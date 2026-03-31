आत्महत्या या साजिश? प्रतापगढ़ में किसान की मौत, संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से फैली सनसनी

Pratapgarh Crime: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में जहाजपुर क्षेत्र में एक किसान का शव पेड़ से लटका मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. खेत में काम करने वाला व्यक्ति सुबह मृत अवस्था में मिला, जिससे मामला संदिग्ध माना जा रहा है.

मृतक की पहचान केशुराम पुत्र भुवान मीणा निवासी बड़वास कला थाना कोटड़ी के रूप में हुई है. वह वर्तमान में अपनी पत्नी के साथ ससुराल में रह रहा था और खेती-बाड़ी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करता था. उसके परिवार में दो बेटियां और एक बेटा है. जानकारी के अनुसार, केशुराम पूरे दिन खेत पर गेहूं एकत्रित करने का काम कर रहा था.

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रात को खाना खाने के बाद वह घर से निकल गया. सुबह एक पड़ोसी शौच के लिए गया, तभी उसने घर से कुछ दूरी पर कच्चे रास्ते के पास पेड़ से लटका शव देखा, जिसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया. सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों की मदद से शव को नीचे उतारकर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

घटना की जानकारी मिलते ही शहर कोतवाल शंभू सिंह झाला टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को मोर्चरी में रखवाया गया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आत्महत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है.