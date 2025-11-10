Zee Rajasthan
खाद के लिए 1 KM तक लगी लाइन, लंबे इंतजार के बाद भी खाली हाथ किसान

Pratapgarh News : प्रतापगढ़ में खाद संकट ने किसानों की नींद उड़ा दी है. खाद के लिए किसान सुबह से ही लंबी लाइन में लग जाते हैं लेकिन फिर भी खाली हाथ लौट रहे हैं. ब्लैक मार्केट में खाद का दोगुना दाम है.

खाद के लिए 1 KM तक लगी लाइन, लंबे इंतजार के बाद भी खाली हाथ किसान

Pratapgarh News : प्रतापगढ़ जिले में खाद संकट ने किसानों की नींद उड़ा दी है.क्रय विक्रय सहकारी समिति और कृषि मंडी के पीछे स्थित लैम्प्स समितियों में सुबह से ही सैकड़ों किसान खाद के लिए लाइनों में खड़े हैं. लैम्प्स में करीब 800 बैग स्टॉक बताया जा रहा है और विभाग द्वारा नई डिमांड भेज दी गई है, लेकिन मांग अधिक होने से यह मात्रा ऊंट के मुंह में जीरे के समान साबित हो रही है.

किसानों को विभाग की ओर से प्रति आधार कार्ड केवल दो यूरिया के कट्टे दिए जा रहे हैं. प्रत्येक बैग की सरकारी कीमत 267 रुपए है. हालांकि,इस सीजन में गेहूं,मटर,सरसों और चने की बुवाई जोरों पर चल रही है,ऐसे में खाद न मिलने से किसानों की फसल कार्य प्रभावित हो रहा है.Image Element

किसानों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा,सुबह से लाइन में लगे हुए हैं,दस बजने के बाद भी खाद नहीं मिला. हर जगह यही समस्या है,कोई सुनवाई नहीं हो रही. देवगढ़ के गांव लालपुरा के किसान ने बताया,सुबह 6 बजे से लाइन में हैं,एक किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है. खाद कम पड़ रही है और जो यूरिया मिलनी चाहिए,वह समय पर नहीं मिल रही है इससे फसल खराब हो रही है.

अखेपुर के किसान अर्जुन लबाना ने कहा,सुबह से महिलाओं और बुजुर्गों तक को लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है. खाद की किल्लत से किसानों की हालत खराब है.ब्लैक मार्केट में खाद दो से तीन गुना दाम में बिक रही है,लेकिन हर किसान इतनी कीमत नहीं चुका सकता,इसलिए सरकारी समितियों में लाइन लगानी पड़ रही है.किसानों का कहना है कि प्रशासन को तुरंत हस्तक्षेप कर खाद वितरण में पारदर्शिता और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए, वरना फसलें सूखने लगेंगी और आमदनी पर बड़ा असर पड़ेगा.

Pratapgarh News

