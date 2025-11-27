Zee Rajasthan
कृषि विभाग ने किसानों को दिया बड़ा भरोसा, रबी सीजन में नहीं होगी यूरिया की कमी, भरा पड़ा है स्टॉक!

Pratapgarh News: जिले में यूरिया का पर्याप्त स्टॉक, 38 हजार मेट्रिकट टन मांग में से 18 हजार 263 मेट्रिकट टन सप्लाई, रबी सीजन की बढ़ी मांग के बीच प्रतापगढ़ में रोजाना गाड़ियां पहुंच रहीं, विभाग ने कहा ज़रूरत जितनी हो उतना ही खाद खरीदें.

Published: Nov 27, 2025, 04:21 PM IST | Updated: Nov 27, 2025, 04:21 PM IST

कृषि विभाग ने किसानों को दिया बड़ा भरोसा, रबी सीजन में नहीं होगी यूरिया की कमी, भरा पड़ा है स्टॉक!

Pratapgarh News: रबी सीजन में गेहूं की बुवाई तेजी से बढ़ने के साथ यूरिया की मांग को लेकर किसानों में चर्चा तेज है. लेकिन कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में यूरिया की सप्लाई पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और लगातार आ रही है. इस वर्ष लगभग 95 हजार हेक्टेयर गेहूं के लक्ष्य के अनुसार 38 हजार मेट्रिक टन यूरिया की जरूरत तय की गई है. कृषि विभाग के उप निदेशक गोपालनाथ योगी ने बताया कि विभागीय अधिकारियों ने बताया कि अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर तक 18,263.85 मेट्रिक टन यूरिया जिले में पहुंचाया जा चुका है, जो सीजन की कुल आवश्यक मात्रा का लगभग आधा हिस्सा है. विभाग का कहना है कि अक्टूबर से आने वाली हर खेप रबी के उपयोग में आती है और आगे भी सप्लाई का क्रम बिना रुके जारी रहेगा.

रबी में अच्छी बारिश होने पर प्रतापगढ़ जिले में गेहूं का क्षेत्रफल सामान्यत 80 से 95 हजार हेक्टेयर तक पहुंचता है. इस बार 95,000 हेक्टेयर का लक्ष्य लेकर चलने पर 38,000 मेट्रिक टन यूरिया की कुल मांग निर्धारित की गई. अक्टूबर माह में 9,767.15 मेट्रिक टन और 27 नवंबर तक 8,496.7 मेट्रिक टन यूरिया की सप्लाई की गई.

कुल 18,263.85 मेट्रिक टन खाद किसानों तक पंहुच चुका है. अधिकारियों ने बताया कि यह सप्लाई किसानों की आवश्यकताओं के अनुरूप है और आगे भी बिना रुकावट जारी रहेगी ताकि किसी किसान को खाद की कमी का सामना न करना पड़े.

कृषि विभाग ने बताया कि 27 नवंबर को ही जिले में 20,680 बैग यूरिया का वितरण सहकारी समितियों और प्राइवेट डीलर्स के माध्यम से किया गया. धरियावत से लेकर पीपलखूंट, अरनोद, प्रतापगढ़ शहर, घोटारसी और छोटीसादड़ी तक हर स्थान पर गाड़ियां भेजी गई. कई ब्लॉकों में एक दिन में तीन से चार गाड़ियां भी पहुंचीं. उदयपुर रैक प्वाइंट पर लगी आरसीएफ की नई रेक से जिले को 300 मेट्रिक टन यूरिया मिलना है, जिसकी पहली खेप रवाना हो चुकी है और शेष जल्द पहुंचेगी.

इसके अलावा इफको की ओर से अगले पांच दिनों में एक और रेक लगने की पुष्टि हुई है, जिससे 450 मेट्रिक टन यूरिया जिले को मिलेगा. विभाग का कहना है कि सप्लाई का यह क्रम लगातार चलता रहेगा और कहीं भी कमी नहीं आने दी जाएगी.

कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे यूरिया की अनावश्यक खरीद और भंडारण न करें. अधिकारियों का कहना है कि किसान केवल उतनी ही खाद खरीदें जितनी उन्हें आने वाले दो–तीन दिनों में आवश्यकता हो. इससे भीड़, अफवाह और कृत्रिम कमी जैसी स्थितियों से बचा जा सकता है. विभाग का तर्क है कि पूरे सीजन में लगातार सप्लाई होती रहेगी.

नहरी क्षेत्र धरियावत में यूरिया की आवश्यकता 31 दिसंबर तक रहती है, इसलिए अभी से इस खाद को लेकर चिंतित होना किसानों के लिए जरूरी नहीं है. अधिकारियों ने भरोसा दिया है कि रबी सीजन के दौरान जितनी भी यूरिया की जरूरत होगी, जिला प्रशासन और कृषि विभाग पूरी मात्रा में सप्लाई उपलब्ध कराएंगे ताकि किसान निश्चिंत होकर अपने खेतों के काम पर ध्यान दे सकें.

