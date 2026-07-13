Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Pratap Gargh
  • /राजस्थान RPSC वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा, प्रतापगढ़ में 20 केंद्रों पर सफल आयोजन, 8127 अभ्यर्थी हुए शामिल

राजस्थान RPSC वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा, प्रतापगढ़ में 20 केंद्रों पर सफल आयोजन, 8127 अभ्यर्थी हुए शामिल

RPSC Senior Teacher Exam 2025: प्रतापगढ़ में RPSC वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा-2025 का पहला दिन 20 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुआ. दोनों पारियों में कुल 10,382 अभ्यर्थियों में से 8,127 ने परीक्षा दी, जबकि 2,255 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे. औसत उपस्थिति 78.28 प्रतिशत दर्ज की गई.

Edited byAman SinghReported byHitesh upadhyay
Published: Jul 13, 2026, 09:00 PM|Updated: Jul 13, 2026, 09:00 PM
राजस्थान RPSC वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा, प्रतापगढ़ में 20 केंद्रों पर सफल आयोजन, 8127 अभ्यर्थी हुए शामिल
Image Credit: RPSC Senior Teacher Exam 2025Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

RPSC Senior Teacher Exam 2025: प्रतापगढ़ जिले में राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा-2025 का पहला दिन पूरी तरह शांतिपूर्ण, सुव्यवस्थित और पारदर्शी माहौल में संपन्न हुआ. जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और परीक्षा प्रबंधन की सख्त निगरानी में जिले के सभी 20 परीक्षा केंद्रों पर दोनों पारियों की परीक्षा बिना किसी अप्रिय घटना के आयोजित हुई.

परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल, उड़नदस्तों की रही निगरानी

सुबह से ही परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की आवाजाही शुरू हो गई थी. प्रवेश से पहले प्रत्येक अभ्यर्थी के पहचान पत्रों का सत्यापन, सघन तलाशी और सुरक्षा जांच की गई. परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल, उड़नदस्तों और प्रशासनिक अधिकारियों की लगातार निगरानी रही, जिससे पूरी परीक्षा प्रक्रिया निष्पक्ष वातावरण में संपन्न हुई. दिनभर किसी भी केंद्र से अनुचित साधनों के उपयोग, अव्यवस्था या कानून-व्यवस्था प्रभावित होने जैसी कोई सूचना सामने नहीं आई.

Add Zee News as a Preferred Source

सुबह आयोजित पहली पारी में जिले के 20 परीक्षा केंद्रों पर कुल 5,191 अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए आवंटित किया गया था. इनमें से 4,067 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 1,124 अनुपस्थित रहे. पहली पारी में कुल उपस्थिति 78.35 प्रतिशत और अनुपस्थिति 21.65 प्रतिशत दर्ज की गई.

दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोजित दूसरी पारी भी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई. दूसरी पारी में भी 5,191 अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए आवंटित किया गया था. इनमें 4,060 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 1,131 अनुपस्थित रहे. दूसरी पारी में उपस्थिति 78.21 प्रतिशत और अनुपस्थिति 21.79 प्रतिशत दर्ज की गई.

जिले का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र बांसवाड़ा रोड स्थित एलबीएस कॉलेज रहा

दोनों पारियों के संयुक्त आंकड़ों के अनुसार, कुल 10,382 परीक्षा अवसर निर्धारित थे. इनमें 8,127 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 2,255 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे. दोनों पारियों की औसत उपस्थिति 78.28 प्रतिशत रही, जो प्रतियोगी परीक्षा के लिहाज से संतोषजनक मानी जा रही है. जिले का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र बांसवाड़ा रोड स्थित एलबीएस कॉलेज (न्यू बिल्डिंग) रहा, जहां प्रत्येक पारी में 384 अभ्यर्थियों का आवंटन था.

पहली पारी में यहां 300 और दूसरी पारी में 297 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए. आदर्श बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बगवास, पीएम राजकीय बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल किला रोड, महिला विद्या मंदिर शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज बगवास, जेआर गर्ल्स कॉलेज धरियावद रोड सहित अन्य प्रमुख केंद्रों पर भी परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई. वहीं राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल मनोहरगढ़ में दोनों पारियों में बेहतर उपस्थिति दर्ज की गई.

अधिकारियों ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों के व्यवस्थाओं का जायजा लिया

परीक्षा के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया. उड़नदस्तों ने समय-समय पर केंद्रों का निरीक्षण किया, जबकि सभी केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा. प्रवेश द्वारों पर अभ्यर्थियों की सघन जांच की गई और परीक्षा केंद्रों के आसपास भी सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रखी गई.

जिला प्रशासन ने दोनों पारियों के सफल, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण आयोजन पर संतोष व्यक्त करते हुए केंद्राधीक्षकों, पर्यवेक्षकों, प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिसकर्मियों और उड़नदस्ता दलों की सराहना की. प्रशासन ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं को पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और अनुशासन के साथ संपन्न कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा आगामी परीक्षा पारियों में भी इसी प्रकार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Pratapgarh Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:राजस्थान शिक्षा विभाग का नया आदेश, तबादले के बाद तुरंत जॉइनिंग अनिवार्य, दोहरी पोस्टिंग पर होगी APO कार्रवाई

ट्रेंडिंग न्यूज़

जोधपुर में आधी रात चला बड़ा एक्शन! नियम तोड़ने वाली लग्जरी और स्लीपर बसें सीज, कई के कटे चालान

'बेटी, चिंता मत करो, घरवाले मिल जाएंगे'... मदद के नाम पर शख्स ने किया युवती से दुष्कर्म

मानसरोवर के इक्का क्लब में बर्थडे पार्टी के दौरान युवक की हत्या, ओपन जेल के दो सजायाफ्ता कैदी भी मिले

राजस्थान में बारिश पर लगा ब्रेक! अगले 5-6 दिन मौसम शुष्क, इन जिलों में हल्की बारिश के आसार

जगन गुर्जर हत्याकांड: पगड़ी रस्म के बाद धौलपुर में तनाव, बाड़ी कूच पर निकले लोग, प्रशासन ने संभाला मोर्चा

Dungarpur News: एनीकट में डूबने से 4 भाई-बहनों की हुई मौत, घर में पसरा मातम

राजस्थान में बिजली व्यवस्था होगी मजबूत, PM सूर्य घर योजना को मिलेगा बढ़ावा, मुख्य सचिव ने दिए सख्त निर्देश

जयपुर में जल्द ही लॉन्च होगी भारत टैक्सी, Ola-Uber से सस्ता होगा सफर, नहीं लगेगा कोई कमीशन और हिडन चार्ज

Teacher Recruitment Exam: बदल गया वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का शेड्यूल, यहां जान लें एंट्री के सख्त रूल

अलवर में दिनदहाड़े खूनी खेल, प्रेमिका के कहने पर आशिक ने पेट्रोल पंप सेल्समैन को मारी गोली

राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! 8वें वेतन आयोग पर CM भजनलाल का बड़ा फैसला

बारिश के लिए बूंदी में घासभैरूजी की निकली सवारी, चूरमा बाटी का भोज

राजस्थान में थमी बारिश की रफ्तार, अब कब होगी झमाझम बारिश? जानिए मौसम का नया अपडेट

Gold Silver Price Today: जयपुर में सोना और चांदी दोनों हुए सस्ते, खरीदारी से पहले देखें आज के ताजा रेट

आबकारी विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 83 प्रहर अधिकारियों की तबादला सूची जारी

Jhalawar News: नशा तस्करों पर पुलिस का शिकंजा, काली कमाई से बने अवैध निर्माण जमींदोज

राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! प्रमोशन से लेकर ग्रेच्युटी तक लिए गए बड़े फैसले

राजस्थान में फिर बदला मौसम का मिजाज, 15 जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट

बूटाटी धाम मंदिर समिति पर 22.74 करोड़ रुपये के गबन का आरोप, अध्यक्ष बोले- कोई गबन नहीं किया

राजस्थान में भीषण गर्मी का टॉर्चर शुरू! फीका पड़ा मानसून, पढ़ें अगले 7 दिनों का वेदर अपडेट

स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस की चपेट में आने से शैतान की मौत, पुलिस ने शुरू की जांच

जयपुर में बीच सड़क महिला को किया 'हिप्नोटाइज', एड्रेस पूछने के बहाने उतारे गहने

राजस्थान में नकली नोटों का बड़ा खेल! अजमेर में 13 लाख से ज्यादा की जाली करेंसी जब्त, कोटा में युवक पकड़ा

विमल पान मसाला केस में अपडेट, कोर्ट में शाहरुख, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ का जवाब पेश

अलवर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन! भीषण गर्मी में 3 महिलाएं बेहोश

सोना हुआ धड़ाम, चांदी में आई बड़ी गिरावट, सराफा बाजार में हलचल! जानें ताजा रेट

झुंझुनूं में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव, इलाके में फैली सनसनी

Gold-Silver Price: राजस्थान में सोने-चांदी के दाम में आई महा गिरावट! सर्राफा बाजार में मचा हड़कंप

ब्यावर के खेत में जानवर घुसने के विवाद ने ली युवक की जान, चचेरे भाई पर हत्या का आरोप

रिटायर्ड कैप्टन का दर्द, बॉर्डर पर दुश्मनों से लड़े, घर आकर अपनी ही जमीन के लिए लड़नी पड़ रही लड़ाई

Alwar: GST अफसर के घर डकैती का पुलिस ने आरोपियों से कराया सीन रीक्रिएट, देखने उमड़ी भीड़

बालोतरा में डंपर से टकराई तेज रफ्तार स्कोर्पियो, 5 युवकों की दर्दनाक मौत, रोंगटे खड़े कर देने वाला CCTV

राजस्थान में एक सप्ताह तक कमजोर रहेगा मानसून, पश्चिमी राजस्थान में धूलभरी हवाओं का अलर्ट, जानें मौसम का ताजा अपडेट

तबादला सूची जारी होते ही मंत्रियों के घर पहुंचे कर्मचारी, किसी ने खिलाई मिठाई तो किसी ने सौंपा ज्ञापन

राजस्थान में ट्रांसपोर्टर्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल, क्यों थम गए 10 हजार ट्रकों के पहिए, जानें क्या-क्या है मांगें

जोधपुर नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, जबरदस्त टक्कर से स्कॉर्पियो के उड़े परखच्चे, 5 की मौत

TAGS:
Pratapgarh News
Rajasthan news

About the Author

Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राजस्थान RPSC वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा, प्रतापगढ़ में 20 केंद्रों पर सफल आयोजन, 8127 अभ्यर्थी हुए शामिल
Pratapgarh News
2
Tonk News
3
jaisalmer news
4
jaisalmer news
5
Rajasthan crime