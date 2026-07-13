/राजस्थान RPSC वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा, प्रतापगढ़ में 20 केंद्रों पर सफल आयोजन, 8127 अभ्यर्थी हुए शामिल

RPSC Senior Teacher Exam 2025: प्रतापगढ़ जिले में राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा-2025 का पहला दिन पूरी तरह शांतिपूर्ण, सुव्यवस्थित और पारदर्शी माहौल में संपन्न हुआ. जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और परीक्षा प्रबंधन की सख्त निगरानी में जिले के सभी 20 परीक्षा केंद्रों पर दोनों पारियों की परीक्षा बिना किसी अप्रिय घटना के आयोजित हुई.



परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल, उड़नदस्तों की रही निगरानी

सुबह से ही परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की आवाजाही शुरू हो गई थी. प्रवेश से पहले प्रत्येक अभ्यर्थी के पहचान पत्रों का सत्यापन, सघन तलाशी और सुरक्षा जांच की गई. परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल, उड़नदस्तों और प्रशासनिक अधिकारियों की लगातार निगरानी रही, जिससे पूरी परीक्षा प्रक्रिया निष्पक्ष वातावरण में संपन्न हुई. दिनभर किसी भी केंद्र से अनुचित साधनों के उपयोग, अव्यवस्था या कानून-व्यवस्था प्रभावित होने जैसी कोई सूचना सामने नहीं आई.

Add Zee News as a Preferred Source

सुबह आयोजित पहली पारी में जिले के 20 परीक्षा केंद्रों पर कुल 5,191 अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए आवंटित किया गया था. इनमें से 4,067 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 1,124 अनुपस्थित रहे. पहली पारी में कुल उपस्थिति 78.35 प्रतिशत और अनुपस्थिति 21.65 प्रतिशत दर्ज की गई.

दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोजित दूसरी पारी भी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई. दूसरी पारी में भी 5,191 अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए आवंटित किया गया था. इनमें 4,060 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 1,131 अनुपस्थित रहे. दूसरी पारी में उपस्थिति 78.21 प्रतिशत और अनुपस्थिति 21.79 प्रतिशत दर्ज की गई.

जिले का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र बांसवाड़ा रोड स्थित एलबीएस कॉलेज रहा

दोनों पारियों के संयुक्त आंकड़ों के अनुसार, कुल 10,382 परीक्षा अवसर निर्धारित थे. इनमें 8,127 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 2,255 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे. दोनों पारियों की औसत उपस्थिति 78.28 प्रतिशत रही, जो प्रतियोगी परीक्षा के लिहाज से संतोषजनक मानी जा रही है. जिले का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र बांसवाड़ा रोड स्थित एलबीएस कॉलेज (न्यू बिल्डिंग) रहा, जहां प्रत्येक पारी में 384 अभ्यर्थियों का आवंटन था.

पहली पारी में यहां 300 और दूसरी पारी में 297 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए. आदर्श बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बगवास, पीएम राजकीय बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल किला रोड, महिला विद्या मंदिर शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज बगवास, जेआर गर्ल्स कॉलेज धरियावद रोड सहित अन्य प्रमुख केंद्रों पर भी परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई. वहीं राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल मनोहरगढ़ में दोनों पारियों में बेहतर उपस्थिति दर्ज की गई.

अधिकारियों ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों के व्यवस्थाओं का जायजा लिया

परीक्षा के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया. उड़नदस्तों ने समय-समय पर केंद्रों का निरीक्षण किया, जबकि सभी केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहा. प्रवेश द्वारों पर अभ्यर्थियों की सघन जांच की गई और परीक्षा केंद्रों के आसपास भी सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रखी गई.

जिला प्रशासन ने दोनों पारियों के सफल, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण आयोजन पर संतोष व्यक्त करते हुए केंद्राधीक्षकों, पर्यवेक्षकों, प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिसकर्मियों और उड़नदस्ता दलों की सराहना की. प्रशासन ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं को पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और अनुशासन के साथ संपन्न कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा आगामी परीक्षा पारियों में भी इसी प्रकार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी.

