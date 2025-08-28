प्रतापगढ़ में पुलिया पर उफान से मार्ग ठप, घंटाली सहित कई गांवों का संपर्क कटा

Pratapgarh News: पीपलखूंट की नायन पंचायत के माडवी गांव स्थित पुलिया पर तेज बहाव के चलते पानी चढ़ गया, जिससे ग्रामीणों की आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो गई. अचानक आए जलस्तर के कारण पुलिया पर आवागमन जोखिमपूर्ण हो गया और वाहन एवं पैदल दोनों का आना-जाना बंद हो गया.

इस स्थिति से घंटाली सहित आसपास के कई गांवों का संपर्क टूट गया है. जिला मुख्यालय जाने वाला प्रमुख मार्ग भी प्रभावित होने से ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

ग्रामीणों का कहना है कि पुलिया पर पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि उस पर से गुजरना जान जोखिम में डालने जैसा हो गया. सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की है. फिलहाल पानी का बहाव कम होने तक मार्ग बहाल होने की संभावना नहीं है.

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर यात्रियों से भरी रोडवेज की बस हादसे का शिकार हो गई. ब्रेक फेल होने के बाद खाई में गिरी इस बस में सवार पांच यात्री घायल हो गए, जिन्हें निजी वाहन और एंबुलेंस की मदद से प्रतापगढ़ लाया गया. मामूली रूप से घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया, गनीमत रही बड़ा हादसा नहीं हुआ.

दरअसल प्रतापगढ़ डिपो की यह खटारा बस चित्तौड़गढ़ से प्रतापगढ़ की और आ रही थी तभी राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर भूतियावाड घाटे के निकट अचानक इस बस के ब्रेक फेल हो गए और यह घाट क्षेत्र में रिवर्स उतर गई और खाई में जा गिरी. हादसे के बाद बस में चीख पुकार मच गई, गनीमत रही बस की गति ज्यादा नहीं थी और वह पलटी भी नहीं, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था.

बस में लगभग 35 यात्री सवार थे, हादसे में पांच यात्रियों को मामूली चोटे आई हैं. सूचना पर आसपास के ग्रामीण और धमोतर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को निजी वाहनों और 108 एंबुलेंस से प्रतापगढ़ लाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया.

