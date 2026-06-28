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वनपाल एवं कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2026 शांतिपूर्ण संपन्न, प्रतापगढ़ में कड़ी सुरक्षा के बीच हुई परीक्षा

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ में रविवार को वनपाल एवं कनिष्ठ सहायक सीधी भर्ती परीक्षा-2026 शांतिपूर्ण और निष्पक्ष माहौल में संपन्न हुई. जिले के 20 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित परीक्षा में कुल 5,545 आवंटित अभ्यर्थियों में से 4,682 शामिल हुए, जबकि 863 अनुपस्थित रहे. इस तरह 84.44 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज की गई.

Edited byAman SinghReported byHitesh upadhyay
Published: Jun 28, 2026, 05:06 PM|Updated: Jun 28, 2026, 05:06 PM
वनपाल एवं कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2026 शांतिपूर्ण संपन्न, प्रतापगढ़ में कड़ी सुरक्षा के बीच हुई परीक्षा
Image Credit: Pratapgarh NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ में रविवार को वनपाल एवं कनिष्ठ सहायक सीधी भर्ती परीक्षा-2026 का आयोजन शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष माहौल में संपन्न हुआ. जिला मुख्यालय पर बनाए गए सभी 20 परीक्षा केंद्रों पर सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक एक पारी में परीक्षा आयोजित की गई. परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में खासा उत्साह देखने को मिला और केंद्रों पर सुबह से ही लंबी कतारें नजर आईं. प्रशासन की ओर से सुरक्षा, निगरानी और परीक्षा संचालन की व्यापक व्यवस्थाएं की गई थीं.

84.44% अभ्यर्थियों की रही उपस्थिति

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जिला प्रशासन की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, जिले में कुल 5,545 अभ्यर्थियों का आवंटन किया गया था, जिनमें से 4,682 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 863 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे. जिले में कुल उपस्थिति 84.44 प्रतिशत दर्ज की गई. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अनिल पोरवाल ने बताया कि परीक्षा के लिए जिले में 20 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे. सभी केंद्र जिला मुख्यालय पर स्थित रहे.

सीसीटीवी निगरानी और सतर्कता दलों की रही कड़ी नजर

परीक्षा के दौरान सभी केंद्रों पर सीसीटीवी निगरानी और वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई. आकस्मिक निरीक्षण के लिए चार सतर्कता दल गठित किए गए, जिनमें राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान पुलिस सेवा तथा शिक्षा सेवा के अधिकारियों को शामिल किया गया. प्रशासन की ओर से परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन एवं वितरण के लिए कोषाधिकारी की नियुक्ति की गई थी. प्रश्न-पत्रों के सुरक्षित परिवहन और परीक्षा समाप्ति के बाद सामग्री संकलन के लिए 10 उप समन्वयक लगाए गए.

जिला मुख्यालय पर स्थापित नियंत्रण कक्ष पूरे समय सक्रिय रहा तथा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नियंत्रण कक्ष से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगातार समन्वय बनाए रखा गया. प्रमुख परीक्षा केंद्रों में एपीसी कॉलेज, नीमच रोड पर 373 में से 312, एलबीएस कॉलेज, बांसवाड़ा रोड पर 372 में से 311, द एशिया पैसिफिक कॉन्वेंट स्कूल में 408 में से 339 तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नीमच नाका में 288 में से 243 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी.

परीक्षा के दौरान राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के दिशा-निर्देशों और ड्रेस कोड की पूर्ण पालना कराई गई. अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटे पूर्व तक ही परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया गया. प्रशासन की सुदृढ़ व्यवस्थाओं के चलते परीक्षा शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित रूप से संपन्न हुई.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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