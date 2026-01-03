पूर्व कांग्रेस MLA रामलाल मीणा ने कलेक्टर डॉ. अंजलि राजोरिया को क्यों कहा शेरनी?

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले की राजनीति एक बार फिर उबाल पर है. पूर्व कांग्रेस विधायक रामलाल मीणा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने प्रशासनिक कार्यप्रणाली और जनप्रतिनिधियों पर तीखे आरोप लगाए हैं. वीडियो में मंत्री को चाय पिलाने वाले बयान को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, जिसने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है.

पूर्व विधायक रामलाल मीणा ने वीडियो में आरोप लगाया कि जिले में कार्रवाई का पैमाना दोहरा है. उन्होंने कहा कि जो मंत्री को चाय पिलाए, उसका होटल तोड़ दो, और जो उनके नारे लगाए, उसकी जांच बैठा दो. इस बयान के जरिए उन्होंने सीधे तौर पर प्रशासन और सत्ता पक्ष पर चयनित कार्रवाई करने का आरोप लगाया. रामलाल मीणा ने कलेक्टर डॉ. अंजलि राजोरिया को लेकर विवादित टिप्पणी करते हुए कहा कि अब तो प्रतापगढ़ में शेरनी पैदा हो गई है, जिसने सबको फंसा रखा है.

उन्होंने इस बयान के साथ ही कलेक्टर और जनप्रतिनिधियों के बीच चल रहे विवाद को और हवा दे दी. वीडियो में उन्होंने नगर परिषद सभापति, विधायक प्रतिनिधि और राजस्व मंत्री हेमंत मीणा पर भी हमला बोला. पूर्व विधायक का कहना है कि जिले में प्रशासनिक फैसले आम लोगों के बजाय चुनिंदा व्यक्तियों को निशाना बनाकर लिए जा रहे हैं, जिसका खामियाजा गरीब, किसान और आदिवासी भुगत रहे हैं.

जमीन के मुद्दे पर बोलते हुए रामलाल मीणा ने कहा कि उनके विधायक रहते हुए गांव-गांव जाकर आदिवासियों और किसानों को जमीन का आवंटन कराया गया था लेकिन बाद में भू-माफियाओं के दबाव में कई इलाकों की पंचायत समिति की कीमती जमीनों को खारिज कर दिया गया. उन्होंने इसे गरीबों के हक पर डाका बताया.

राजस्व मंत्री हेमंत मीणा पर सीधा हमला करते हुए पूर्व विधायक ने कहा कि मंत्री रहते हुए भी अधूरे जमीन आवंटन मामलों को पूरा नहीं किया गया, बल्कि अब गरीबों के हित में हुए फैसलों को पलटा जा रहा है.

रामलाल मीणा के इस वायरल वीडियो के बाद प्रतापगढ़ की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. मंत्री को चाय पिलाने वाले बयान ने प्रशासन और सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया है. आने वाले दिनों में यह मामला और तूल पकड़ सकता है.

