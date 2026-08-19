/प्रतापगढ़ में चुनावी बिगुल बजने से पहले बढ़ी सियासी हलचल, जानिए सभापति की कुर्सी का पूरा इतिहास

Pratapgarh Nikay Chunav : प्रतापगढ़ के स्थानीय निकाय चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और जल्द ही चुनावी तारीखों का औपचारिक ऐलान होने वाला है. हाल ही में शहर के 40 वार्डों की आरक्षण लॉटरी निकाली जा चुकी है, जिसके बाद शहर की सियासी सरगर्मियां चरम पर हैं. इस बार सबसे बड़ा और दिलचस्प मोड़ यह है कि नगर परिषद सभापति का पद ''सामान्य महिला'' के लिए आरक्षित हुआ है.



इस आरक्षण के बाद से ही शहर के राजनीतिक गलियारों में संभावित महिला दावेदारों और उनके पीछे रणनीतिक तैयारी में जुटे दिग्गजों की हलचल तेज हो गई है. इस चुनावी माहौल के बीच प्रतापगढ़ के स्थानीय निकाय नगरपालिका से लेकर नगर परिषद तक के 80 से अधिक वर्षों के इतिहास, अध्यक्षों, प्रशासकों और महिला प्रतिनिधित्व पर एक विस्तृत नजर डालना बेहद जरूरी है. आखिर इस कुर्सी पर अब तक कौन-कौन बैठा, किसका कार्यकाल कितना रहा, कितनी बार बोर्ड भंग हुए और किस नेता ने सबसे लंबे समय तक शहर की स्थानीय सरकार की कमान संभाली—इन तमाम सवालों के जवाब इस पूरे राजनीतिक इतिहास में मिलते हैं. नगरपालिका से नगर परिषद का सफर: कब हुआ बदलाव?

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प्रतापगढ़ में स्थानीय निकाय प्रशासन का इतिहास रियासतकालीन दौर से जुड़ा हुआ है.

नगरपालिका काल: आजादी से पूर्व 1901 ई. दीवान स्टेट और विशेषकर 1947 के बाद से लेकर 2012 तक प्रतापगढ़ में नगर पालिका बोर्ड कार्यरत रहा. नगर परिषद का गठन प्रतापगढ़ जिला बनने के बाद शहर के विस्तार और विकास को गति देने के लिए 1 मई 2012 को औपचारिक रूप से नगर पालिका को क्रमोन्नत कर नगर परिषद, प्रतापगढ़ का गठन किया गया. यानी प्रतापगढ़ की स्थानीय राजनीति में 1 मई 2012 एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहा, जब नगरपालिका अध्यक्ष की कुर्सी का स्वरूप बदलकर नगर परिषद सभापति की कुर्सी हो गया.



राजनीतिक आंकड़ों का पूरा विश्लेषण:



महिला नेतृत्व

नगरपालिका से नगर परिषद तक महिला प्रतिनिधित्व का इतिहास देखे तो प्रतापगढ़ निकाय के पूरे इतिहास में अब तक कुल 3 महिलाओं ने इस सर्वोच्च पद की कमान संभाली है. इनमें दो महिलाओं ने अपेक्षाकृत लंबा कार्यकाल देखा, जबकि एक महिला का कार्यकाल बेहद अल्प रहा. पुष्पा मेहता प्रतापगढ़ की पहली महिला पालिका अध्यक्ष रहीं. उन्होंने करीब पांच वर्ष का पूर्ण कार्यकाल पूरा किया. प्रतापगढ़ की स्थानीय राजनीति में महिला नेतृत्व के लिहाज से उनका कार्यकाल एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है. रामकन्या प्रहलाद गुर्जर ने 7 फरवरी 2021 से 4 अप्रैल 2022 तक फिर 26 अप्रैल 2022 से 7 फरवरी 2026 तक रामकन्या प्रहलाद गुर्जर नगर परिषद की सभापति रहीं. उनके कार्यकाल के बीच में कुछ समय के लिए कौशल्या देवी ने सभापति पद संभाला, जिसके बाद 26 अप्रैल 2022 से रामकन्या प्रहलाद गुर्जर ने पुनः पदभार संभाला और 7 फरवरी 2026 तक इस पद पर रहीं.



6 अप्रैल 2022 से 26 अप्रैल 2022 तक कौशल्या देवी का कार्यकाल करीब 20 दिन का रहा. यह प्रतापगढ़ नगर परिषद के इतिहास के सबसे छोटे सभापति कार्यकालों में शामिल है. इस तरह प्रतापगढ़ के निकाय इतिहास में अब तक कुल तीन महिलाओं ने सर्वोच्च निर्वाचित पद की जिम्मेदारी संभाली है. अब सामान्य महिला के लिए सभापति पद आरक्षित होने के बाद यह संख्या बढ़कर चार होने की दिशा में है, लेकिन अगली सभापति कौन होगी, इसका फैसला आगामी चुनाव के बाद ही होगा.



पुरुष नेतृत्व: लंबे समय तक रहा दबदबा

प्रतापगढ़ के स्थानीय निकाय इतिहास में लंबे समय तक पुरुष नेताओं का दबदबा रहा है. नगरपालिका दौर में दीवान स्टेट सहित 11 से अधिक निर्वाचित/मनोनीत पुरुष अध्यक्षों ने अलग-अलग अवधियों में नगर की बागडोर संभाली. इनमें कई चेहरे ऐसे भी रहे जो दो या तीन अलग-अलग कार्यकाल में अध्यक्ष पद पर लौटे. नगर परिषद बनने के बाद निर्वाचित पुरुष सभापति के रूप में केवल कमलेश डोसी रहे. यही वजह है कि प्रतापगढ़ के स्थानीय निकाय इतिहास में कमलेश डोसी का राजनीतिक कार्यकाल सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में शामिल हो जाता है.



प्रशासक काल

जब जनता के हाथ में नहीं, अधिकारियों के हाथ में रही कमान प्रतापगढ़ के स्थानीय निकाय इतिहास में कई ऐसे दौर भी आए, जब निर्वाचित बोर्ड की जगह प्रशासनिक अधिकारियों ने नगर की कमान संभाली. उपलब्ध कार्यकाल विवरण के अनुसार प्रतापगढ़ में कुल 20 बार प्रशासक—आर.ए.एस./आर.टी.एस. अधिकारियों—ने स्थानीय निकाय का संचालन किया.



नगरपालिका काल में 16 प्रशासक 1968 से लेकर 1990 के बीच अलग-अलग समय में बोर्ड भंग रहने अथवा प्रशासनिक व्यवस्था के चलते अधिकारियों ने नगरपालिका की कमान संभाली. इनमें— श्यामदास मदान, पदमसिंह माहेचा, दिनेशचन्द्र शर्मा, जे.आर. चौहान, नवरंग राय, कुलदीप शर्मा, राजेन्द्र भाणावत, श्रीनाथ शर्मा, चैतन्य प्रकाश सारस्वत, चन्द्रप्रकाश व्यास, बसन्तीलाल शर्मा, बाबूलाल लोहार, धनेश्वर पाटीदार, सियाराम मीणा, हीरालाल कुमावत, एहसान अहमद छीपा ने अलग-अलग अवधि में प्रशासक के रूप में कार्यभार संभाला.



नगर परिषद बनने के बाद भी दो बार ऐसा दौर आया जब निर्वाचित नेतृत्व के बजाय प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में परिषद की कमान रही. रमेश कुमार परिहार: 21 अगस्त 2020 से 31 अगस्त 2020, पिन्टूलाल जाट: 31 अगस्त 2020 से 30 दिसंबर 2020, रमेश कुमार परिहार: 30 दिसंबर 2020 से 7 फरवरी 202, विजयेश कुमार पण्ड्या: 7 फरवरी 2026 से वर्तमान तक इस तरह नगरपालिका और नगर परिषद दोनों काल को मिलाकर 20 प्रशासनिक कार्यकाल प्रतापगढ़ के स्थानीय निकाय इतिहास में दर्ज हैं.



सबसे बड़ा रिकॉर्ड: किसने किया सबसे लंबे समय तक राज?

प्रतापगढ़ के स्थानीय निकाय इतिहास में कमलेश डोसी के नाम सबसे अनोखा और सबसे लंबे समय तक शीर्ष पद पर रहने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज है. एकमात्र नेता जो नगरपालिका अध्यक्ष और नगर परिषद सभापति दोनों रहे कमलेश डोसी प्रतापगढ़ के एकमात्र ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने पहले नगरपालिका अध्यक्ष की कुर्सी संभाली और नगरपालिका के नगर परिषद में क्रमोन्नत होने के बाद नगर परिषद के सभापति भी बने. उनका कार्यकाल इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने नगरपालिका से नगर परिषद में हुए बदलाव को स्वयं शीर्ष नेतृत्व के रूप में देखा.



कमलेश डोसी का कार्यकाल नगरपालिका अध्यक्ष के रूप में: 21 अगस्त 2010 से 1 मई 2012 तक नगर परिषद सभापति के रूप में प्रथम कार्यकाल: 1 मई 2012 से 20 अगस्त 2015 तक नगर परिषद सभापति के रूप में द्वितीय कार्यकाल: 21 अगस्त 2015 से 21 अगस्त 2020 तक . इस प्रकार 21 अगस्त 2010 से 21 अगस्त 2020 तक लगातार पूरे 10 वर्ष कमलेश डोसी ने शहर की स्थानीय सरकार का नेतृत्व किया. यही वजह है कि प्रतापगढ़ के निकाय इतिहास में उनका कार्यकाल सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबे व्यक्तिगत लगातार कार्यकाल के रूप में सामने आता है. हालांकि, एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि ओम प्रकाश ओझा भी 1980 से 2010 के बीच तीन अलग-अलग कार्यकालों में लगभग 9 से 10 वर्ष तक पालिका अध्यक्ष रहे हैं. इसलिए कुल अलग-अलग अवधियों को जोड़कर तुलना करने पर राजनीतिक इतिहास का विश्लेषण और भी दिलचस्प हो जाता है.



प्रतापगढ़ नगरपालिका का पूरा कालक्रम: अध्यक्ष और प्रशासक

1. दीवाण स्टेट प्रतापगढ़ 1901 ई. से 18-11-1947.



2. पुरुषोत्तमदास मणियार 19-11-1947 से 15-4-1948.

3. अमृतलाल पायक 16-4-1948 से 4-12-1950.



4. बद्रीलाल शर्मा 5-12-1950 से 25-2-1954.

5. अमृतलाल पायक 26-2-1954 से 18-6-1955.



6. बद्रीलाल शर्मा 19-6-1955 से 31-10-1961.

7. पन्नालाल पायक 1-11-1961 से 28-1-1964.



8. कन्हैयालाल शर्मा 29-1-1964 से 20-6-1966.

9. नन्दकिशोर जोशी 21-6-1966 से 20-12-1968.



10. श्यामदास मदान (आर.ए.एस.) 21-6-1968 से 6-11-1968.

11. पदमसिंह माहेचा (आर.टी.एस.) 7-11-1968 से 23-3-1970.



12. दिनेशचन्द्र शर्मा (आर.ए.एस.) 24-3-1970 से 18-11-1970.

13. कन्हैयालाल शर्मा 19-11-1970 से 10-12-1974.



14. जे.आर. चौहान (आर.ए.एस.) 12-12-1974 -6-1974 .(क्रम त्रुटि बोर्ड अनुसार)

15. नवरंग राय (आर.ए.एस.) 10-6-1974 से 12-11-1974.



16. कुलदीप शर्मा (आर.ए.एस.) 22-11-1974 से 20-8-1976 .

17. बसंतलाल जैन 21-8-1976 से 8-8-1977 .



18. कुलदीप शर्मा (आर.ए.एस.) 8-8-1977 से 21-1-1978 .

19. राजेन्द्र भाणावत (आर.ए.एस.) 22-1-1978 से 27-2-1979 .



20. श्रीनाथ शर्मा (आर.ए.एस.) 28-2-1979 से 4-3-1979 .

21. चैतन्य प्रकाश सारस्वत (आर.ए.एस.) 5-3-1979 से 30-6-1979 .



22. रणजीतसिंह जहाला (आर.ए.एस.) 1-7-1979 से 4-10-1980 .

23. चैतन्य प्रकाश सारस्वत (आर.ए.एस.) 4-10-1980 से 12-6-1981 .



24. चन्द्रप्रकाश व्यास (आर.ए.एस.) 13-6-1981 से 6-7-1981 .

25. चैतन्य प्रकाश सारस्वत (आर.ए.एस.) 7-7-1981 से 3-8-1981 .



26. बसन्तीलाल शर्मा (आर.ए.एस.) 3-8-1981 से 5-11-1981 .

27. बाबूलाल लोहार (आर.ए.एस.) 5-11-1981 से 17-2-1982 .



28. पारसमल जैन 17-2-1982 से 15-2-1986 .

29. धनेश्वर पाटीदार (आर.ए.एस.) 16-2-1986 से 15-6-1988.



30. सियाराम मीणा (आर.ए.एस.) 16-6-1988 से 25-10-1989.

31. हीरालाल कुमावत (आर.ए.एस.) 25-10-1989 से 8-3-1990 .



32. एहसान अहमद छीपा (आर.ए.एस.) 6-3-1990 से 31-8-1990.

33. ओम प्रकाश ओझा 31-8-1990 से 28-8-1995.



34. सुरेन्द्र कुमार बोरदिया 28-8-1995 से 27-8-2000.

35. पुष्पा मेहता से 28-8-2000 से 23-8-2005 .



36. ओम प्रकाश ओझा 23-8-2005 से 20-8-2010 .

37. कमलेश डोसी 21-8-2010 से 20-8-2015 (1.5.2012 से परिषद में परिवर्तित)



नगर परिषद प्रतापगढ़ का पूरा कालक्रम



नगर परिषद का गठन: 1 मई 2012



1. कमलेश डोसी (सभापति) 01.05.2012 से 20.08.2015.



2. कमलेश डोसी (सभापति 21.08.2015 से 21.08.2020 .

3. रमेश कुमार परिहार (प्रशासक) 21.08.2020 से 31.08.2020.



4. पिन्टूलाल जाट (प्रशासक) 31.08.2020 से 30.12.2020.



5. रमेश कुमार परिहार (प्रशासक) 30.12.2020 से 07.02.2021.



6. रामकन्या प्रहलाद गुर्जर (सभापति) 07.02.2021 से 04.04.2022 .



7. कौशल्या देवी (सभापति) 06.04.2022 से 26.04.2022 .



8. रामकन्या प्रहलाद गुर्जर (सभापति) 26.04.2022 से 07.02.2026 .



9. विजयेश कुमार पण्ड्या (आर.ए.एस./प्रशासक) 07.02.2026.



इतिहास के आईने में आगामी चुनाव

प्रतापगढ़ नगरपालिका और नगर परिषद का इतिहास केवल अध्यक्षों और सभापतियों की सूची नहीं है, बल्कि यह शहर की बदलती राजनीतिक तस्वीर का भी दस्तावेज है. रियासतकाल से शुरू हुआ स्थानीय निकाय का सफर नगरपालिका से होते हुए 2012 में नगर परिषद तक पहुंचा. इस लंबे सफर में कभी पुरुष नेतृत्व का दबदबा रहा तो कभी प्रशासनिक अधिकारियों ने शहर की कमान संभाली. वहीं वर्ष 2000 में पुष्पा मेहता के रूप में पहली बार महिला नेतृत्व ने सर्वोच्च पद पर दस्तक दी. इसके बाद रामकन्या प्रहलाद गुर्जर और अल्प अवधि के लिए कौशल्या देवी ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया. दूसरी ओर, कमलेश डोसी का लगातार एक दशक तक शीर्ष पद पर बने रहना प्रतापगढ़ की स्थानीय राजनीति का सबसे बड़ा व्यक्तिगत रिकॉर्ड बनकर सामने आता है. वे नगरपालिका अध्यक्ष से नगर परिषद के सभापति बनने वाले एकमात्र नेता भी हैं.

अब सामान्य महिला आरक्षण ने बदला पूरा सियासी गणित

अब आगामी चुनाव में सभापति पद सामान्य महिला के लिए आरक्षित होने के बाद प्रतापगढ़ की स्थानीय राजनीति एक बार फिर नए दौर में प्रवेश कर रही है.

40 वार्डों की आरक्षण लॉटरी के बाद कई संभावित पार्षद प्रत्याशियों के समीकरण बदल गए हैं. वहीं सभापति पद सामान्य महिला के लिए आरक्षित होने से अब राजनीतिक दलों और प्रभावशाली राजनीतिक परिवारों की नजरें ऐसी महिला दावेदारों पर टिक गई हैं, जिनके पास राजनीतिक पकड़, सामाजिक स्वीकार्यता और चुनाव जीतने की क्षमता हो.

यह चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि पिछली बार महिला नेतृत्व के बाद इस बार फिर नगर परिषद की सर्वोच्च कुर्सी पर महिला का पहुंचना तय है. सवाल केवल इतना है कि वह महिला कौन होगी? और उसके पीछे किस राजनीतिक खेमे की ताकत होगी?

निष्कर्ष: इतिहास के बाद अब भविष्य की बारी

प्रतापगढ़ नगरपालिका से नगर परिषद तक का इतिहास बताता है कि स्थानीय राजनीति में कुर्सी का स्वरूप भले बदला हो, लेकिन इस कुर्सी को लेकर राजनीतिक महत्व लगातार बढ़ता गया है. 1901 के दीवान स्टेट से शुरू हुआ स्थानीय निकाय का सफर, 1947 के बाद नगरपालिका और फिर 1 मई 2012 को नगर परिषद तक पहुंचा. इस दौरान कई अध्यक्ष आए, कई प्रशासक रहे, महिला नेतृत्व ने अपनी जगह बनाई और कमलेश डोसी ने लगातार 10 वर्ष तक शीर्ष पद पर रहने का रिकॉर्ड कायम किया.

अब वर्ष 2026 के आगामी चुनाव में 40 वार्डों की आरक्षण लॉटरी के बाद तस्वीर काफी हद तक बदल चुकी है. सबसे बड़ा बदलाव सभापति पद का सामान्य महिला के लिए आरक्षित होना है. ऐसे में आने वाले दिनों में प्रतापगढ़ की सियासत का सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा नगर परिषद की इस ऐतिहासिक कुर्सी पर अगली महिला सभापति कौन होगी? कौन-सा राजनीतिक परिवार अपना दांव खेलेगा? कौन-सा चेहरा दलों का भरोसा जीत पाएगा? किस महिला के पीछे संगठन और राजनीतिक रणनीति की ताकत खड़ी होगी? और क्या आने वाली सभापति भी प्रतापगढ़ के निकाय इतिहास में अपना कोई नया रिकॉर्ड कायम कर पाएगी? इन सवालों के जवाब आगामी चुनाव के साथ सामने आएंगे, लेकिन इतना तय है कि आरक्षण की लॉटरी ने प्रतापगढ़ नगर परिषद की राजनीति में एक नए सियासी अध्याय की शुरुआत कर दी है.

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