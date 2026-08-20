/250 विद्यार्थियों के लिए सिर्फ 7 कमरे, खुले में पढ़ने को मजबूर छोटे बच्चे, 7 दिन में समाधान नहीं तो आंदोलन की चेतावनी

Rajasthan Education News: प्रतापगढ़ जिले की ग्राम पंचायत करमदीखेड़ा के पांच इमली गांव स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सुविधाओं की कमी को लेकर छात्राओं और ग्रामीणों का गुस्सा सामने आया है. स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त कक्षा-कक्ष और शिक्षक नहीं होने का आरोप लगाते हुए छात्राओं ने विद्यालय के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया.



इसके बाद छात्राओं, अभिभावकों और ग्रामीणों ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया और शिक्षा विभाग के खिलाफ नारेबाजी की. ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल में लंबे समय से कई समस्याएं बनी हुई हैं. इन समस्याओं को लेकर पहले भी विभाग और प्रशासन को जानकारी दी गई, लेकिन समाधान नहीं होने से अब विरोध का रास्ता अपनाना पड़ा.

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250 विद्यार्थियों पर सिर्फ सात कमरे

ग्रामीणों के मुताबिक पांच इमली के इस राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 12 तक करीब 250 विद्यार्थी पढ़ते हैं. इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के लिए विद्यालय में कुल सात कक्षा-कक्ष बताए गए हैं. इनमें से छह कमरों में ही पढ़ाई का काम चल रहा है. सबसे बड़ी परेशानी प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को हो रही है. ग्रामीणों का कहना है कि कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को स्कूल परिसर के बाहर खुले में बैठाकर पढ़ाना पड़ रहा है.

बारिश और खराब मौसम के दौरान छोटे बच्चों की पढ़ाई पर इसका सीधा असर पड़ता है. अभिभावकों का कहना है कि बच्चों को बेहतर माहौल में पढ़ने के लिए स्कूल में पर्याप्त कमरे होना जरूरी है. उनका सवाल है कि जब स्कूल में पहली से बारहवीं तक की कक्षाएं चल रही हैं तो विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से कक्षा-कक्ष क्यों नहीं बढ़ाए गए.



शिक्षकों की कमी से भी पढ़ाई प्रभावित

ग्रामीणों ने केवल कमरों की कमी ही नहीं, बल्कि शिक्षकों के पर्याप्त पद नहीं होने की समस्या भी उठाई है. उनका कहना है कि विद्यालय को उच्च माध्यमिक स्तर तक बढ़े हुए करीब चार साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक जरूरत के मुताबिक पद स्वीकृत नहीं किए गए हैं. शिक्षकों और अलग-अलग विषयों के अध्यापकों की कमी के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होने का दावा ग्रामीणों ने किया है. अभिभावकों के अनुसार नए सत्र 2026-27 में भी गांव के कुछ विद्यार्थियों को शिक्षक और जरूरी सुविधाएं नहीं मिलने के कारण दूसरे स्कूलों में दाखिला लेना पड़ा. ग्रामीणों की मांग है कि विद्यालय में खाली पदों पर जल्द नियुक्तियां की जाएं, ताकि विद्यार्थियों को सभी विषयों की पढ़ाई के लिए पर्याप्त शिक्षक मिल सकें.



चारदीवारी की भी उठी मांग

विद्यालय में कक्षा-कक्ष और शिक्षकों के अलावा स्कूल की जमीन और सुरक्षा से जुड़ी समस्या भी ग्रामीणों ने उठाई है. ग्रामीणों ने मांग की है कि विद्यालय को आवंटित जमीन का निरीक्षण करवाया जाए और वहां चारदीवारी का निर्माण कराया जाए. उनका कहना है कि चारदीवारी होने से विद्यालय परिसर सुरक्षित और व्यवस्थित रहेगा. इसके साथ ही स्कूल की जमीन का सही इस्तेमाल भी सुनिश्चित किया जा सकेगा.



पहले भी विभाग को दी गई जानकारी

ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय की समस्याएं नई नहीं हैं. इन मुद्दों को लेकर पहले भी शिक्षा विभाग और प्रशासन के अधिकारियों को जानकारी दी जा चुकी है. इसके बावजूद अब तक ऐसा कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया, जिससे विद्यार्थियों को राहत मिल सके. इसी वजह से छात्राओं और ग्रामीणों ने स्कूल के मुख्य द्वार पर ताला लगाकर अपना विरोध दर्ज कराया. प्रदर्शन के दौरान अभिभावकों ने भी शिक्षा विभाग से जल्द कार्रवाई करने की मांग की.



सात दिन का अल्टीमेटम, आंदोलन की चेतावनी

ग्रामीणों ने जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर विद्यालय की समस्याओं का जल्द समाधान कराने की मांग की है. ज्ञापन में कक्षा-कक्ष बढ़ाने, शिक्षकों और कर्मचारियों के खाली पद भरने तथा विद्यालय परिसर में चारदीवारी बनाने जैसी मांगें रखी गई हैं. प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर सात दिन के भीतर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो ग्रामीण और अभिभावक आंदोलन करेंगे. उनका कहना है कि मामला बच्चों की पढ़ाई और भविष्य से जुड़ा है, इसलिए विभाग को इसे गंभीरता से लेना चाहिए.



फिलहाल स्कूल की व्यवस्थाओं को लेकर छात्राओं और ग्रामीणों का विरोध सामने आने के बाद शिक्षा विभाग की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं, इस पर नजर रहेगी. ग्रामीणों की मांग है कि सिर्फ आश्वासन देने के बजाय स्कूल में जरूरी सुविधाओं और शिक्षकों की व्यवस्था जल्द की जाए, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो.

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