Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Pratap Gargh
  • /250 विद्यार्थियों के लिए सिर्फ 7 कमरे, खुले में पढ़ने को मजबूर छोटे बच्चे, 7 दिन में समाधान नहीं तो आंदोलन की चेतावनी

250 विद्यार्थियों के लिए सिर्फ 7 कमरे, खुले में पढ़ने को मजबूर छोटे बच्चे, 7 दिन में समाधान नहीं तो आंदोलन की चेतावनी

Pratapgarh School News: प्रतापगढ़ के पांच इमली स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा-कक्ष और शिक्षकों की कमी को लेकर छात्राओं और ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया. छात्राओं ने स्कूल के मुख्य गेट पर ताला लगाकर नारेबाजी की. ग्रामीणों का कहना है कि करीब 250 विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त कमरे और शिक्षक नहीं हैं. उन्होंने सात दिन में समस्या का समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Hitesh upadhyay
Published:Aug 20, 2026, 11:57 AM IST | Updated:Aug 20, 2026, 11:57 AM IST
250 विद्यार्थियों के लिए सिर्फ 7 कमरे, खुले में पढ़ने को मजबूर छोटे बच्चे, 7 दिन में समाधान नहीं तो आंदोलन की चेतावनी
Image Credit: Rajasthan Education News

Rajasthan Education News: प्रतापगढ़ जिले की ग्राम पंचायत करमदीखेड़ा के पांच इमली गांव स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सुविधाओं की कमी को लेकर छात्राओं और ग्रामीणों का गुस्सा सामने आया है. स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त कक्षा-कक्ष और शिक्षक नहीं होने का आरोप लगाते हुए छात्राओं ने विद्यालय के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया.


इसके बाद छात्राओं, अभिभावकों और ग्रामीणों ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया और शिक्षा विभाग के खिलाफ नारेबाजी की. ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल में लंबे समय से कई समस्याएं बनी हुई हैं. इन समस्याओं को लेकर पहले भी विभाग और प्रशासन को जानकारी दी गई, लेकिन समाधान नहीं होने से अब विरोध का रास्ता अपनाना पड़ा.

Add Zee News as a Preferred Source


250 विद्यार्थियों पर सिर्फ सात कमरे
ग्रामीणों के मुताबिक पांच इमली के इस राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 12 तक करीब 250 विद्यार्थी पढ़ते हैं. इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के लिए विद्यालय में कुल सात कक्षा-कक्ष बताए गए हैं. इनमें से छह कमरों में ही पढ़ाई का काम चल रहा है. सबसे बड़ी परेशानी प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को हो रही है. ग्रामीणों का कहना है कि कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को स्कूल परिसर के बाहर खुले में बैठाकर पढ़ाना पड़ रहा है.

बारिश और खराब मौसम के दौरान छोटे बच्चों की पढ़ाई पर इसका सीधा असर पड़ता है. अभिभावकों का कहना है कि बच्चों को बेहतर माहौल में पढ़ने के लिए स्कूल में पर्याप्त कमरे होना जरूरी है. उनका सवाल है कि जब स्कूल में पहली से बारहवीं तक की कक्षाएं चल रही हैं तो विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से कक्षा-कक्ष क्यों नहीं बढ़ाए गए.


शिक्षकों की कमी से भी पढ़ाई प्रभावित
ग्रामीणों ने केवल कमरों की कमी ही नहीं, बल्कि शिक्षकों के पर्याप्त पद नहीं होने की समस्या भी उठाई है. उनका कहना है कि विद्यालय को उच्च माध्यमिक स्तर तक बढ़े हुए करीब चार साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक जरूरत के मुताबिक पद स्वीकृत नहीं किए गए हैं. शिक्षकों और अलग-अलग विषयों के अध्यापकों की कमी के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होने का दावा ग्रामीणों ने किया है. अभिभावकों के अनुसार नए सत्र 2026-27 में भी गांव के कुछ विद्यार्थियों को शिक्षक और जरूरी सुविधाएं नहीं मिलने के कारण दूसरे स्कूलों में दाखिला लेना पड़ा. ग्रामीणों की मांग है कि विद्यालय में खाली पदों पर जल्द नियुक्तियां की जाएं, ताकि विद्यार्थियों को सभी विषयों की पढ़ाई के लिए पर्याप्त शिक्षक मिल सकें.


चारदीवारी की भी उठी मांग
विद्यालय में कक्षा-कक्ष और शिक्षकों के अलावा स्कूल की जमीन और सुरक्षा से जुड़ी समस्या भी ग्रामीणों ने उठाई है. ग्रामीणों ने मांग की है कि विद्यालय को आवंटित जमीन का निरीक्षण करवाया जाए और वहां चारदीवारी का निर्माण कराया जाए. उनका कहना है कि चारदीवारी होने से विद्यालय परिसर सुरक्षित और व्यवस्थित रहेगा. इसके साथ ही स्कूल की जमीन का सही इस्तेमाल भी सुनिश्चित किया जा सकेगा.


पहले भी विभाग को दी गई जानकारी
ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय की समस्याएं नई नहीं हैं. इन मुद्दों को लेकर पहले भी शिक्षा विभाग और प्रशासन के अधिकारियों को जानकारी दी जा चुकी है. इसके बावजूद अब तक ऐसा कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया, जिससे विद्यार्थियों को राहत मिल सके. इसी वजह से छात्राओं और ग्रामीणों ने स्कूल के मुख्य द्वार पर ताला लगाकर अपना विरोध दर्ज कराया. प्रदर्शन के दौरान अभिभावकों ने भी शिक्षा विभाग से जल्द कार्रवाई करने की मांग की.


सात दिन का अल्टीमेटम, आंदोलन की चेतावनी
ग्रामीणों ने जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर विद्यालय की समस्याओं का जल्द समाधान कराने की मांग की है. ज्ञापन में कक्षा-कक्ष बढ़ाने, शिक्षकों और कर्मचारियों के खाली पद भरने तथा विद्यालय परिसर में चारदीवारी बनाने जैसी मांगें रखी गई हैं. प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर सात दिन के भीतर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो ग्रामीण और अभिभावक आंदोलन करेंगे. उनका कहना है कि मामला बच्चों की पढ़ाई और भविष्य से जुड़ा है, इसलिए विभाग को इसे गंभीरता से लेना चाहिए.


फिलहाल स्कूल की व्यवस्थाओं को लेकर छात्राओं और ग्रामीणों का विरोध सामने आने के बाद शिक्षा विभाग की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं, इस पर नजर रहेगी. ग्रामीणों की मांग है कि सिर्फ आश्वासन देने के बजाय स्कूल में जरूरी सुविधाओं और शिक्षकों की व्यवस्था जल्द की जाए, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Pratapgarh News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


संबंधित खबरें

Pratapgarh News: छेड़छाड़ और मारपीट से तंग आकर दो चचेरी बहनों ने दी जान, जानें क्या पूरा मामला

जिस मुद्दे पर सरकार को घेर रही कांग्रेस, उस पर पहले ही मदन दिलावर दे चुके हैं जवाब

बंगाल से लौटते ही राजस्थान के स्कूलों के दौरे का ऐलान, आशुतोष रांका ने Flight में बैठे-बैठे मदन दिलावर को दिया खुला चैलेंज

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
Pratapgarh news

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
250 विद्यार्थियों के लिए सिर्फ 7 कमरे, खुले में पढ़ने को मजबूर छोटे बच्चे, 7 दिन में समाधान नहीं तो आंदोलन की चेतावनी
2
3
4
5