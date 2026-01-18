Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Pratapgarh News: आमलीखेड़ा घाटी के पास दर्दनाक सड़क हादसा, बिजली विभाग के लाइनमैन की मौत, दो कर्मचारी घायल

Rajasthan News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है. प्रतापगढ़ से अरनोद की ओर जा रही एक तेज रफ्तार हुंडई वेन्यू कार आमलीखेड़ा गांव के पास घाटी क्षेत्र में अनियंत्रित हो गई. कार सड़क किनारे लगे बिजली के पोल से जोरदार टक्कर मारकर चार पलटियां खा गई. इस हादसे में कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.  

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Hitesh upadhyay
Published: Jan 18, 2026, 08:46 AM IST | Updated: Jan 18, 2026, 08:46 AM IST

Trending Photos

राजस्थान में भीषण ठंड के बीच बारिश की एंट्री! IMD ने इन जिलों में जारी किया मेघगर्जन का अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट
8 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में भीषण ठंड के बीच बारिश की एंट्री! IMD ने इन जिलों में जारी किया मेघगर्जन का अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट

राजस्थान में एक बार फिर डूबी चांदी की नैया, सोने के तीखे हो रहे तेवर, जानें आपके शहर में क्या है गोल्ड-सिल्वर के रेट
8 Photos
Jaipur Gold Silver Price Update Today

राजस्थान में एक बार फिर डूबी चांदी की नैया, सोने के तीखे हो रहे तेवर, जानें आपके शहर में क्या है गोल्ड-सिल्वर के रेट

जालोर की बेटी ने दुनिया में बजाया डंका, मिस इंडिया ग्लैम स्टार-2026 का खिताब जीता
7 Photos
Jalore news

जालोर की बेटी ने दुनिया में बजाया डंका, मिस इंडिया ग्लैम स्टार-2026 का खिताब जीता

मारवाड़ी स्टाइल में घर पर बनाएं ढोकला, जानें रेसिपी और फायदे
6 Photos
Rajasthani Dhokla

मारवाड़ी स्टाइल में घर पर बनाएं ढोकला, जानें रेसिपी और फायदे

Pratapgarh News: आमलीखेड़ा घाटी के पास दर्दनाक सड़क हादसा, बिजली विभाग के लाइनमैन की मौत, दो कर्मचारी घायल

Pratapgarh News: प्रतापगढ़. राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें बिजली विभाग के एक लाइनमैन की मौके पर ही मौत हो गई और दो अन्य कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा प्रतापगढ़ से अरनोद की ओर जा रही एक तेज रफ्तार हुंडई वेन्यू कार का आमलीखेड़ा गांव के पास घाटी क्षेत्र में हुआ.

हादसे की भयावहता
कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे बिजली के पोल से जोरदार टक्कर मार गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार चार पलटियां खा गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर के दौरान कार का आगे का टायर निकलकर करीब 100 मीटर दूर जा गिरा, जिससे हादसे की तीव्रता का अंदाजा लगाया जा सकता है. इस हादसे में कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई.

मृतक की पहचान और पृष्ठभूमि
मृतक की पहचान दुर्गालाल नागर (पिता मांगीलाल नागर, उम्र 40 वर्ष) के रूप में हुई है. वे मूल रूप से चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा के निवासी थे और हाल ही में दलोट थाना क्षेत्र सलामगढ़ में रह रहे थे. दुर्गालाल बिजली विभाग में लाइनमैन के पद पर कार्यरत थे. बताया जा रहा है कि टक्कर के दौरान सिर में गंभीर चोट लगने से उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

घायल कर्मचारी और इलाज
कार में कुल तीन लोग सवार थे, जो सभी बिजली विभाग के कर्मचारी थे. हादसे में गंभीर रूप से घायल होने वाले अन्य दो कर्मचारियों में रवि शंकर पाटीदार (सहायक अभियंता) और संदीप सैनी (लाइनमैन) शामिल हैं. दोनों को 108 एंबुलेंस की मदद से तुरंत जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है. डॉक्टरों ने उनकी हालत को गंभीर बताया है और निगरानी में रखा गया है.

मौके पर अफरा-तफरी और पुलिस कार्रवाई
हादसे के बाद मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों और राहगीरों की भीड़ जमा हो गई. सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने यातायात को नियंत्रित कर पुनः सुचारू करवाया और मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और घाटी क्षेत्र की सड़क की खराब स्थिति को मुख्य कारण माना जा रहा है.

यह हादसा बिजली विभाग के कर्मचारियों और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैला गया है. स्थानीय लोग सड़क सुरक्षा, घाटी क्षेत्र में बैरियर लगाने और तेज गति पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं. ऐसे हादसे बार-बार याद दिलाते हैं कि सड़कें कितनी खतरनाक हो सकती हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंBhilwara Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


Tags

Trending news