प्रतापगढ़ में भारी बारिश ने ढाया कहर, ढहा गरीब का आशियाना, परिवार हुआ बेघर

Pratapgarh Weather Update: प्रतापगढ़ ज़िले में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है. आसमान से बरस रही आफ़त ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है. गांवों में कच्चे मकान और जर्जर भवन बारिश की मार से ढह रहे हैं, जिससे ग्रामीण संकट में हैं.

ताज़ा मामला अरनोद थाना क्षेत्र के मंडावरा गांव का है, जहां तेज़ बारिश के कारण घनश्याम पिता देवीलाल का कच्चा मकान कल देर शाम भरभरा कर गिर गया. हादसे के समय घनश्याम की पत्नी और बेटी घर से बाहर थीं, जिससे बड़ी त्रासदी टल गई लेकिन मकान के साथ-साथ परिवार का सारा घरेलू सामान मलबे में दबकर नष्ट हो गया. स्थानीय वार्ड पंच जमनालाल ने बताया कि मंडावरा की नई आबादी में बारिश के चलते कई मकान जर्जर स्थिति में हैं और कभी भी गिर सकते हैं. प्रभावित परिवार घनश्याम का कहना है कि अब उनके पास सिर छुपाने को छत तक नहीं बची है.

गांव के लोगों का कहना है कि पिछले दिनों से लगातार बारिश ने कच्चे मकानों को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है. कई परिवार भय के साये में जी रहे हैं. बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही और हर रोज़ नए हादसों की आशंका बनी हुई है. जिले में लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now



बता दें कि राजस्थान में अगस्त के आखिरी दिनों में मानसून जलजला मचाने वाला है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, आज प्रदेश के कई हिस्सों में घनघोर बारिश की चेतावनी जारी की गई, जिसके चलते लोगों को सतर्कता बरतने की आवश्यकता है. मौसम विभाग ने आज 20 से ज्यादा जिलों में ऑरेंज और यलो अलर्ट जारी किया है.



जयपुर मौसम केंद्र की जानकारी की अनुसार, आज मरुधरावासी खूब भीगने वाले हैं. लगभग सभी संभागों में बारिश अपना रौद्र रूप दिखा सकती है. प्रशासन ने स्कूलों, बाजारों और सड़कों पर आवश्यक सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने के निर्देश दिए हैं.

जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार, आज नागौर, श्रीगंगानगर और बीकानेर समेत आसपास के क्षेत्रों में तेज तूफानी हवाओं के साथ भारी से अति भारी कहर मचा सकती है. इन जिलों में तेज मेघगर्जन और आकाशीय बिजली को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है. इन जिलों में भीषण बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.



वहीं, अन्य जिलों जयपुर, हनुमानगढ़, जोधपुर, चूरू, झुंझुनूं, सीकर, अलवर, बूंदी, पाली, चित्तौड़गढ़, दौसा, भीलवाड़ा और अजमेर समेत आसपास के जिलों में तेज मेघगर्जन के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. वज्रपात को लेकर भी अलर्ट घोषित किया गया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Pratapgarh Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-