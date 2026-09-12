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Instagram पर दोस्ती कर बातों में उलझाया: शादी का झांसा देकर 4 सालों तक किया शोषण

Pratapgarh Crime News: प्रतापगढ़ के धरियावद थाना पुलिस ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ कथित यौन शोषण के मामले में वांछित आरोपी क्रिश तिरगर को अहमदाबाद से गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, आरोपी ने Instagram के जरिए युवती से दोस्ती की थी. पीड़िता ने करीब चार साल तक यौन शोषण का आरोप लगाते हुए 1 अगस्त को रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Hitesh upadhyay
Published:Sep 12, 2026, 11:02 AM IST | Updated:Sep 12, 2026, 11:02 AM IST
Instagram पर दोस्ती कर बातों में उलझाया: शादी का झांसा देकर 4 सालों तक किया शोषण
Image Credit: Pratapgarh Crime News

Rajasthan Crime News: प्रतापगढ़ जिले के धरियावद थाना पुलिस ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ कथित यौन शोषण के मामले में वांछित आरोपी को गुजरात के अहमदाबाद से गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, आरोपी ने Instagram के जरिए युवती से दोस्ती की थी. इसके बाद शादी का झांसा देकर उसके साथ यौन शोषण करने का आरोप है.


पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने 1 अगस्त को धरियावद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में उसने बताया कि पिछले करीब चार साल से क्रिश तिरगर निवासी पहाड़ा, थाना पहाड़ा, जिला उदयपुर ने Instagram के जरिए उससे दोस्ती कर रखी थी. पीड़िता ने आरोप लगाया कि दोस्ती के बाद आरोपी ने शादी का झांसा दिया और उसका यौन शोषण किया.

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रिपोर्ट के बाद शुरू हुई आरोपी की तलाश

पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर धरियावद थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की तलाश के लिए टीम का गठन किया. इसके बाद पुलिस टीम ने तकनीकी और अन्य माध्यमों से आरोपी के बारे में जानकारी जुटाई और उसकी तलाश शुरू की.


जांच के दौरान पुलिस को आरोपी के अहमदाबाद में होने की जानकारी मिली. इसके बाद पुलिस टीम ने गुजरात के अहमदाबाद पहुंचकर आरोपी को डिटेन किया. पुलिस के अनुसार, आरोपी से पूछताछ और मामले में आगे अनुसंधान किया गया.


पूछताछ के बाद आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार, अनुसंधान के दौरान आरोपी के खिलाफ अपराध प्रमाणित पाए जाने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया. गिरफ्तार आरोपी की पहचान क्रिश पुत्र दौलतराम तिरगर, निवासी पहाड़ा, थाना पहाड़ा, जिला उदयपुर के रूप में हुई है. पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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