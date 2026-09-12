/Instagram पर दोस्ती कर बातों में उलझाया: शादी का झांसा देकर 4 सालों तक किया शोषण

Rajasthan Crime News: प्रतापगढ़ जिले के धरियावद थाना पुलिस ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ कथित यौन शोषण के मामले में वांछित आरोपी को गुजरात के अहमदाबाद से गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, आरोपी ने Instagram के जरिए युवती से दोस्ती की थी. इसके बाद शादी का झांसा देकर उसके साथ यौन शोषण करने का आरोप है.



पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने 1 अगस्त को धरियावद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में उसने बताया कि पिछले करीब चार साल से क्रिश तिरगर निवासी पहाड़ा, थाना पहाड़ा, जिला उदयपुर ने Instagram के जरिए उससे दोस्ती कर रखी थी. पीड़िता ने आरोप लगाया कि दोस्ती के बाद आरोपी ने शादी का झांसा दिया और उसका यौन शोषण किया.

Add Zee News as a Preferred Source



रिपोर्ट के बाद शुरू हुई आरोपी की तलाश

पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर धरियावद थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की तलाश के लिए टीम का गठन किया. इसके बाद पुलिस टीम ने तकनीकी और अन्य माध्यमों से आरोपी के बारे में जानकारी जुटाई और उसकी तलाश शुरू की.



जांच के दौरान पुलिस को आरोपी के अहमदाबाद में होने की जानकारी मिली. इसके बाद पुलिस टीम ने गुजरात के अहमदाबाद पहुंचकर आरोपी को डिटेन किया. पुलिस के अनुसार, आरोपी से पूछताछ और मामले में आगे अनुसंधान किया गया.



पूछताछ के बाद आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार, अनुसंधान के दौरान आरोपी के खिलाफ अपराध प्रमाणित पाए जाने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया. गिरफ्तार आरोपी की पहचान क्रिश पुत्र दौलतराम तिरगर, निवासी पहाड़ा, थाना पहाड़ा, जिला उदयपुर के रूप में हुई है. पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Pratapgarh News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!