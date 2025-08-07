Rajasthan Politics: कांग्रेस की जन आक्रोश रैली में पार्षदों का बहिष्कार, सभापति ने बताया राजनीतिक ड्रामा

Rajasthan Politics: प्रतापगढ़ नगर परिषद में भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस की ओर से किया गया विरोध प्रदर्शन खुद कांग्रेस के लिए किरकिरी का कारण बन गया है. नगरपरिषद के नेता प्रतिपक्ष सुशील गुर्जर के नेतृत्व में आयोजित जन आक्रोश रैली और धरने को लेकर जितनी जोर-शोर से तैयारी की गई, वह उतनी ही फुस्स साबित हुई. रैली में कांग्रेस के 17 पार्षदों में से केवल 4 ही पहुंचे, बाकी ने इससे साफ तौर पर दूरी बना ली. रैली के लिए प्रशासन से अनुमति लेने के बावजूद कांग्रेस टेंट तक नहीं लगा पाई.

हालांकि यह बात कांग्रेस के जिला प्रवक्ता ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि सभापति के कहने पर शहर में किसी भी टेंट व्यवसाय ने उनके इस कार्यक्रम में टेंट की व्यवस्था नहीं की. इस कारण बिना किसी तैयारी के धरने पर बैठने का यह प्रयास एक राजनीतिक नौटंकी बनकर रह गया. पुलिस प्रशासन ने धरना स्थल पर पहुंचते ही सभी प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर बस में भरकर शहर से बाहर छोड़ दिया, जिससे कांग्रेस का तथाकथित जन आक्रोश मैदान में उतरने से पहले ही ठंडा पड़ गया.

पूरे मामले में अब नगर परिषद सभापति राम कन्या प्रहलाद गुर्जर ने कांग्रेस के प्रदर्शन को राजनीतिक ड्रामा करार देते हुए कहा की कांग्रेस विकास से घबरा गई है और अब झूठे आरोपों और मंचीय विरोध के सहारे चुनावी जमीन तलाश रही है. यह प्रदर्शन पूरी तरह से दिखावा था, जिसमें कांग्रेस के अपने ही पार्षद शामिल नहीं हुए. जब अपने साथ नहीं हैं, तो जनता का साथ कैसे मिलेगा? सभापति ने कहा कि कांग्रेस का यह विरोध सिर्फ चिल्ला-चोट और मीडिया की सुर्खियों तक सीमित रह गया.

उन्होंने सवाल उठाया कि कांग्रेस बताए ऐसा एक भी वार्ड जहां विकास नहीं हुआ हो? नगर परिषद में बिना किसी भेदभाव के हर वार्ड में सड़क, नाली, लाइट, सफाई, पानी जैसी सुविधाओं पर काम हो? रहा है. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में और भी कई बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू होंगे, जिससे प्रतापगढ़ शहर आदर्श शहर के रूप में उभरेगा. रैली में शहर के लोगों की भागीदारी ना होने से कांग्रेस को ग्रामीण इलाकों से भीड़ बुलानी पड़ी. लेकिन यह भीड़ प्रदर्शन को प्रभावशाली नहीं बना सकी. बाजार में चर्चा है कि जब पार्टी के 17 पार्षदों में से 13 ने ही भाग नहीं लिया, तो फिर जनता इस विरोध को कैसे गंभीरता से लेती?

