/Pratapgarh Crime News : जमीनी विवाद में सौतेले भाइयों के बीच खूनी संघर्ष, तलवार-तीर और लाठियां चलीं, सात घायल

Crime News : राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के सालमगढ़ थाना क्षेत्र के उड़ियाखेड़ी गांव में शनिवार देर रात जमीनी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. एक ही परिवार के सौतेले भाइयों के बीच खेत की बुवाई को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया. दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर तलवार, तीर, लाठी-डंडों सहित अन्य हथियारों से हमला कर दिया. घटना में परिवार के कई सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया. सभी घायलों को 108 एंबुलेंस की सहायता से जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है.



पहले भी हो चुका था जमीन को लेकर विवाद

घायल श्यामलाल ने बताया कि उनके पिता नाहर की दो पत्नियां हैं. पहली पत्नी से व्यस्था और अर्जुन, जबकि दूसरी पत्नी से श्यामलाल और गौतम हैं. परिवार के बीच पैतृक जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है. इससे पहले भी इसी जमीन को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था, जिसके बाद मामला सालमगढ़ थाने तक पहुंचा था. उस समय दोनों पक्षों के बीच समझौता कराया गया था कि जब तक जमीन का विधिवत बंटवारा नहीं हो जाता, तब तक कोई भी पक्ष खेत में बुवाई नहीं करेगा.

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समझौते के बावजूद खेत में पहुंचा ट्रैक्टर, बढ़ा तनाव

श्यामलाल के अनुसार, समझौते के बावजूद पहली पत्नी के दोनों पुत्र ट्रैक्टर लेकर खेत में बुवाई करने पहुंच गए. इसकी जानकारी मिलने पर दूसरे पक्ष के लोग भी मौके पर पहुंच गए और बुवाई का विरोध किया. पहले दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई, लेकिन कुछ ही देर में विवाद हिंसक झड़प में बदल गया. आरोप है कि दोनों ओर से तलवार, तीर, लाठी-डंडों और अन्य हथियारों से हमला किया गया, जिससे खेत युद्ध का मैदान बन गया. ग्रामीणों में भी घटना के बाद अफरा-तफरी का माहौल बन गया.



परिवार के कई सदस्य घायल, अस्पताल में इलाज जारी

इस खूनी संघर्ष में नाहर के चारों पुत्र श्यामलाल, गौतम, अर्जुन और व्यस्था घायल हो गए. इसके अलावा श्यामलाल का पुत्र नवीन, व्यस्था का पुत्र नंदलाल, अर्जुन का पुत्र गुलाब तथा सविता पत्नी गुलाबचंद भी घायल हुईं. घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है. कुछ घायलों को गंभीर चोटें आने की भी जानकारी सामने आई है.





पुलिस ने शुरू की जांच, दोनों पक्षों के बयान दर्ज

घटना की सूचना मिलते ही सालमगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए हैं. दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल गांव में स्थिति सामान्य बताई जा रही है, लेकिन किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए पुलिस निगरानी बनाए हुए है. यह घटना एक बार फिर पारिवारिक संपत्ति विवादों के हिंसक रूप लेने और समय पर स्थायी समाधान नहीं होने के गंभीर परिणामों को उजागर करती है.



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