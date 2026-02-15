Maha Shivratr: आस्था का महापर्व, महाशिवरात्रि पर मंदिरों में सुबह से ही उमड़ा श्रद्धा का सैलाब, प्रतापगढ़ में दो दिवसीय मेले की धूम

Mahashivratri: भगवान शिव के पावन पर्व महाशिवरात्रि पर आज सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी. तड़के चार बजे से ही शिवालयों के कपाट खुलते ही भक्तों की लंबी कतारें लग गईं. हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयघोष से मंदिर परिसर गूंज उठा. श्रद्धालु जल, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित कर भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं.

महिलाएं व युवतियां विशेष रूप से व्रत रखकर भोलेनाथ का पूजन कर रही हैं. मंदिरों में भजन-कीर्तन, रुद्राभिषेक और विशेष आरती का आयोजन किया जा रहा है. वातावरण पूरी तरह भक्तिमय बना हुआ है. कई स्थानों पर आकर्षक सजावट की गई है और शिव-पार्वती विवाह की झांकियां भी सजाई गई हैं.



प्रतापगढ़ में इस बार नगरपरिषद की ओर से लगने वाला महाशिवरात्रि का मेला दो दिनों तक आयोजित किया जा रहा है. मेले में ग्रामीण क्षेत्रों सहित आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे. मेले में धार्मिक कार्यक्रमों के साथ-साथ झूले, खान-पान की दुकानें और स्थानीय हस्तशिल्प की स्टॉलें भी आकर्षण का केंद्र रहेगी.

सुरक्षा व्यवस्था के तहत पुलिस प्रशासन की ओर से विशेष इंतजाम किए गए हैं. मंदिरों और मेले स्थल पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो. चिकित्सा और पेयजल की भी समुचित व्यवस्था की गई है. महाशिवरात्रि का यह पावन पर्व श्रद्धा, भक्ति और आस्था का प्रतीक है. प्रतापगढ़ में दो दिवसीय मेले के साथ यह पर्व इस बार और भी विशेष बन गया है, जहां भक्ति और उत्सव का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है.

