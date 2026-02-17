दो मंजिला मकान के नीचे बने गोदाम में लगी भीषण आग, प्रशासन पर उठे गंभीर सवाल

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ जिले में नीमच रोड स्थित ओसिया विहार कॉलोनी में आज उस समय हड़कंप मच गया, जब एक दो मंजिला मकान के नीचे बने पाइप गोदाम में भीषण आग लग गई.
Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में नीमच रोड स्थित ओसिया विहार कॉलोनी में आज उस समय हड़कंप मच गया, जब एक दो मंजिला मकान के नीचे बने पाइप गोदाम में भीषण आग लग गई. डेढ़ से दो घंटे तक चली मशक्कत, जेसीबी से दीवार में छेद और दमकलों की लगातार कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया जा सका. घटना ने एक बार फिर आवासीय क्षेत्र में चल रही व्यवसायिक गतिविधियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
प्रतापगढ़ शहर की ओसिया विहार कॉलोनी में दोपहर करीब एक बजे तुलसीराम पाटीदार के दो मंजिला मकान की निचली मंजिल पर रखे कृषि यंत्रों के पाइपों में अचानक आग लग गई. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, शॉर्ट सर्किट से आग भड़की, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया. पाइप और अन्य सामग्री के कारण आग तेजी से फैलती गई और धुएं का गुबार करीब दो किलोमीटर दूर तक दिखाई देने लगा.
घटना के समय मकान की ऊपरी मंजिल पर एक महिला और उसका बच्चा मौजूद था. महिला ने जब नीचे धुआं और लपटें देखीं तो शोर मचाया और बताया कि बच्चा ऊपर फंसा हुआ है. आसपास के लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए तुरंत ऊपर पहुंचकर बच्चे को सुरक्षित नीचे उतारा. समय पर किया गया यह प्रयास किसी बड़े हादसे को टाल गया.
सूचना मिलते ही नगर परिषद की चार दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. आग इतनी भीषण थी कि उसे नियंत्रित करने में करीब डेढ़ से दो घंटे का समय लग गया. लपटों तक सीधी पहुंच नहीं होने के कारण दमकल कर्मियों को इमारत के पीछे से जेसीबी मंगवानी पड़ी. जेसीबी से दीवार में छेद कर भीतर पानी की बौछार डाली गई, तब जाकर आग पर पूरी तरह काबू पाया जा सका. आग बुझाने के प्रयास में मकान मालिक तुलसीराम पाटीदार घायल हो गए, जिन्हें तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया.
मौके पर आपदा प्रबंधन टीम और पुलिस जाप्ता भी तैनात रहा. बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर जमा हो गए थे. यह घटना इसलिए भी गंभीर मानी जा रही है, क्योंकि ओसिया विहार एक आवासीय कॉलोनी है, जहां लंबे समय से व्यवसायिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे पहले भी दो से तीन बार आगजनी की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से ठोस कार्रवाई नहीं की गई. हर बार जांच और सख्ती की बात कही जाती है, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं.
प्रशासन ने एक बार फिर तकनीकी जांच और अनुमति संबंधी दस्तावेजों की पड़ताल कराने की बात कही है. साथ ही आवासीय क्षेत्रों में चल रही व्यवसायिक गतिविधियों की समीक्षा का आश्वासन दिया गया है. अब देखना यह है कि क्या इस बार केवल जांच तक मामला सीमित रहेगा या फिर भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे.
