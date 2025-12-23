Pratapgarh News: सुहागपुरा में दर्दनाक सड़क हादसा, एम्बुलेंस–बाइक की टक्कर में दो युवकों की मौत, महिला गंभीर

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ जिले के सुहागपुरा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया. तेज रफ्तार एम्बुलेंस और बाइक की आमने-सामने हुई जोरदार भिड़ंत में बाइक सवार दो युवकों की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि उनके साथ बैठी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. जानकारी के अनुसार, बाइक पर सवार दो युवक और एक महिला अपने घर लौट रहे थे.

इसी दौरान नेशनल हाईवे पर तेज गति से आ रही एम्बुलेंस ने बाइक को सामने से टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार सड़क पर दूर जा गिरे और तीनों को गंभीर चोटें आईं. हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया. अस्पताल सूत्रों के मुताबिक, मृतकों की पहचान प्रकाश (22) पुत्र मोहनलाल मीणा निवासी बिलाड़ी और शंकर (23) पुत्र कालूराम मीणा निवासी मोटा माइंडग के रूप में हुई है. दोनों की हालत बेहद गंभीर थी और इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया.

वहीं, घायल महिला भगवती (45) पत्नी मोहनलाल मीणा निवासी बिलाड़ी की स्थिति नाजुक बनी हुई है, जिसे बेहतर उपचार के लिए उदयपुर रेफर किया गया है. हादसे की सूचना मिलते ही सुहागपुरा थाना अधिकारी मनीष वैष्णव जिला चिकित्सालय पहुंचे और घटना की जानकारी ली. इसके बाद जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जीवराम मीणा तथा पीएमओ आलोक यादव भी अस्पताल पहुंचे और चिकित्सकों से घायलों के उपचार की स्थिति पर चर्चा की.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

दुर्घटना की खबर फैलते ही जिला अस्पताल परिसर में मृतकों के परिजनों और ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई. पुलिस ने समझाइश के बाद दोनों शवों को जिला चिकित्सालय की मॉच्र्युरी में रखवाया. पुलिस के अनुसार, मामले में मंगलवार सुबह रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस दर्दनाक हादसे के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है और लोगों ने नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण व सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJalore Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!





ये भी पढ़ें-