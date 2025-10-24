Zee Rajasthan
प्रतापगढ़ में तेज रफ्तार कार ने ली मासूम की जान, हाईवे पर भीषण भिड़ंत में नाबालिग की मौत

Pratapgarh News: राजस्थान में प्रतापगढ़ जिले के पीपलखूंट नेशनल हाईवे-56 पर हुए भीषण सड़क हादसे ने दीपावली की खुशियों को मातम में बदल दिया. कटारों का खेड़ा ए गांव के पास कार और बाइक की जोरदार भिड़ंत में एक नाबालिग की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया.

Published: Oct 24, 2025, 01:57 PM IST

Pratapgarh News: पीपलखूंट नेशनल हाईवे-56 पर हुए भीषण सड़क हादसे ने दीपावली की खुशियों को मातम में बदल दिया. कटारों का खेड़ा ए गांव के पास कार और बाइक की जोरदार भिड़ंत में एक नाबालिग की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जब बाइक सवार दोनों युवक प्रतापगढ़ की ओर जा रहे थे. इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार कार ने अनियंत्रित होकर बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों युवक सड़क पर जा गिरे और बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई.

स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को पीपलखूंट अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने एक नाबालिग को मृत घोषित कर दिया. वहीं, दूसरे युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल से उदयपुर रेफर कर दिया गया. हादसे के बाद कार चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया. सूचना मिलने पर पीपलखूंट थाना पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति का जायजा लिया और वाहन चालक की तलाश शुरू की.

पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है. स्थानीय लोगों का कहना है कि हाईवे पर तेज रफ्तार वाहनों की वजह से ऐसे हादसे लगातार हो रहे हैं, लेकिन गति नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे.

