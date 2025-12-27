प्रतापगढ़ में अधेड़ ने नाबालिग बच्ची से किए गंदे इशारे, बोला- ‘मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता’, फिर...

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ में 13 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ अश्लील हरकतें करने और मारपीट का गंभीर मामला सामने आया है. शुरुआत में कार्रवाई नहीं होने से पीड़ित परिवार में गहरा आक्रोश था, लेकिन घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने और परिजनों द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपे जाने के बाद पुलिस हरकत में आई.
Trending Photos
Pratapgarh News: शहर में एक 13 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ अश्लील हरकतें करने और मारपीट का गंभीर मामला सामने आया है. शुरुआत में कार्रवाई नहीं होने से पीड़ित परिवार में गहरा आक्रोश था, लेकिन घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने और परिजनों द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपे जाने के बाद पुलिस हरकत में आई. पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है.
पीड़िता की मां के अनुसार, वह अपनी नाबालिग पुत्री के उपचार के लिए नई आबादी क्षेत्र स्थित एक क्लिनिक पहुंची थीं. डॉक्टर के उपलब्ध नहीं होने पर मां-बेटी क्लिनिक के बाहर खड़ी थीं. इसी दौरान एक युवक अपने एक साथी के साथ मोटरसाइकिल से वहां पहुंचा और नाबालिग बालिका पर अश्लील इशारे करने और आपत्तिजनक टिप्पणियां करने लगा.
आरोपी के हौसले बुलंद हो गए
इसका विरोध करने पर आरोपी ने धमकी देते हुए कहा कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और इसके बाद उसने मां-बेटी के साथ मारपीट शुरू कर दी. आसपास मौजूद लोगों के मौके पर पहुंचने पर आरोपी वहां से फरार हो गया. घटना के संबंध में उसी दिन पुलिस थाना प्रतापगढ़ में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी. पीड़ित पक्ष द्वारा घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को सौंपे गए थे, लेकिन प्रारंभिक स्तर पर ठोस कार्रवाई नहीं होने से आरोपी के हौसले बुलंद हो गए और वह पीड़ित परिवार को लगातार धमकियां देने लगा.
आरोपियों की तलाश जारी
मामले के तूल पकड़ने और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ बीएनएस एवं पोक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया. मामले की जांच उपनिरीक्षक लक्ष्मणलाल को सौंपी गई है. पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.
क्या कहना है पुलिस का
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नाबालिग से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Pratapgarh Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!