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रात में दंपती को बदमाशों ने घेरा, हमला कर की लूट, दोनों गंभीर रूप से घायल

Pratapgarh Crime: प्रतापगढ़ में नीमच-छोटीसादड़ी मार्ग पर रात में बदमाशों ने स्कूटर से घर लौट रहे दंपती पर हमला कर लूट की वारदात को अंजाम दिया. हमले में शैलेन्द्र मुरडिया और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Hitesh upadhyay
Published:Sep 18, 2026, 05:49 PM IST | Updated:Sep 18, 2026, 05:49 PM IST
रात में दंपती को बदमाशों ने घेरा, हमला कर की लूट, दोनों गंभीर रूप से घायल
Image Credit: Pratapgarh Crime

Pratapgarh Crime: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में नीमच-छोटीसादड़ी मार्ग पर रात के समय धामनिया गांव से नाराणी चौकी के बीच स्कूटर से घर लौट रहे दंपती पर बदमाशों ने हमला कर दिया. हमले में छोटीसादड़ी निवासी शैलेन्द्र मुरडिया और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए.

लहूलुहान हालत में दोनों किसी तरह छोटीसादड़ी पहुंचे, जहां आसपास के लोगों ने उन्हें चिकित्सालय पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए दोनों को उच्च चिकित्सा संस्थान के लिए रेफर किया गया. घटना में दंपती के साथ लूट की वारदात भी सामने आई है.

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बदमाशों ने दंपती पर किया हमला

जानकारी के अनुसार, शैलेन्द्र मुरडिया अपनी पत्नी के साथ नीमच चिकित्सालय से स्कूटर पर छोटीसादड़ी लौट रहे थे. रात करीब 8:30 से 9 बजे के बीच धामनिया गांव से नाराणी चौकी के बीच रास्ते में घात लगाए बैठे बदमाशों ने अचानक दंपती पर हमला कर दिया. हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. किसी तरह दोनों छोटीसादड़ी पहुंचे. छोटीसादड़ी पहुंचने के बाद लहूलुहान हालत में दंपती को देखकर आसपास के लोगों ने दोनों को चिकित्सालय पहुंचाया.

मार्ग पर पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग

घटना के बाद नीमच-छोटीसादड़ी मार्ग पर रात के समय सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लोगों की चिंता बढ़ गई है. क्षेत्रवासियों का कहना है कि धामनिया से नाराणी चौकी के बीच रात में आने-जाने वाले लोगों को पहले भी असामाजिक तत्वों की परेशानी का सामना करना पड़ा है. लोगों ने मार्ग पर पुलिस गश्त और निगरानी बढ़ाने की मांग की है. घटना को लेकर क्षेत्र में आक्रोश है. लोगों ने पुलिस से मामले की जांच कर हमले और लूट में शामिल बदमाशों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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