/रात में दंपती को बदमाशों ने घेरा, हमला कर की लूट, दोनों गंभीर रूप से घायल

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Pratapgarh Crime: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में नीमच-छोटीसादड़ी मार्ग पर रात के समय धामनिया गांव से नाराणी चौकी के बीच स्कूटर से घर लौट रहे दंपती पर बदमाशों ने हमला कर दिया. हमले में छोटीसादड़ी निवासी शैलेन्द्र मुरडिया और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए.
लहूलुहान हालत में दोनों किसी तरह छोटीसादड़ी पहुंचे, जहां आसपास के लोगों ने उन्हें चिकित्सालय पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए दोनों को उच्च चिकित्सा संस्थान के लिए रेफर किया गया. घटना में दंपती के साथ लूट की वारदात भी सामने आई है.
बदमाशों ने दंपती पर किया हमला
जानकारी के अनुसार, शैलेन्द्र मुरडिया अपनी पत्नी के साथ नीमच चिकित्सालय से स्कूटर पर छोटीसादड़ी लौट रहे थे. रात करीब 8:30 से 9 बजे के बीच धामनिया गांव से नाराणी चौकी के बीच रास्ते में घात लगाए बैठे बदमाशों ने अचानक दंपती पर हमला कर दिया. हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. किसी तरह दोनों छोटीसादड़ी पहुंचे. छोटीसादड़ी पहुंचने के बाद लहूलुहान हालत में दंपती को देखकर आसपास के लोगों ने दोनों को चिकित्सालय पहुंचाया.
मार्ग पर पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग
घटना के बाद नीमच-छोटीसादड़ी मार्ग पर रात के समय सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लोगों की चिंता बढ़ गई है. क्षेत्रवासियों का कहना है कि धामनिया से नाराणी चौकी के बीच रात में आने-जाने वाले लोगों को पहले भी असामाजिक तत्वों की परेशानी का सामना करना पड़ा है. लोगों ने मार्ग पर पुलिस गश्त और निगरानी बढ़ाने की मांग की है. घटना को लेकर क्षेत्र में आक्रोश है. लोगों ने पुलिस से मामले की जांच कर हमले और लूट में शामिल बदमाशों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है.
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