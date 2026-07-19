/किराना दुकान पर बैठी युवती से कथित छेड़छाड़, आरोपी राउंडअप, कस्बे में पुलिस अलर्ट

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के पारसोला कस्बे में 20 वर्षीय युवती से कथित छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. पुलिस के अनुसार घटना शनिवार देर शाम की बताई जा रही है. युवती के परिजनों की शिकायत पर पारसोला थाने में मामला दर्ज किया गया है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि करीब 50 वर्षीय एक व्यक्ति ने युवती के साथ छेड़छाड़ की तथा अनाधिकृत रूप से घर में प्रवेश किया. पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई

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घटना की सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई और मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को राउंडअप कर लिया. पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है और मामले से जुड़े सभी तथ्यों की जांच की जा रही है. जांच के दौरान प्राप्त साक्ष्यों और बयान के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मामला दर्ज होने के बाद जांच निष्पक्ष तरीके से की जा रही है.

थाने पहुंचे लोग, कार्रवाई की उठी मांग

घटना की जानकारी फैलने के बाद बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग पारसोला थाने पहुंचे. लोगों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की. स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने तुरंत सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी. अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने और कानून अपने हाथ में नहीं लेने की अपील की.

कस्बे में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात

किसी भी संभावित अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पारसोला कस्बे में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार गश्त की जा रही है और पुलिस हालात पर नजर बनाए हुए है. प्रशासन का कहना है कि कानून-व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है. पुलिस अधिकारियों द्वारा पूरे घटनाक्रम की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को भी दी जा रही है.

डीएसपी ने क्या कहा?

धरियावद के पुलिस उप अधीक्षक (डीएसपी) नानालाल सालवी ने बताया कि युवती के पिता की ओर से लिखित शिकायत दी गई है, जिसमें पुत्री के साथ कथित छेड़छाड़ और घर में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने के आरोप लगाए गए हैं. शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. उन्होंने बताया कि आरोपी को राउंडअप कर पूछताछ की जा रही है और जांच के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस की अपील

पुलिस ने कहा है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा. साथ ही लोगों से शांति बनाए रखने, किसी भी प्रकार की अफवाह पर विश्वास न करने और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की गई है. प्रशासन का कहना है कि कस्बे में स्थिति सामान्य है और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात है.

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