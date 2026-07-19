Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Pratap Gargh
  • /किराना दुकान पर बैठी युवती से कथित छेड़छाड़, आरोपी राउंडअप, कस्बे में पुलिस अलर्ट

किराना दुकान पर बैठी युवती से कथित छेड़छाड़, आरोपी राउंडअप, कस्बे में पुलिस अलर्ट

Rajasthan Police: प्रतापगढ़ जिले के पारसोला कस्बे में 20 वर्षीय युवती से कथित छेड़छाड़ और घर में अनाधिकृत प्रवेश का मामला दर्ज किया गया है. युवती के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को राउंडअप कर पूछताछ शुरू कर दी है. घटना के बाद कस्बे में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार गश्त की जा रही है.

Edited byAnsh Raj
Published: Jul 19, 2026, 12:37 PM|Updated: Jul 19, 2026, 12:37 PM
किराना दुकान पर बैठी युवती से कथित छेड़छाड़, आरोपी राउंडअप, कस्बे में पुलिस अलर्ट
Image Credit: Rajasthan Police:Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के पारसोला कस्बे में 20 वर्षीय युवती से कथित छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. पुलिस के अनुसार घटना शनिवार देर शाम की बताई जा रही है. युवती के परिजनों की शिकायत पर पारसोला थाने में मामला दर्ज किया गया है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि करीब 50 वर्षीय एक व्यक्ति ने युवती के साथ छेड़छाड़ की तथा अनाधिकृत रूप से घर में प्रवेश किया. पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई

Add Zee News as a Preferred Source

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई और मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को राउंडअप कर लिया. पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है और मामले से जुड़े सभी तथ्यों की जांच की जा रही है. जांच के दौरान प्राप्त साक्ष्यों और बयान के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मामला दर्ज होने के बाद जांच निष्पक्ष तरीके से की जा रही है.

थाने पहुंचे लोग, कार्रवाई की उठी मांग

घटना की जानकारी फैलने के बाद बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग पारसोला थाने पहुंचे. लोगों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की. स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने तुरंत सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी. अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने और कानून अपने हाथ में नहीं लेने की अपील की.

कस्बे में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात

किसी भी संभावित अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पारसोला कस्बे में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार गश्त की जा रही है और पुलिस हालात पर नजर बनाए हुए है. प्रशासन का कहना है कि कानून-व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है. पुलिस अधिकारियों द्वारा पूरे घटनाक्रम की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को भी दी जा रही है.

डीएसपी ने क्या कहा?

धरियावद के पुलिस उप अधीक्षक (डीएसपी) नानालाल सालवी ने बताया कि युवती के पिता की ओर से लिखित शिकायत दी गई है, जिसमें पुत्री के साथ कथित छेड़छाड़ और घर में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने के आरोप लगाए गए हैं. शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. उन्होंने बताया कि आरोपी को राउंडअप कर पूछताछ की जा रही है और जांच के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस की अपील

पुलिस ने कहा है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा. साथ ही लोगों से शांति बनाए रखने, किसी भी प्रकार की अफवाह पर विश्वास न करने और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की गई है. प्रशासन का कहना है कि कस्बे में स्थिति सामान्य है और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Pratapgarh News हर पल की जानकारी। राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


संबंधित खबरें

प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य का तबादला, विशाल जांगिड़ संभालेंगे जिले की कमान

अरनोद में 19 साल बाद जन्मभूमि लौटीं साध्वी प्रसन्ना, भव्य शोभायात्रा और चातुर्मास मंगल प्रवेश

प्रतापगढ़ में पंचायत राज विभाग में प्रशासनिक फेरबदल, तीन नए विकास अधिकारियों की नियुक्ति

ट्रेंडिंग न्यूज़

बकरी को बाइक पर बैठाकर दिनदहाड़े रफूचक्कर हुए शातिर, सीसीटीवी में कैद हुआ कांड

राजस्थान में झमाझम होगी बारिश! 14 जिलों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल, येलो अलर्ट जारी

"मेरे रहते नकली बीज और खाद बिके तो कृषि मंत्री रहने का कोई हक नहीं" - किरोड़ी लाल मीणा

चांदीपुर वायरस के ये 4 लक्षण बच्चों के लिए हैं बेहद खतरनाक, डूंगरपुर की घटना के बाद तुरंत नोट कर लें एक्सपर्ट्स की ये सलाह

नागौर दौरे पर तिलानेश गांव पहुंचे CM भजनलाल, किसानों संग खेत में किया काम, बच्चों को बांटी चॉकलेट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, आज से इन जिलों में झमाझम बरसेंगे काले बादल

राजस्थान में सोने के भाव में अचानक आया तूफान, चांदी के रेट भी जारी, जानें गोल्ड-सिल्वर के प्राइस

जोधपुर के उम्मेद हॉस्पिटल में 5 प्रसूताएं गंभीर, ICU में 3 महिलाओं का इलाज जारी

राजस्थान में फिर मानसून की होगी दमदार वापसी, इन जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट

पाली का "हर गंगा कुंड धाम" बना आस्था और रहस्य का केंद्र, गौमुख से 12 महीने बहता है जल

राजस्थान के 13 जिलों में खूब बरसेंगे बादल! IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

डीग मदरसा कांड, नाबालिग की मौत के बाद बड़ा एक्शन, ट्रस्ट संचालकों पर FIR दर्ज

राजस्थान में तबादलों पर नया विवाद, PHED से वन विभाग तक ट्रांसफर लिस्ट पर मचा बवाल

अलवर मर्डर केस में BJP के पूर्व अध्यक्ष इंद्रजीत सहित 9 को उम्रकैद, आरोपी मूंछों पर हाथ फेरते मुस्कराते हुए निकले

राजस्थान में मानसून पर लगा ब्रेक, 19 जुलाई से बारिश पकड़ेगी रफ्तार, IMD ने जारी किया अलर्ट

भरतपुर के बयाना में खूनी रंजिश, शराब ठेके के पीछे अधेड़ को दौड़ाकर गुप्तांग में मारी गोली, हालत नाजुक!

उदयपुर-पिंडवाड़ा हाईवे पर भीषण हादसा, ट्रेलर में घुसी तेज रफ्तार कार, युवक-युवती की मौत

मानवता हुई शर्मसार! झाड़ियों में मिला जिंदा नवजात, रोने की आवाज बनी जीवनदान

सोना-चांदी के भाव में भारी गिरावट, सराफा बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

घुमंतू गाड़िया लोहार परिवार के बेटे सुनील ने कर दिखाया कमाल, NEET में सफलता से रच दिया इतिहास

फिर महंगा हुआ सोना-चांदी, जानें सराफा बाजार के ताजा भाव

डूंगरपुर में चांदीपुरा Virus से 6 साल की बच्ची की मौत, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, शुरू हुआ सर्वे और फॉगिंग

राजस्थान में 2 RAS अधिकारी APO, कार्मिक विभाग ने जारी किए आदेश

सराफा बाजार से बड़ी राहत! सोना-चांदी के दाम लुढ़के, जानें ताजा रेट

Rajasthan Weather Update:राजस्थान में अगले 4 दिन कमजोर रहेगा मानसून, जानें कोटा-जयपुर समेत आपके जिले में कब लौटेगी भारी बारिश

झुंझुनूं के युवक 11 फेसबुक स्टोरी लगाकर किया सुसाइड, फोटो पोस्ट कर लिखा- Miss you Jaan

कौन हैं 101 साल के पंडित रामकिशन? 4 बार विधायक, एक बार सांसद... जानिए पूरी कहानी

बीमार सिपाहियों के भरोसे मेरी सुरक्षा! RLP सांसद हनुमान बेनीवाल ने CM भजनलाल और अमित शाह को पत्र लिख लौटाए सुरक्षाकर्मी

डीग के मदरसे का मौत वाला सेप्टिक टैंक! सफाई करने उतरी छात्राओं पर टूटा कहर, जहरीली गैस ने ली एक की जान

जयपुर के खजाना कांड में 'ऑडियो मिस्ट्री'! कौन बोल रहा था- 'आधी-आधी बांट लो सिल्लियां'?

TAGS:
Pratapgarh News

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
किराना दुकान पर बैठी युवती से कथित छेड़छाड़, आरोपी राउंडअप, कस्बे में पुलिस अलर्ट
Pratapgarh News
2
Rajasthan news
3
Jodhpur news
4
road accident
5
jhunjhunu news