केशव मंदिर के पुजारी से जानिए मकर संक्रांति के दिन दान का सबसे शुभ मुहूर्त, खुलेंगे भाग्य के दरवाजे!

Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति की आहट के साथ ही प्रतापगढ़ जिले में उत्सव का माहौल बन गया है. शहर से लेकर गांव-कस्बों तक बाजारों में रौनक लौट आई है, तो वहीं आसमान में रंग-बिरंगी पतंगें इठलाने लगी हैं. 14 जनवरी को मनाए जाने वाले इस पर्व को लेकर खरीदारी, तैयारियां और धार्मिक आस्था अपने चरम पर दिखाई दे रही हैं.
 

Published: Jan 13, 2026, 05:46 PM IST

केशव मंदिर के पुजारी से जानिए मकर संक्रांति के दिन दान का सबसे शुभ मुहूर्त, खुलेंगे भाग्य के दरवाजे!

Makar Sankranti 2026: आगामी 14 जनवरी, बुधवार को मकर संक्रांति पर्व पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा. पर्व को लेकर शहर ही नहीं बल्कि ग्रामीण अंचलों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. बाजारों में पतंग, मांझा, डोर, खींचड़ा और तिल-गुड़ से बनी सामग्री की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ने लगी है. दुकानदारों ने रंग-बिरंगी पतंगों से दुकानें सजा दी हैं, वहीं बच्चों और युवाओं में पतंगबाजी को लेकर खासा जोश नजर आ रहा है.

जैसे-जैसे संक्रांति नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे बाजारों की रौनक भी बढ़ती जा रही है. शहर के साथ कस्बों और गांवों में भी पतंगों की दुकानों पर खरीदारी जोरों पर है. छतों पर पतंग उड़ाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और आसमान में पतंगों का रंगीन नजारा पर्व की खुशी को और बढ़ा रहा है.

घर-घर में इसकी खुशबू फैलने लगी
मकर संक्रांति को लेकर घरों में भी खास तैयारियां की जा रही हैं. गृहणियां तिल के लड्डू, गुड़-तिल की मिठाइयां और पारंपरिक व्यंजन बनाने में जुट गई हैं. खींचड़ा बनाने की परंपरा का निर्वहन करते हुए घर-घर में इसकी खुशबू फैलने लगी है. पर्व को लेकर परिवारों में सामूहिक उल्लास और आपसी मेल-मिलाप का वातावरण बन रहा है.

भगवान सूर्य की उपासना का दिन
सनातन धर्म में मकर संक्रांति का विशेष महत्व है. इस दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है, जिसे सूर्य का उत्तरायण कहा जाता है. इसी के साथ खरमास मलमास का समापन हो जाता है और शुभ कार्यों की शुरुआत मानी जाती है. धार्मिक दृष्टि से यह पर्व भगवान सूर्य की उपासना का दिन है. लोग पवित्र नदियों में स्नान कर दान-पुण्य करते हैं और सूर्य देव की आराधना करते हैं. सांस्कृतिक रूप से यह पर्व नई फसल के आगमन और समृद्धि का प्रतीक है, जबकि खगोलीय दृष्टि से इस दिन से दिन बड़े और रातें छोटी होने लगती हैं. देशभर में यह पर्व अलग-अलग नामों से मनाया जाता है, जैसे संक्रांति, पोंगल, माघी, उत्तरायण, उत्तरायणी और खिचड़ी.

ग्रहों की चाल से चतुर्ग्रही योग बन रहा
केशवराय मंदिर मुख्य पुजारी श्रीहरि शुक्ल के अनुसार, इस वर्ष मकर संक्रांति 14 जनवरी को ही मनाई जाएगी. इस दिन सूर्य दोपहर 3 बजकर 13 मिनट पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे. वैदिक पंचांग के अनुसार, पुण्यकाल दोपहर 2.49 बजे से शाम 5.45 बजे तक रहेगा, जबकि महापुण्य काल दोपहर 2.49 बजे से 3.42 बजे तक रहेगा. कुल पुण्यकाल अवधि लगभग 16 घंटे की मानी गई है. विशेष बात यह है कि 23 वर्षों बाद मकर संक्रांति पर अद्भुत संयोग बन रहे हैं. इसी दिन षटतिला एकादशी भी है. अनुराधा नक्षत्र में सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है. इसके साथ ही ग्रहों की चाल से चतुर्ग्रही योग बन रहा है, जिसे अत्यंत शुभ माना जा रहा है.

पितृ दोष से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता
मान्यता है कि इन संयोगों में किए गए दान-पुण्य और उपासना से सूर्य देव और शनिदेव दोनों की विशेष कृपा प्राप्त होती है, पारिवारिक मतभेद दूर होते हैं और पितृ दोष से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है. मकर संक्रांति इस बार न सिर्फ धार्मिक आस्था बल्कि उत्सव, परंपरा और शुभ संयोगों का संगम लेकर आ रही है, जिससे प्रतापगढ़ सहित पूरे क्षेत्र में उल्लास और सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बना हुआ है.

