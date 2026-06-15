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नारसिंह माता मंदिर के दान पात्र से लाखों की चोरी, हनुमान मंदिर में भी चोरों ने तोड़े ताले

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ जिले में मुंगाणा धाणी क्षेत्र में स्थित नारसिंह माता एवं हनुमान जी मंदिर में हुई चोरी की वारदातों को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है.

Edited byAman SinghReported byHitesh upadhyay
Published: Jun 15, 2026, 02:03 PM|Updated: Jun 15, 2026, 02:03 PM
नारसिंह माता मंदिर के दान पात्र से लाखों की चोरी, हनुमान मंदिर में भी चोरों ने तोड़े ताले
Image Credit: Pratapgarh News

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में मुंगाणा धाणी क्षेत्र में स्थित नारसिंह माता एवं हनुमान जी मंदिर में हुई चोरी की वारदातों को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है. ग्रामीणों का कहना है कि धार्मिक स्थलों को निशाना बनाए जाने से लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है और क्षेत्र में असुरक्षा का माहौल बन गया है.

लगातार हो रही चोरियों के कारण लोगों में भय भी बढ़ता जा रहा है. ग्रामीणों के अनुसार, नारसिंह माता मंदिर में रखे दान पात्र से अज्ञात चोरों ने नकदी पर हाथ साफ कर दिया. मंदिर का दान पात्र प्रत्येक नवरात्रि पर खोला जाता है और उसमें करीब दो लाख रुपये के आसपास की राशि होने की संभावना जताई जा रही है.

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वहीं पास स्थित हनुमान जी मंदिर में भी चोरों ने ताले तोड़कर चोरी का प्रयास किया. दोनों मंदिरों में हुई घटनाओं के बावजूद अब तक पुलिस को कोई ठोस सफलता नहीं मिलने से ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ रही है. ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से जल्द से जल्द मामले का खुलासा करने तथा आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है.

लोगों का कहना है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई, तो जनआक्रोश और बढ़ सकता है. ग्रामीणों ने क्षेत्र में रात्रि गश्त बढ़ाने और लगातार हो रही चोरी की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने की भी मांग उठाई है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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