/नारसिंह माता मंदिर के दान पात्र से लाखों की चोरी, हनुमान मंदिर में भी चोरों ने तोड़े ताले

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Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में मुंगाणा धाणी क्षेत्र में स्थित नारसिंह माता एवं हनुमान जी मंदिर में हुई चोरी की वारदातों को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है. ग्रामीणों का कहना है कि धार्मिक स्थलों को निशाना बनाए जाने से लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है और क्षेत्र में असुरक्षा का माहौल बन गया है.
लगातार हो रही चोरियों के कारण लोगों में भय भी बढ़ता जा रहा है. ग्रामीणों के अनुसार, नारसिंह माता मंदिर में रखे दान पात्र से अज्ञात चोरों ने नकदी पर हाथ साफ कर दिया. मंदिर का दान पात्र प्रत्येक नवरात्रि पर खोला जाता है और उसमें करीब दो लाख रुपये के आसपास की राशि होने की संभावना जताई जा रही है.
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वहीं पास स्थित हनुमान जी मंदिर में भी चोरों ने ताले तोड़कर चोरी का प्रयास किया. दोनों मंदिरों में हुई घटनाओं के बावजूद अब तक पुलिस को कोई ठोस सफलता नहीं मिलने से ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ रही है. ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से जल्द से जल्द मामले का खुलासा करने तथा आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है.
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लोगों का कहना है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई, तो जनआक्रोश और बढ़ सकता है. ग्रामीणों ने क्षेत्र में रात्रि गश्त बढ़ाने और लगातार हो रही चोरी की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने की भी मांग उठाई है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.
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