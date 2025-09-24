Zee Rajasthan
पीपलखूंट CHC की लापरवाही ने स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोली, तहसीलदार की मौत ने उठाए गंभीर सवाल!

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ में 22 सितंबर की सुबह तहसीलदार को सीने और पेट में दर्द, घबराहट, सांस लेने में तकलीफ और अर्धमूर्धित अवस्था में पीपलखूंट सीएचसी लाया गया. ड्यूटी पर मौजूद नर्सिंग स्टाफ ने तुरंत उन्हें आपातकालीन कक्ष में भर्ती किया और स्थिति गंभीर होने पर डॉक्टर नितेश डिंडोर से परामर्श किया. हालांकि, डॉक्टर अस्पताल परिसर में स्थित स्टाफ क्वार्टर में मौजूद होने के बावजूद मौके पर नहीं पहुंचे और केवल फोन पर निर्देश देते रहे. मरीज की गंभीर स्थिति को देखते हुए नर्सिंग स्टाफ ने ऑक्सीजन सपोर्ट प्रदान किया, आवश्यक आईवी फ्लूड और इंजेक्शन लगाए और 108 एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ रेफर किया गया. जिला चिकित्सालय में उनकी मृत्यु हो गई.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Hitesh upadhyay
Published: Sep 24, 2025, 02:00 PM IST | Updated: Sep 24, 2025, 02:00 PM IST

पीपलखूंट CHC की लापरवाही ने स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोली, तहसीलदार की मौत ने उठाए गंभीर सवाल!

Pratapgarh News: जिले के पीपलखूंट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हाल ही में घटित एक गंभीर घटना ने स्वास्थ्य व्यवस्था की हकीकत उजागर कर दी है. तहसीलदार योगेश जायसवाल का आकस्मिक निधन न केवल प्रशासनिक तंत्र को हिला गया, बल्कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, संसाधनों की कमी और डॉक्टरों की जिम्मेदारी पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए!

रिपोर्ट के अनुसार, 22 सितंबर की सुबह तहसीलदार को सीने और पेट में दर्द, घबराहट, सांस लेने में तकलीफ और अर्धमूर्धित अवस्था में पीपलखूंट सीएचसी लाया गया. ड्यूटी पर मौजूद नर्सिंग स्टाफ ने तुरंत उन्हें आपातकालीन कक्ष में भर्ती किया और स्थिति गंभीर होने पर डॉक्टर नितेश डिंडोर से परामर्श किया. हालांकि, डॉक्टर अस्पताल परिसर में स्थित स्टाफ क्वार्टर में मौजूद होने के बावजूद मौके पर नहीं पहुंचे और केवल फोन पर निर्देश देते रहे. मरीज की गंभीर स्थिति को देखते हुए नर्सिंग स्टाफ ने ऑक्सीजन सपोर्ट प्रदान किया, आवश्यक आईवी फ्लूड और इंजेक्शन लगाए और 108 एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ रेफर किया गया. जिला चिकित्सालय में उनकी मृत्यु हो गई.

पोस्टमार्टम कर एफएसएल जांच हेतु सैंपल भेजा गया है, जिससे वास्तविक कारणों का पता लगाया जाएगा. पीपलखूंट सीएचसी में स्टाफिंग की गंभीर कमी है. कुल 22 स्वीकृत पदों में से लगभग आधे रिक्त हैं. विशेषज्ञ चिकित्सक, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग ऑफिसर और तकनीकी पद खाली हैं. वार्ड बॉय के सभी चार पद रिक्त होने के कारण मरीजों की देखभाल और आपातकालीन सेवाओं पर गंभीर असर पड़ता है. जांच कमेटी की रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया कि मरीज को तत्परता से प्राथमिक उपचार दिया गया, सभी आवश्यक उपकरण जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर, मल्टी पैरामीटर मॉनीटर, पल्स ऑक्सीमीटर और CPR उपकरण उपलब्ध थे. बावजूद इसके डॉक्टर का मौके पर न पहुंचना और केवल फोन पर निर्देश देना स्वास्थ्य तंत्र की जिम्मेदारी पर सवाल खड़ा करता है.

इस घटना ने राजनीतिक हलचल भी पैदा की है. भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष गोपाल कुमावत ने लिखा कि अगर एक प्रशासनिक अधिकारी तक सुरक्षित नहीं रह सकता, तो आम जनता की स्थिति क्या होगी. उन्होंने विभाग में भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के आरोप लगाए. वहीं, कांग्रेस के पूर्व विधायक रामलाल मीणा ने भी स्वास्थ्य विभाग में पिछले दो सालों में उपकरणों के नाम पर करोड़ों के घोटाले और व्यवस्थाओं की कमी को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अब तो सत्ता पक्ष के नेता भी खुलकर बोल रहे हैं.

पीपलखूंट की यह घटना केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है, बल्कि पूरे जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर खामियों पर करारा तमाचा है. सवाल उठता है कि जब जिम्मेदार अफसर तक सुरक्षित नहीं हैं, तो आम जनता किस भरोसे पर अस्पताल जाए? स्वास्थ्य सेवाओं की इस बदहाली को सुधारने के लिए केवल जांच और बयानबाजी नहीं, बल्कि ठोस और प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Pratapgarh Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

