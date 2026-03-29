विकास की नई पटरी... प्रतापगढ़ को मिली रेल लाइन की सौगात, सांसद सीपी जोशी का भव्य स्वागत

Pratapgarh News: नीमच–प्रतापगढ़–बांसवाड़ा–नंदुरबार रेल मार्ग के एलाइनमेंट सर्वे में प्रतापगढ़ शहर को शामिल किए जाने के बाद जिले में खुशी का माहौल है. इसी अवसर पर शनिवार रात एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे सांसद सीपी जोशी का शहर में जोरदार स्वागत किया गया. जीरो माइल स्थित रोकड़िया बालाजी तोरण द्वार पर आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने ढोल–नगाड़ों और पुष्पवर्षा के साथ सांसद का अभिनंदन किया.

कार्यक्रम में राजस्थान सरकार के राजस्व मंत्री हेमंत मीणा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नागरिक मौजूद रहे. लोगों ने वर्षों से लंबित रेल परियोजना को लेकर खुशी जताई और इसे प्रतापगढ़ के विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया. वक्ताओं ने कहा कि रेल लाइन आने से क्षेत्र में आवागमन आसान होगा और व्यापार, पर्यटन तथा रोजगार के नए अवसर खुलेंगे.

सांसद सीपी जोशी ने कहा कि प्रतापगढ़ में रेलवे लाइन लाने के लिए लंबे समय से प्रयास जारी थे. मावली बरसाड़ी रेल लाइन के बाद अब प्रतापगढ़ को भी मुख्य रेल मार्ग से जोड़ने का सपना साकार होने जा रहा है. उन्होंने बताया कि परियोजना का प्रारंभिक सर्वे पूरा हो चुका है और फाइनल सर्वे के लिए करोड़ों रुपये स्वीकृत किए गए हैं.

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सर्वे पूरा होते ही आगे की प्रक्रिया तेज होगी. उन्होंने यह भी कहा कि यह रेल लाइन बनने से दिल्ली–मुंबई के लिए एक छोटा मार्ग उपलब्ध होगा और क्षेत्र की कृषि, शिक्षा, चिकित्सा और व्यापार सहित सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास होगा. मीडिया प्रभारी गोपाल धाभाई ने कहा कि यह परियोजना प्रतापगढ़ के लिए मील का पत्थर साबित होगी और आने वाले समय में जिले के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई गति देगी.

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