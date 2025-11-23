नीलेश टांक ने रणजी U-23 में मचाया धमाल, दो मैचों में 8 विकेट लेकर राजस्थान को...

Pratapgrh News: प्रतापगढ़ में नीलेश टांक ने रणजी ट्रॉफी अंडर-23 वनडे मुकाबलों में अपनी धारदार गेंदबाजी से तहलका मचा दिया है. सौराष्ट्र व केरल के खिलाफ लगातार दो मैचों में 4-4 विकेट झटककर उन्होंने राजस्थान को ग्रुप में टेबल टॉपर बनाते हुए नॉकआउट में पहुंचाया.
Pratapgrh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ में नीलेश टांक ने रणजी ट्रॉफी अंडर-23 वनडे मुकाबलों में अपनी धारदार गेंदबाजी से तहलका मचा दिया है. सौराष्ट्र व केरल के खिलाफ लगातार दो मैचों में 4-4 विकेट झटककर उन्होंने राजस्थान को ग्रुप में टेबल टॉपर बनाते हुए नॉकआउट में पहुंचाया, लेकिन नीलेश की यह सफलता सिर्फ मैदान की कहानी नहीं, बल्कि संघर्ष, समर्पण और परिवार के त्याग की मिसाल है.
उनके पिता मोहनलाल धोबी ठेला गाड़ी लगाकर फल बेचते हैं, जबकि मां ग्यारसी बाई गृहणी हैं. सीमित संसाधनों के बावजूद माता-पिता ने बेटे के सपनों को कभी रुकने नहीं दिया. नीलेश ने भी अपने हालात को कमजोरी नहीं, बल्कि हौसला बनाया. सुबह की प्रैक्टिस से लेकर लगातार मेहनत ने उन्हें प्रतापगढ़ की गलियों से उठाकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा दिया.
केरल के हाई-स्कोरिंग मैच में नीलेश ने दबाव के बीच 10 ओवर में 4 विकेट लेकर राजस्थान को रोमांचक 7 रन की जीत दिलाई. वहीं सौराष्ट्र जैसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ 4 विकेट चटकाकर टीम को शीर्ष स्थान पर पहुंचाया. अब मुंबई में होने वाले नॉकआउट मुकाबले में पूरे राजस्थान की नजरें इस उभरते सितारे पर टिकी हैं.
प्रतापगढ़ के खेल प्रेमियों को विश्वास है कि नीलेश जल्द ही सीनियर रणजी टीम और उससे आगे भारत के लिए भी गेंदबाजी करते दिखेंगे. यह कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं, बल्कि उस विश्वास की है, जो संघर्ष के बीच भी सपनों को जिंदा रखता है.
