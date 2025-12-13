Zee Rajasthan
प्रतापगढ़ में मजदूरों की रोजाना जद्दोजहद, अलसुबह लगती है श्रमिकों की मंडी, पर काम की नहीं कोई गारंटी

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ शहर में प्रतिदिन सुबह-सुबह अलग-अलग स्थानों पर मजदूरों की भीड़ उमड़ पड़ती है. मजदूरों की यह मंडी वर्षों से शहर के नीमच नाका, जीरो माइल चौराहा, कृषि मंडी चौराहा और धरियावद नाका के पास लगती है. सुबह सात बजे से पहले ही कई पुरुष और महिलाएं काम की उम्मीद में पहुंच जाते हैं. 
 

Published: Dec 13, 2025, 09:24 AM IST

Pratapgarh News: हाथों में टिफिन लिए, चेहरे पर उम्मीद और चिंता दोनों लिए. मजदूर बताते हैं कि गांवों से शहर पहुंचना आसान नहीं. कई लोग अपने साधनों से आते हैं, जबकि कई टेम्पो और टैक्सियों में भीड़ में लटककर जोखिम उठाते हुए शहर पहुंचते हैं. इसके बावजूद काम मिल ही जाए, इसकी भी कोई पक्की उम्मीद नहीं होती.

गांव से प्रतिदिन आने वाले मजदूर बताते हैं कि आने-जाने में 70 रुपए खर्च हो जाते हैं. कई मजदूर रामपुरिया और आसपास के गांवों से रोज आते हैं, जिन्हें 20 से 30 रुपए तक किराया देना पड़ता है. समस्या यह है कि यदि दिनभर इंतजार के बाद काम न मिले तो यह किराया भी घाटे में चला जाता है. मजदूरों के अनुसार कभी-कभी पूरा दिन खड़े रहते हैं, फिर भी कोई ठेकेदार नहीं पूछता. घर लौटते समय किराया भी जेब से देना पड़ता है. ग्रामीण इलाकों से आने वाले मजदूरों का कहना है कि प्रतिदिन का सफर टेम्पो पर ही निर्भर है, क्योंकि रोडवेज या बसों की कोई नियमित सुविधा नहीं है.

कई महिला मजदूरों ने बताया कि जोखिम भरी यात्रा के बावजूद उन्हें अक्सर खाली हाथ लौटना पड़ता है. मजदूरों ने बताया कि उनके पास श्रमिक कार्ड बना हुआ है, लेकिन किसी भी तरह का लाभ न मेडिकल, न आर्थिक सहायता, न रोजगार गारंटी कुछ भी नहीं मिल रहा. रोज खुद ही काम ढूंढना पड़ता है, मजदूरों का यही दर्द हर जगह सुनाई देता है. मजदूरों की मांग है कि ग्रामीण क्षेत्रों से शहर तक परिवहन की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जाए.

श्रमिक कार्ड धारकों को वास्तविक लाभ दिलाया जाए. मजदूरों के लिए पंजीकृत श्रम केंद्र बनाए जाएं, जहां से उन्हें नियमित रोजगार मिल सके. प्रतिदिन की यह मुश्किल भरी यात्रा मजदूरों की मजबूरी को साफ दिखाती है. सही व्यवस्था और समर्थन मिल जाए, तो इन्हीं हाथों से शहर की तरक्की को और मजबूती मिल सकती है.

