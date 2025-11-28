Rajasthan Crime: प्रतापगढ़ में बड़ी कार्रवाई, 4.6 किलो MD ड्रग जब्त, कीमत 10 करोड़, दो गिरफ्तार

Pratapgarh News: प्रतापगढ जिले में चल रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत धोलापानी पुलिस व डीएसटी टीम ने शुक्रवार को एनएच-56 पर की गई नाकाबंदी के दौरान एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. पुलिस ने एक मोटरसाइकिल से चार किलो 646 ग्राम एमडी (ड्रग) जब्त कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. बरामद एमडी की अनुमानित कीमत करीब 10 करोड़ रुपए आंकी गई है. पुलिस मुख्य सप्लायर की तलाश में जुट गई है.

नाकाबंदी में पकड़ी गई करोड़ों की एमडी

पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य के निर्देश पर धोलापानी थाने के सामने स्पीड ब्रेकर के पास नाकाबंदी की जा रही थी. इसी दौरान प्रतापगढ़ की ओर से आ रही एक मोटरसाइकिल को रोकने पर पीछे लटके दो काले बैग पुलिस को संदिग्ध लगे. पूछताछ में चालक ने अपना नाम जतीन पुत्र कैलाश मालवीय और पीछे बैठे युवक ने जितेन्द्र पुत्र रतनलाल मालवीय, निवासी मानपुरा थाना कोतवाली बताया.

दोनों संदिग्धों के बैग चेक किए गए, जिनमें कुल 4 किलो 646 ग्राम एमडी मिली. पुलिस ने ड्रग्स, मोटरसाइकिल जब्त कर दोनों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया. एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस पूछताछ में दोनों आरोपियों ने खुलासा किया कि यह एमडी उन्हें बसाड़ के एक युवक ने दी थी, जिसे वे अजमेर में सप्लाई करने जा रहे थे. कहा गया कि अजमेर पहुंचने पर वहां का रिसीवर उनसे संपर्क करता. बसाड़ का सप्लायर पूरे समय मोबाइल पर उनसे जुड़ा हुआ था, जो अब फरार है और उसकी तलाश जारी है.

प्रेस वार्ता में एसपी बी. आदित्य ने बताया कि प्राथमिक जांच से यह स्पष्ट होता है कि जब्त की गई एमडी हाल ही में निकटवर्ती मध्यप्रदेश में तैयार की गई है. आशंका है कि वहां पर एमडी की बड़ी खेप बनाई गई, जिसमें से यह मात्रा अजमेर में खपाने के लिए भेजी जा रही थी. इस पूरी कार्रवाई में धोलापानी पुलिस, कार्यवाहक थानाधिकारी नारायणलाल, डीएसटी टीम और पुलिस कर्मियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा.

