/प्रतापगढ़ में पंचायत राज विभाग में प्रशासनिक फेरबदल, तीन नए विकास अधिकारियों की नियुक्ति

Pratapgarh News: राजस्थान सरकार द्वारा जारी स्थानांतरण आदेशों के तहत प्रतापगढ़ जिले के पंचायत राज विभाग में प्रशासनिक फेरबदल किया गया है. आदेशों के अनुसार, जिले की विभिन्न पंचायत समितियों में तीन नए विकास अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जबकि जिला परिषद प्रतापगढ़ के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी का तबादला ब्यावर कर दिया गया है. इस प्रशासनिक बदलाव के बाद संबंधित अधिकारियों को नवीन पदस्थापन स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं.

अधिकारियों को शीघ्र पदस्थापन स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश

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स्थानांतरण आदेश के अनुसार, बांसवाड़ा पंचायत समिति से मनोज दोसी का तबादला कर उन्हें पंचायत समिति प्रतापगढ़ का विकास अधिकारी नियुक्त किया गया है. वहीं डूंगरपुर जिले की पंचायत समिति गलियाकोट से रामनारायण कुमावत को पंचायत समिति दलोट का विकास अधिकारी बनाया गया है. इसके अलावा राजाखेड़ा से पूरण मल मीणा का तबादला कर उन्हें पंचायत समिति पीपलखूंट का विकास अधिकारी नियुक्त किया गया है.

दूसरी ओर जिला परिषद प्रतापगढ़ में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर कार्यरत धनदान देथा का तबादला कर उन्हें अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ब्यावर लगाया गया है. राज्य सरकार के इस प्रशासनिक फेरबदल के बाद संबंधित अधिकारियों को शीघ्र ही अपने नवीन पदस्थापन स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना होगा. इस बदलाव से पंचायत समितियों के प्रशासनिक कार्यों तथा विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

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राज्य सरकार ने वन विभाग में प्रशासनिक फेरबदल करते हुए सहायक वन संरक्षक (एसीएफ) स्तर के अधिकारियों के तबादले और पदोन्नति आदेश जारी किए हैं. जारी सूची के अनुसार, प्रतापगढ़ जिले के धरियावद, जाखम और सीतामाता वन्यजीव क्षेत्र से जुड़े अधिकारियों की जिम्मेदारियों में भी बदलाव किया गया है. धरियावद स्थित सीतामाता वन्यजीव क्षेत्र में कार्यरत सहायक वन संरक्षक राम मोहन मीना का तबादला जयपुर कर दिया गया है. उन्हें सहायक वन संरक्षक कार्य आयोजना जयपुर के पद पर नई जिम्मेदारी सौंपी गई है.

नई नियुक्तियों और तबादलों के बाद वन संरक्षण को और गति मिलने की उम्मीद

वहीं जाखम वन्यजीव क्षेत्र में क्षेत्रीय वन अधिकारी के रूप में कार्यरत सोमेश्वर त्रिवेदी को पदोन्नत कर सहायक वन संरक्षक बनाया गया है. पदोन्नति के बाद उनकी नियुक्ति सीतामाता वन्यजीव क्षेत्र में सहायक वन संरक्षक के पद पर की गई है. विभाग के इस प्रशासनिक फेरबदल को वन प्रबंधन और वन्यजीव संरक्षण कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

गौरतलब है कि सीतामाता वन्यजीव अभयारण्य, धरियावद और जाखम क्षेत्र प्रतापगढ़ जिले से जुड़े महत्वपूर्ण वन क्षेत्र हैं, जिनका प्रशासनिक संचालन चित्तौड़गढ़ वन्यजीव मंडल के अधीन किया जाता है. नई नियुक्तियों और तबादलों के बाद संबंधित क्षेत्रों में वन संरक्षण एवं प्रबंधन कार्यों को और गति मिलने की उम्मीद है.

