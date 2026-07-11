Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Pratap Gargh
  • /प्रतापगढ़ में पंचायत राज विभाग में प्रशासनिक फेरबदल, तीन नए विकास अधिकारियों की नियुक्ति

प्रतापगढ़ में पंचायत राज विभाग में प्रशासनिक फेरबदल, तीन नए विकास अधिकारियों की नियुक्ति

Pratapgarh News: राजस्थान सरकार ने स्थानांतरण आदेश जारी करते हुए प्रतापगढ़ जिले के पंचायत राज विभाग में प्रशासनिक फेरबदल किया है. इसके तहत मनोज दोसी को पंचायत समिति प्रतापगढ़, रामनारायण कुमावत को पंचायत समिति दलोट और पूरण मल मीणा को पंचायत समिति पीपलखूंट का नया विकास अधिकारी नियुक्त किया गया है.

Edited byAman SinghReported byHitesh upadhyay
Published: Jul 11, 2026, 05:43 PM|Updated: Jul 11, 2026, 05:43 PM
प्रतापगढ़ में पंचायत राज विभाग में प्रशासनिक फेरबदल, तीन नए विकास अधिकारियों की नियुक्ति
Image Credit: Pratapgarh NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Pratapgarh News: राजस्थान सरकार द्वारा जारी स्थानांतरण आदेशों के तहत प्रतापगढ़ जिले के पंचायत राज विभाग में प्रशासनिक फेरबदल किया गया है. आदेशों के अनुसार, जिले की विभिन्न पंचायत समितियों में तीन नए विकास अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जबकि जिला परिषद प्रतापगढ़ के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी का तबादला ब्यावर कर दिया गया है. इस प्रशासनिक बदलाव के बाद संबंधित अधिकारियों को नवीन पदस्थापन स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं.

अधिकारियों को शीघ्र पदस्थापन स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश

Add Zee News as a Preferred Source

स्थानांतरण आदेश के अनुसार, बांसवाड़ा पंचायत समिति से मनोज दोसी का तबादला कर उन्हें पंचायत समिति प्रतापगढ़ का विकास अधिकारी नियुक्त किया गया है. वहीं डूंगरपुर जिले की पंचायत समिति गलियाकोट से रामनारायण कुमावत को पंचायत समिति दलोट का विकास अधिकारी बनाया गया है. इसके अलावा राजाखेड़ा से पूरण मल मीणा का तबादला कर उन्हें पंचायत समिति पीपलखूंट का विकास अधिकारी नियुक्त किया गया है.

दूसरी ओर जिला परिषद प्रतापगढ़ में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर कार्यरत धनदान देथा का तबादला कर उन्हें अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ब्यावर लगाया गया है. राज्य सरकार के इस प्रशासनिक फेरबदल के बाद संबंधित अधिकारियों को शीघ्र ही अपने नवीन पदस्थापन स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना होगा. इस बदलाव से पंचायत समितियों के प्रशासनिक कार्यों तथा विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

राज्य सरकार ने वन विभाग में प्रशासनिक फेरबदल करते हुए सहायक वन संरक्षक (एसीएफ) स्तर के अधिकारियों के तबादले और पदोन्नति आदेश जारी किए हैं. जारी सूची के अनुसार, प्रतापगढ़ जिले के धरियावद, जाखम और सीतामाता वन्यजीव क्षेत्र से जुड़े अधिकारियों की जिम्मेदारियों में भी बदलाव किया गया है. धरियावद स्थित सीतामाता वन्यजीव क्षेत्र में कार्यरत सहायक वन संरक्षक राम मोहन मीना का तबादला जयपुर कर दिया गया है. उन्हें सहायक वन संरक्षक कार्य आयोजना जयपुर के पद पर नई जिम्मेदारी सौंपी गई है.

नई नियुक्तियों और तबादलों के बाद वन संरक्षण को और गति मिलने की उम्मीद

वहीं जाखम वन्यजीव क्षेत्र में क्षेत्रीय वन अधिकारी के रूप में कार्यरत सोमेश्वर त्रिवेदी को पदोन्नत कर सहायक वन संरक्षक बनाया गया है. पदोन्नति के बाद उनकी नियुक्ति सीतामाता वन्यजीव क्षेत्र में सहायक वन संरक्षक के पद पर की गई है. विभाग के इस प्रशासनिक फेरबदल को वन प्रबंधन और वन्यजीव संरक्षण कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

गौरतलब है कि सीतामाता वन्यजीव अभयारण्य, धरियावद और जाखम क्षेत्र प्रतापगढ़ जिले से जुड़े महत्वपूर्ण वन क्षेत्र हैं, जिनका प्रशासनिक संचालन चित्तौड़गढ़ वन्यजीव मंडल के अधीन किया जाता है. नई नियुक्तियों और तबादलों के बाद संबंधित क्षेत्रों में वन संरक्षण एवं प्रबंधन कार्यों को और गति मिलने की उम्मीद है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Pratapgarh Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ट्रेंडिंग न्यूज़

प्रतापगढ़ में अपराधी जरीन खां के अवैध 'बैंगनी' आशियाने पर चला पीला पंजा

खुशखबरी! सोना हुआ सस्ता, चांदी भी नीचे फिसली, जानें सराफा बाजार के ताजा रेट

राजस्थान में तबादलों का महाधमाका! PHED, कृषि, पशुपालन, सहकारिता, पुलिस और होमगार्ड समेत कई विभागों में व्यापक फेरबदल

मां के कत्ल का आरोपी बेटा पहुंचा कोर्ट, राजवीर को 1 दिन की पुलिस रिमांड, अब खुलेगा हत्या का राज

राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी! अब दिन में मिलेगी बिजली, सरकार ने तय की डेडलाइन

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज! कमजोर पड़ा मानसून, जानिए अब कब होगी बारिश

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में कमजोर पड़ा मानसून! जानिए आज किन जिलों में होगी बारिश?

दौसा में पेट्रोल भरवाकर बिना पैसे दिए भाग निकला कार सवार, सेल्समैन को कार के साथ घसीटा

SMS अस्पताल ने रचा कीर्तिमान, 2000 MICS सर्जरी करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल

अंतिम संस्कार में जा रहे दो युवकों को रोडवेज बस ने कुचला, सिर से भेजा निकल गया बाहर, बीच सड़क पर दर्दनाक मौत

एल नीनो का राजस्थान पर असर, सिर्फ हवा पर निर्भरता मुश्किल, सोलर और बैटरी के साथ मिलेगी बिजली

राजस्थान में सरकारी रिकॉर्ड से क्यों हटेगा 'दलित' शब्द ! अब क्या होगा इस्तेमाल ?

Gold Silver Price Today: जयपुर में सोना और चांदी दोनों हुए सस्ते, खरीदारी से पहले देखें आज के ताजा रेट

पेपर लीक मास्टरमाइंड का नया कनेक्शन! ढाका के पिता की 20 करोड़ की लीज पर मचा बवाल

सलूंबर में खेत में बकरे का शिकार कर बैठे 12 फीट लंबे अजगर का रेस्क्यू, देखें वीडियो

Gold Silver Price Today: जयपुर में अचानक बढ़े सोने के दाम, चांदी के भाव सुनकर बदल जाएगा आपका शॉपिंग प्लान!

राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से हटेंगे 'Energy Drink' टैग वाले प्रोडक्ट, 5 लाख से ज्यादा एनर्जी ड्रिंक्स जब्त

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, बादल छाने के साथ हो सकती है हल्की बारिश

'जरूरत पड़ी तो फिर जाएंगे कोर्ट'... OBC सर्वे पर डोटासरा की सरकार को खुली चुनौती

ACB का बड़ा धमाका! 1.30 लाख की रिश्वत डील का खुलासा, उदयपुर के बड़े स्वास्थ्य अधिकारी पर शिकंजा

बूढ़ी मां को ऑन द स्पॉट दिलाया न्याय, चौमूं के SDM आशीष शर्मा का वीडियो वायरल

अमायरा केस: 'मेरे बच्चे को मारा गया है, वो इतनी डरी हुई थी कि कूद गई' कहते हुए मां ने मदन दिलावर से की यह अपील

बासी पनीर की सब्जी खाने से एक ही परिवार के 11 लोग बीमार, अस्पताल में भर्ती, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

पर्यावरण संरक्षण के लिए हर पंचायत में बनेंगे 7 वन मित्र, 2 महिलाओं की नियुक्ति अनिवार्य, सरकार ने जारी किए निर्देश

रंग लाई ओम बिरला की पहल, कोटा-बूंदी के किसानों को MP से मिलेगा सिंचाई का पानी

कड़केगी बिजली, बरसेंगे बादल! राजस्थान में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, सीकर-चूरू समेत 10 जिलों में बारिश का अलर्ट

प्रतापगढ़ पुलिस में बड़ा बदलाव, 11 इंस्पेक्टर और 15 सब इंस्पेक्टर का ट्रांसफर, जानें किसे कहां मिली नई जिम्मेदारी

एक नहीं... दो नहीं... पूरे 4 बच्चे! झालावाड़ में अनोखा प्रसव, परिवार में 3 बेटी और 1 बेटे का हुआ आगमन

जयपुर में टक्कर से टूटा एयर वाल, सड़क पर बन गया फव्वारा

झालावाड़ में शादी नहीं कराई तो भतीजे ने कर दी ताऊ की हत्या, धारदार गंडासी किया हमला

सोना-चांदी के दामों में भारी गिरावट, आसमान से जमीन पर गिरे दाम! जानें ताजा रेट

हनुमान बेनीवाल को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत, नागौर FIR में गिरफ्तारी पर रोक

सराफा बाजार में हलचल! सोना हुआ महंगा, चांदी में आई बड़ी गिरावट, जानें ताजा रेट

नीरज शर्मा हत्या कांड मामले में नया मोड़, भाई बोला-महीनों छिपाकर रखा पिता, फिर...

HC का बड़ा फैसला, व्याख्याताओं की वरिष्ठता सूची रद्द, 4 माह में नई सूची बनाकर होगी उपप्रधानाचार्य पदोन्नतियां

1 जुलाई को ASI का निधन, 9 जुलाई को आया ट्रांसफर आदेश! जोधपुर रेंज पुलिस की सूची से उठे बड़े सवाल

जयपुर में बीच सड़क महिला को किया 'हिप्नोटाइज', एड्रेस पूछने के बहाने उतारे गहने

TAGS:
Pratapgarh News
Rajasthan News

About the Author

Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
प्रतापगढ़ में पंचायत राज विभाग में प्रशासनिक फेरबदल, तीन नए विकास अधिकारियों की नियुक्ति
Pratapgarh News
2
Rajasthan News
3
Jaipur News
4
Rajasthan crime
5
Rajasthan News