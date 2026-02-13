Zee Rajasthan
Mahashivratri 2026: 19 साल बाद महालक्ष्मी योग में मनाई जाएगी महाशिवरात्रि, जानें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

Mahashivratri 2026: राजस्थान के प्रतापगढ़ के शदीपेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि महापर्व पर भगवान शिव की विशेष पूजा की जाएगी. ऐसे में आज गणेश पूजन और भगवान दीपेश्वर महादेव को हल्दी अर्पण करने की पारंपरिक रस्में निभाई गई. 

Published: Feb 13, 2026, 01:32 PM IST | Updated: Feb 13, 2026, 01:32 PM IST

Mahashivratri 2026: 19 साल बाद महालक्ष्मी योग में मनाई जाएगी महाशिवरात्रि, जानें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

Mahashivratri 2026: प्रतापगढ़ की कांठल की पावन धरा पर स्थित आस्था के प्रमुख केंद्र शदीपेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि महापर्व का शुभारंभ श्रद्धा और उत्साह के साथ हो गया. आगामी 15 फरवरी को मनाई जाने वाली महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में आयोजित पखवाड़े भर के धार्मिक उत्सव की शुरुआत आज गणेश पूजन और भगवान दीपेश्वर महादेव को हल्दी अर्पण करने की पारंपरिक रस्म से हुई.

मंदिर के मुख्य पुजारी वरुण गिरी गोस्वामी ने बताया कि किसी भी मांगलिक कार्य से पूर्व प्रथम पूज्य भगवान गणेश के आह्वान की परंपरा के अनुसार, शुभ मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चार और शंखध्वनि के बीच गणपति पूजन संपन्न हुआ. गजानन से महोत्सव के निर्विघ्न और सफल आयोजन की प्रार्थना की गई. इसके पश्चात महाशिवरात्रि को भगवान शिव और माता पार्वती के मंगल विवाह के रूप में मनाने की परंपरा के तहत महादेव को हल्दी लगाई गई.

भगवान शिव की हल्दी की रस्म
लोक परंपरा के अनुसार, जिस प्रकार विवाह से पूर्व वर-वधू को हल्दी लगाई जाती है, उसी भाव से भगवान को हल्दी का लेपन कर विवाह उत्सव की रस्मों का श्रीगणेश किया गया. हल्दी रस्म के दौरान महिलाओं ने मंगल गीत गाए और मंदिर परिसर बम-बम भोले व हर-हर महादेव के जयकारों से गुंजायमान हो उठा. भक्तों ने बाबा के इस विशेष स्वरूप के दर्शन कर स्वयं को धन्य महसूस किया.

14 फरवरी को होगी भस्म आरती
मंदिर समिति के अनुसार, महाशिवरात्रि तक प्रतिदिन विशेष धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे. आज शाम को अबीर-गुलाल अभिषेक, 14 फरवरी को अलौकिक भस्म आरती एवं विशेष श्रृंगार और 15 फरवरी, रविवार को महाशिवरात्रि के मुख्य अवसर पर भव्य शाही सवारी और चारों प्रहर की विशेष पूजा का आयोजन किया जाएगा.

19 साल बाद महालक्ष्मी योग का दुर्लभ संयोग
इस वर्ष की महाशिवरात्रि को विशेष संयोगों के कारण अत्यंत शुभ माना जा रहा है. केशवराय मंदिर के पुजारी कन्हैयालाल के अनुसार इस बार 19 वर्षों बाद महालक्ष्मी योग का दुर्लभ संयोग बन रहा है. वैदिक पंचांग के अनुसार, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि का मिलन 15 फरवरी 2026 को शाम 5 बजकर 04 मिनट से प्रारंभ होकर 16 फरवरी को शाम 5 बजकर 34 मिनट तक रहेगा. महाशिवरात्रि पर उदया तिथि की बाध्यता नहीं मानी जाती, अतः प्रदोष काल और निशिता काल में पूजा का विशेष महत्व है.

शुभ मुहूर्त
कन्हैयालाल ने बताया कि प्रथम प्रहर पूजा सायं 6:39 से 9:45 बजे तक, द्वितीय प्रहर 9:45 से रात्रि 12:52 बजे तक, तृतीय प्रहर 12:52 से प्रातः 3:59 बजे तक तथा चतुर्थ प्रहर 3:59 से 7:06 बजे तक रहेगा. निशिता काल रात्रि 11:52 से 12:42 बजे तक और प्रदोष काल सायं 5:52 से 8:26 बजे तक रहेगा. इन मुहूर्तों में रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप और विशेष मंत्रोच्चार अत्यंत फलदायी माने गए हैं.

ज्योतिषीय दृष्टि से इस दिन सूर्य, बुध, शुक्र और राहु कुंभ राशि में, केतु सिंह राशि में तथा चंद्रमा मकर राशि में स्थित रहेंगे. शुक्र और बुध की युति से महालक्ष्मी योग तथा अन्य शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जिसे साधना, उपासना और मनोकामना पूर्ति के लिए अत्यंत कल्याणकारी माना गया है. श्रवण नक्षत्र का आरंभ सायं 7:48 बजे के बाद होगा, जिसे शिववास योग के साथ साधना के लिए विशेष शुभ समय बताया गया है.

पूजा-विधि
महाशिवरात्रि के दिन श्रद्धालुओं को प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूर्व या उत्तराभिमुख होकर व्रत और पूजा का संकल्प लेने की सलाह दी गई है. अभिषेक के दौरान 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए पंचामृत से भगवान का स्नान कराएं तथा बिल्व पत्र, धतूरा, चंदन, फल-फूल और दीप-धूप अर्पित करें. केसर युक्त खीर का भोग लगाकर रात्रि भर भगवान शिव के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित रखना विशेष पुण्यदायी माना गया है.

इस प्रकार प्रतापगढ़ में भगवान दीपेश्वर महादेव के सान्निध्य में आस्था, परंपरा और ज्योतिषीय शुभ संयोगों के बीच महाशिवरात्रि महापर्व का उल्लासपूर्ण और भव्य आयोजन आरंभ हो चुका है, जिसे लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह व्याप्त है.

