Pratapgarh News: 500 रुपये के एक पौधे ने बदल डाली किस्मत, फिलीपींस के सॉफ्ट गन्ने ने अंतिम जैन को बनाया मालामाल

Rajasthan News: प्रतापगढ़ जिले के छोटीसादड़ी तहसील स्थित अम्बावली गांव के प्रगतिशील किसान अंतिम कुमार जैन ने साबित कर दिखाया है कि सीमित संसाधनों में भी नई सोच से क्रांति लाई जा सकती है.
Pratapgarh News: प्रतापगढ़ के अम्बावली गांव के प्रगतिशील किसान अंतिम कुमार जैन ने परंपरागत खेती की सीमाओं को तोड़ते हुए ऐसा नवाचार किया, जिसकी चर्चा अब पूरे जिले में है. तीन साल पहले ससुराल से लाया गया एक सॉफ्ट गन्ना आज न सिर्फ उनके खेत की किस्मत बदल रहा है, बल्कि किसानों के लिए यह साबित कर रहा है कि नई सोच और प्रयोगधर्मिता कितनी बड़ी सफलता दे सकती है.
छोटीसादड़ी उपखंड के अम्बावली गांव के प्रगतिशील किसान अंतिम कुमार जैन ने तीन साल पहले अपने ससुराल से एक विशेष किस्म का सॉफ्ट गन्ना मात्र एक पौधे के रूप में लाया था. सॉफ्टनेस और मिठास देखकर उन्होंने 500 रुपये में यह गन्ना खरीदा और घर आकर इसका बीज तैयार किया. धीरे-धीरे बीज बढ़ाते हुए आज वे आधे बीघे में फिलीपींस वैरायटी की जैविक खेती कर रहे हैं और उनकी सालाना आय 4 से 4.5 लाख रुपये तक पहुंच चुकी है. यह बदलाव न सिर्फ खेती के प्रति नई सोच दर्शाता है बल्कि सीमित भूमि वाले किसानों के लिए प्रेरणादायक मॉडल भी है.
फिलीपींस गन्ने की खासियत है कि यह सामान्य गन्ने से काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है. इसे हाथ से आसानी से छीला जा सकता है. बच्चे, बुजुर्ग और कमजोर दांत वाले लोग भी इसे बिना ताकत लगाए खा सकते हैं. इसका रस दूध जैसा मीठा और भरपूर मात्रा में निकलता है. इसी वजह से स्थानीय बाजार में इसकी मांग लगातार बढ़ रही है. खाने वाला गन्ना 20 रुपये प्रति किलो और बीज वाला गन्ना 100 रुपये प्रति टुकड़ा आसानी से बिक जाता है. अंतिम जैन बताते हैं कि तीसरी फसल तक गन्ने की गुणवत्ता और रस में और भी बढ़ोतरी हो जाती है. इतनी मांग है कि घर से ही रोज 1000 रुपये तक की आमदनी हो जाती है. अंतिम जैन की खेती की सबसे बड़ी विशेषता है कि वे 100% ऑर्गेनिक खेती करते हैं. न कोई रासायनिक खाद, न ही रसायनों का उपयोग. वे सिर्फ देसी खाद और पौधों की पत्तियों से बनी खाद का उपयोग करते हैं. इसका सीधा असर गन्ने की गुणवत्ता पर पड़ता है. जैविक होने के कारण गन्ने की मिठास और सॉफ्टनेस दो
कृषि अधिकारी गोपालनाथ योगी बताते हैं कि भारत में कई गन्ना किस्में हैं, लेकिन फिलीपींस मूल की यह वैरायटी बेहद खास है. अंतिम जैन ने अपने नवाचार और मॉडल से आधे बीघे से 4.5 लाख रुपये तक की कमाई कर मिसाल पेश की है. इसी नवाचार के लिए उन्हें आत्मा योजना के तहत ब्लॉक स्तर पर सम्मानित किया गया और प्रशस्ति पत्र दिया गया. सफलता से उत्साहित अंतिम जैन अब एक नई किस्म, गोल्डन शेड गन्ना, का भी प्रोपगेशन कर रहे हैं.
कृषि विभाग के अनुसार यह किस्म अगले साल बड़े स्तर पर उगेगी और किसानों की आय में और भी बढ़ोतरी का मार्ग खोलेगी. जैन बताते हैं कि फिलीपींस वैरायटी उनके लिए वरदान साबित हुई है और अब इसी मॉडल को जिले के कई किसान अपनाने लगे हैं. वे स्वयं किसानों को सीडलिंग उपलब्ध कराकर उन्हें नई दिशा दे रहे हैं.
यह मॉडल सिद्ध करता है कि सही सोच, नवाचार और जैविक खेती से छोटा किसान भी बड़ी सफलता हासिल कर सकता है. अम्बावली का यह प्रयोग अब पूरे जिले में नई प्रेरणा बन चुका है.