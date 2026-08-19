/बदहाली की तस्वीरें छिपाने के लिए है फोटो-वीडियो पर रोक? तंबू के नीचे 106 बच्चों की पढ़ाई ने भजनलाल सरकार के फैसले पर खड़े किए सवाल

Rajasthan School Ciondition: राजस्थान की भजनलाल सरकार ने विद्यालय परिसरों में फोटो-वीडियो बनाने और बाहरी लोगों के प्रवेश को लेकर हाल ही में फैसला लिया है. ऐसे में सवाल यह उठता हैं? कि आखिर क्या सरकार का यह फैसला सुरक्षा और व्यवस्था के लिए है, या फिर उन तस्वीरों और हकीकत को सामने आने से रोकने के लिए, जो सरकारी स्कूलों की बदहाल व्यवस्थाओं की पोल खोलती हैं? क्योंकि प्रतापगढ़ के धरियावद के शकरकंद गांव से सामने आई यह तस्वीरें किसी दावे की नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत की कहानी कह रही हैं.'

यहां 106 बच्चे तंबू के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं, कई छात्र जमीन पर बैठकर शिक्षा हासिल कर रहे हैं. अगर ऐसी तस्वीरें कैमरे में कैद होकर सामने आती हैं, तो क्या यही वजह हैं? कि विद्यालय परिसर में बाहरी व्यक्ति के प्रवेश और फोटो-वीडियो पर रोक लगाने का फैसला लिया गया? सवाल बड़ा हैं? और जवाब सरकार व शिक्षा विभाग को देना होगा.

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देखिए ये खास रिपोर्ट

प्रतापगढ़ जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र धरियावद में शिक्षा व्यवस्था की बदहाल तस्वीर सामने आई है. शकरकंद प्राथमिक विद्यालय में करीब 106 छात्र-छात्राएं पढ़ते हैं, लेकिन इन बच्चों के लिए स्कूल भवन की समुचित व्यवस्था नहीं है. हालात ये हैं कि कक्षाएं तंबू के नीचे संचालित की जा रही हैं.



तपती धूप हो या बारिश का मौसम, बच्चों की पढ़ाई इसी अस्थायी व्यवस्था के बीच जारी है. स्कूल में पर्याप्त फर्नीचर भी नहीं है, जिसके चलते कई छात्र-छात्राएं जमीन पर बैठकर पढ़ाई करते नजर आते हैं. स्थानीय लोगों और अभिभावकों का कहना है कि आदिवासी क्षेत्र के बच्चों को भी शहरों के बच्चों की तरह बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं मिलनी चाहिए. विद्यालय में स्थायी भवन, पर्याप्त कक्ष, फर्नीचर और अन्य मूलभूत सुविधाएं जल्द उपलब्ध कराई जानी चाहिए.



स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को न पर्याप्त कमरे मिल पा रहे हैं और न ही बैठने की उचित व्यवस्था. तंबू के नीचे चल रही कक्षाओं में मौसम की मार का सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है. बारिश के दौरान स्थिति और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाती है.



एक तरफ सरकार सरकारी स्कूलों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और शिक्षा का स्तर सुधारने के दावे करती है, तो दूसरी तरफ शकरकंद प्राथमिक विद्यालय के बच्चों की ये तस्वीर उन दावों की जमीनी हकीकत बयां कर रही है. तंबू और जमीन के सहारे चल रही इस शिक्षा में सवाल सिर्फ एक स्कूल की व्यवस्था का नहीं, बल्कि उन बच्चों के भविष्य का है, जो बेहतर शिक्षा के हकदार हैं. अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग और प्रशासन इस समस्या का स्थायी समाधान कब तक करता है.

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