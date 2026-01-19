Zee Rajasthan
पीपल्दा ग्राम सभा का कड़ा फैसला, सामाजिक कुरीतियों पर वार,ये नियम हुए लागू उल्लंघन पर ₹51 हजार जुर्माना

Rajasthan News: प्रतापगढ़ की पीपल्दा पंचायत ने सामाजिक सुधार हेतु 18 नियम लागू किए हैं. अब शादी-मृत्युभोज में केवल सादा भोजन मिलेगा और दहेज-डीजे पर रोक रहेगी. नियमों के उल्लंघन पर 51 हजार का जुर्माना और नातरा प्रथा पर भारी दंड का प्रावधान किया गया है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Hitesh upadhyay
Published: Jan 19, 2026, 03:02 PM IST | Updated: Jan 19, 2026, 03:02 PM IST

पीपल्दा ग्राम सभा का कड़ा फैसला, सामाजिक कुरीतियों पर वार,ये नियम हुए लागू उल्लंघन पर ₹51 हजार जुर्माना

Pratapgarh Panchayat Social Reform Rules: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले की पीपल्दा ग्राम पंचायत ने सामाजिक सुधार की दिशा में एक ऐसी मिसाल पेश की है, जिसकी गूंज पूरे प्रदेश में सुनाई दे रही है. पंचायत भवन में आयोजित 'जनजागरण व संस्कृति अभियान' के तहत ग्राम सभा में ग्रामीणों ने एक स्वर में वर्षों से चली आ रही फिजूलखर्ची और कुरीतियों को जड़ से उखाड़ने का संकल्प लिया. वरिष्ठ नागरिकों, युवाओं और महिलाओं की उपस्थिति में सर्वसम्मति से 18 ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किए गए.

दिखावे और फिजूलखर्ची पर रोक
ग्राम सभा ने शादियों और सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ते दिखावे को रोकने के लिए कड़े नियम बनाए हैं. अब शादी और 'खरवड़े नोतरे' के कार्यक्रम सुबह 10 से रात 8 बजे तक ही होंगे. देर रात के शोर-शराबे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. कन्यादान में पलंग, पेटी या तिजोरी जैसे महंगे सामान देने पर रोक लगा दी गई है. नई बहू को अधिकतम 1 लाख रुपये नकद या संयुक्त खाते में FD ही दी जा सकेगी. नोतरा प्रथा अब 3 साल के अंतराल के बाद ही मान्य होगी और 1000 रुपये से अधिक की राशि रखने पर पाबंदी रहेगी.

सादगीपूर्ण भोजन और नशामुक्ति
पंचायत ने भोजन और स्वास्थ्य को लेकर भी बड़े निर्णय लिए हैं. मृत्यु भोज (मोसर) हो या विवाह, अब केवल दाल-चावल जैसा सादा भोजन ही परोसा जाएगा. फिजूलखर्ची रोकने के लिए जन्मदिन मनाने और बर्थडे पार्टियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. पंचायत क्षेत्र में देशी-अंग्रेजी शराब, बीड़ी, तंबाकू और सिगरेट पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है.

दंड और सामाजिक अनुशासन
इन नियमों को केवल कागजों तक सीमित न रखकर धरातल पर उतारने के लिए सख्त जुर्माने का प्रावधान किया गया है. नियमों के उल्लंघन पर 51,000 रुपये का दंड और सामाजिक बहिष्कार की कार्रवाई की जाएगी. कुंवारी लड़की के नातरे पर जाने पर 1.50 लाख और विवाहित महिला के मामले में 2.51 लाख रुपये का जुर्माना तय किया गया है. ग्राम सभा ने क्षेत्र में धर्म परिवर्तन पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित किया है.

निगरानी के लिए कमेटियों का गठन
फैसलों को लागू कराने के लिए वार्ड स्तर पर सक्रिय कमेटियां बनाई गई हैं. प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में समीक्षा बैठक होगी, जहां इन नियमों की पालना और सामाजिक जाजम पर विवादों के निपटारे की प्रगति जांची जाएगी. ग्रामीणों का मानना है कि इन फैसलों से न केवल गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ कम होगा, बल्कि समाज में सादगी, अनुशासन और भाईचारा बढ़ेगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Pratapgarh News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

