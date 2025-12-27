Zee Rajasthan
पीपलखूंट में जनजाति खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज, मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने भरी विकास की हुंकार

Rajasthan News: प्रतापगढ़ के पीपलखूंट में मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने 33वीं संभाग स्तरीय जनजाति खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन किया. उन्होंने टीएसपी फंड में बढ़ोतरी और विकास रथ यात्रा का उल्लेख करते हुए आदिवासी युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और खेल प्रतिभाओं को निखारने पर जोर दिया.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Hitesh upadhyay
Published: Dec 27, 2025, 12:08 PM IST | Updated: Dec 27, 2025, 12:08 PM IST

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ जिले के पीपलखूंट क्षेत्र में जनजातीय गौरव और खेल भावना का अनूठा संगम देखने को मिला. जनजाति क्षेत्रीय विकास (TAD) मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने माही स्टेडियम में आयोजित 33वीं संभाग स्तरीय जनजाति सम्मेलन एवं खेलकूद प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ किया. इस अवसर पर उन्होंने आदिवासी समाज के उत्थान और सशक्तिकरण को लेकर सरकार के संकल्प को दोहराया.

आदिवासी अंचलों का विकास
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री खराड़ी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार अन्त्योदय के सिद्धांत पर कार्य कर रही है. उन्होंने महत्वपूर्ण घोषणाएं और बातें साझा कीं.आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा,स्वास्थ्य,सड़क और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए टीएसपी फंड के बजट में इजाफा किया गया है.सरकार की प्राथमिकता समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है.सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में निकाली जा रही विकास रथ यात्रा के माध्यम से जन-जन तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाई जा रही है.

खेलों से होगा युवाओं का सर्वांगीण विकास
मंत्री खराड़ी ने खेलों को जीवन का अनिवार्य हिस्सा बताते हुए युवाओं का उत्साहवर्धन किया. उन्होंने कहा-"विकास केवल पक्की सड़कों और इमारतों तक सीमित नहीं है. असली विकास तब है जब हमारा युवा आत्मनिर्भर और अनुशासित बने. खेल न केवल शारीरिक मजबूती देते हैं, बल्कि टीम भावना और नेतृत्व क्षमता भी विकसित करते हैं."

राज्य सरकार आदिवासी युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए खेल सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दे रही है.

संस्कृति का संरक्षण और जन भागीदारी
मंत्री ने जनजातीय संस्कृति को समाज की असली पहचान बताया और इसे संरक्षित करने पर जोर दिया. कार्यक्रम के दौरान भारी संख्या में जनजातीय समुदाय के लोग पारंपरिक वेशभूषा में नज़र आए. खेल प्रतियोगिताओं के उद्घाटन के साथ-साथ विकास रथ यात्रा के समापन कार्यक्रम ने इस आयोजन को और भी भव्य बना दिया.

इस सम्मेलन ने न केवल खेल प्रतिभाओं को मंच दिया, बल्कि आदिवासी अंचल में सरकारी योजनाओं के प्रति नई जागरूकता का संचार भी किया.

