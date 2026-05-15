Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Pratap Gargh
  • /घूसखोर अधिकारी पर गाज गिरते ही थानों में फेरबदल, जानें प्रतापगढ़ में किसे मिली नई कमान

घूसखोर अधिकारी पर गाज गिरते ही थानों में फेरबदल, जानें प्रतापगढ़ में किसे मिली नई कमान

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ SP बी. आदित्य ने धोलापानी और जलोदा जागीर थानों में बड़ा फेरबदल किया है. धोलापानी के पूर्व थानाधिकारी के रिश्वत मामले में डिटेन होने के बाद पुराराम मीणा को धोलापानी और रविंद्र पाटीदार को जलोदा जागीर की कमान सौंपी गई है. प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए यह फैसला लिया गया.
 

Edited bySandhya YadavReported byHitesh upadhyay
Published: May 15, 2026, 12:40 PM|Updated: May 15, 2026, 12:40 PM
घूसखोर अधिकारी पर गाज गिरते ही थानों में फेरबदल, जानें प्रतापगढ़ में किसे मिली नई कमान
Image Credit: Pratapgarh News

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य ने पुलिस विभाग में प्रशासनिक फेरबदल करते हुए धोलापानी और जलोदा जागीर थानों के थानाधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं. जारी आदेशों के अनुसार पुराराम मीणा को जलोदा जागीर थानाधिकारी पद से स्थानांतरित कर धोलापानी थानाधिकारी नियुक्त किया गया है.

रिश्वत मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्रवाई के दौरान डिटेन

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं रविंद्र पाटीदार को धोलापानी से स्थानांतरित कर जलोदा जागीर थानाधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है.हाल ही में धोलापानी के तत्कालीन थानाधिकारी प्रवीण कुमार चारण रिश्वत मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्रवाई के दौरान डिटेन हुए थे, जिसके बाद पुलिस विभाग में यह बदलाव किया गया है.

पुलिस महकमे में हुए इस फेरबदल को प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत करने और थानों के संचालन को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. आदेश जारी होने के बाद संबंधित अधिकारियों को नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं.

हाल ही में हुए तबादले

बता दें कि इससे पहले जिले के धरियाबद, अरनोद और सुहागपुरा उपखण्डों में अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियों के आदेश जारी किए गए हैं. इस बदलाव के बाद सुहागपुरा को नया उपखण्ड अधिकारी मिला. जारी आदेश के अनुसार, उदयपुर विकास प्राधिकरण में उपायुक्त पद पर कार्यरत रहे जगदीश सिंह आशिया को अब प्रतापगढ़ जिले के सुहागपुरा उपखण्ड का नया उपखण्ड अधिकारी नियुक्त किया गया है. वहीं अब तक सुहागपुरा में एसडीएम के पद पर कार्यरत भागीरथ सिंह का तबादला कर उन्हें राजसमन्द जिले के नाथद्वारा उपखण्ड में लगाया गया.

योगेश सिंह देवल को कोटपूतली में उपखण्ड अधिकारी की जिम्मेदारी

इसी तरह प्रतापगढ़ जिले के धरियाबद उपखण्ड अधिकारी अरुण कुमार शर्मा का तबादला कर उन्हें जयपुर में उप निदेशक, नागरिक सुरक्षा विभाग के पद पर नियुक्त किया गया है. जबकि अरनोद उपखण्ड अधिकारी योगेश सिंह देवल को स्थानांतरित कर कोटपूतली में उपखण्ड अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है.

सरकार के इस प्रशासनिक फेरबदल को आगामी प्रशासनिक व्यवस्थाओं और कार्यप्रणाली को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. हालांकि धरियाबद और अरनोद में नए उपखण्ड अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर फिलहाल इस सूची में किसी नाम की घोषणा नहीं की गई है. जिले में हुए इस बदलाव के बाद प्रशासनिक हलकों में चर्चाओं का दौर भी तेज हो गया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Pratapgarh Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:अलवर-भिवाड़ी को मिली करोड़ों की सौगात, पेयजल-स्कूल से लेकर सड़क तक की मिलेंगी सुविधाएं

ट्रेंडिंग न्यूज़

राजस्थान में मौसम का दोगला वार, कहीं आग बरसाता सूरज, कहीं आंधी-बारिश का तांडव! जानें अपने जिले का हाल

आपके आने के बाद कामों का सत्यानाश हो गया... सिर्फ कमीशन लेकर फार्महाउस बनवाने में व्यस्त हो” – MP हनुमान बेनीवाल का अधिकारी पर तीखा हमला

राजस्थान में बन सकता है भारत का ‘दुबई’, बदलेगी पूरी तस्वीर, लोग बनेंगे करोड़ों के मालिक!

राजस्थान में सोने-चांदी के भाव में भारी गिरावट! 10 ग्राम सोना सस्ता, अभी खरीदने का सुनहरा मौका

राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के भाव स्थिर, जानें लेटेस्ट रेट

राजस्थान में भयंकर महंगा हुआ पेट्रोल, डीजल के रेट ने भी काटा उधम, जानें अपने शहर में तेल के लेटेस्ट प्राइस

राजस्थान में आंधी-बारिश और तूफान के बाद अब बजेगा गर्मी का डंका, भीषण लू के थपेड़ों से जीना हो जाएगा दुश्वार!

राजस्थान में बच्चों की मौज! साल में 126 दिन बंद रहेंगे स्कूल, देखिए छुट्टियों की पूरी लिस्ट

सिर्फ 3 दिन हैं बाकी! राजस्थान में RIICO प्लॉट योजना में आवेदन नहीं किया तो पछताएंगे!

जयपुर में सोने ने पकड़ी रॉकेट की रफ्तार, चांदी धड़ाम! खरीदारी से पहले देख लें आज का ताजा रेट

4.80 करोड़ के घोटाले पर बड़ा एक्शन! IAS समित शर्मा ने टोंक के पूर्व GM को किया सेवा से बर्खास्त

Do You Know: क्या आप जानते हैं? नाहरगढ़ में 9 रानियों के लिए 9 बिल्कुल एक जैसे महल क्यों बनवाए गए थे?

चूरू, सीकर, झुंझुनू, कोटपूतली बहरोड़, कैरथल-तिजारा अलवर डीग भरतपुर में बारिश का अलर्ट

Kotputli: सोती हुई पत्नी का मर्डर कर शव को कमरे में किया बंद, फिर खाटूश्यामजी दर्शन करने गया पति

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

राजस्थान में सोना-चांदी की कीमतों में भयंकर बढ़ोतरी! बाजार खुलते ही जयपुर सर्राफा बाजार में मची हलचल, जानें लेटेस्ट रेट

जयपुर की वो 5 गलियां जो छुपाए बैठी हैं 300 साल पुराने रहस्य, हर रास्ता सुनाता है अलग कहानी!

Rajasthan News: बीकानेर में काल बनी खेत की डिग्गी, एक-दूसरे को बचाने के चक्कर में 3 सगी बहनों की डूबने से मौत

सराफा बाजार में भूचाल! राजस्थान में धड़ाम से गिरे सोना-चांदी के दाम, जानें आज के ताजा रेट

राजस्थान के 66 लाख किसानों के कब खिलेंगे चेहरे, CM Kisan की 6ठी किस्त पर आया अपडेट!

Dholpur: डॉ. बाबू ने किया इग्नोर तो प्रेमिका ने टावर पर चढ़कर बजा दिया 'इश्क का इमरजेंसी अलार्म'!

Rajasthan News: Pali में रूह कंपा देने वाली वारदात, मदरसे से लौटा ही नहीं आरिफ… शाम को जंगल में मिली खून से सनी लाश

बोर्ड एग्जाम में 50% नंबर और NEET में पेपर लीक का सहारा, दिनेश के बेटे ऋषि की मार्कशीट देख चकरा सकता है दिमाग

तो क्या गाड़ी की टंकी फुल करवा पाएंगे आप? जानें क्या कहता है नया नियम

Heatwave Alert: भीषण गर्मी से तप रहे राजस्थान के टॉप 10 शहर, बाड़मेर-जैसलमेर सबसे गर्म, IMD का अलर्ट जारी

बाड़मेर-जैसलमेर वालों के लिए खुशखबरी, जोधपुर पाल रोड पर बन रहा 760 मीटर लंबा 'सुपर फ्लाईओवर'

सांगानेर-शिवदासपुरा के बीच सफर करने वाले सावधान! आज बंद रहेगा कालाबड़का फाटक, घर से निकलने से पहले जान लें रूट

Rajasthan News: अब शिकायत सिर्फ दर्ज नहीं, समाधान भी! 181 हेल्पलाइन पर सचिव का औचक निरीक्षण

चांदी ने लगाई रिकॉर्ड तोड़ छलांग, सोने की कीमतों में भी जोरदार उछाल! जानें ताजा रेट

राजस्थान में चुनावी मिशन ऑन, पंचायत चुनाव से पहले गांव-गांव में पहुंच रही भजनलाल सरकार!

Rajasthan: तेल कंपनियों ने तय की पेट्रोल-डीजल की बिक्री की लिमिट! पंपों पर लगे पोस्टर

IAS डॉ. समित शर्मा का 'सिटिजन अवतार', 181 हेल्पलाइन पर ऑन-द-स्पॉट सस्पेंड किया भ्रष्ट अधिकारी

Do You Know: मारवाड़ की सुबह-शाम का 'असली' हीरो, जोधपुर का जादुई मिर्ची बड़ा

अर्श से फर्श पर गिरे सोने-चांदी के रेट, राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर के प्राइस में भयंकर गिरावट

पड़ोसी राज्यों से इतना महंगा क्यों? राजस्थान में पेट्रोल-डीजल की कीमतों ने तोड़ी कमर! आंकड़ों में देखें यूपी-हरियाणा से तुलना

राजस्थान में ₹3 से ज्यादा महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल, आज से लागू हुईं नई दरें, जानें जयपुर का ताजा रेट!

सीकर से जानकी पब्लिक स्कूल तक, नीट लीक आरोपी ऋषि की कहानी, CBI ने परिवार के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया

राजस्थान में मौसम का डबल अलर्ट, बीकानेर, फलोदी, नागौर के साथ इन जिलों में आंधी के साथ बारिश

खतना और धर्म परिवर्तन के आरोपों के बीच टोंक में हिंदू संगठनों का भारी प्रदर्शन, घंटाघर चौराहा पूरी तरह जाम

राजस्थान में राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी में हलचल तेज, क्या उम्मीदवारों के नामों पर लगेगी मुहर?

भीषण गर्मी में मौसम का पलटवार! राजस्थान में आंधी-बारिश से मिलेगी बड़ी राहत, इन जिलों में येलो अलर्ट जारी

Tags:
Pratapgarh News

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कठूमर के सरकारी स्कूल में चौथी बार लूट, लाखों का सामान साफ, सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल

कठूमर के सरकारी स्कूल में चौथी बार लूट, लाखों का सामान साफ, सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल

Rajasthan crime news
2

सीकर खदान हादसे में 22 घंटे बाद मिला मजदूर का शव, SDRF ने चलाया मौत से जंग का रेस्क्यू

sikar news
3

राजस्थान में राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी में हलचल तेज, क्या उम्मीदवारों के नामों पर लगेगी मुहर?

Rajasthan politics news
4

NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में CBI का बड़ा खुलासा, मास्टरमाइंड गिरफ्तार

NEET-UG Paper Leak Case
5

कोटा एमबीएस अस्पताल में दो मरीजों की मौत के बाद बवाल, डॉक्टर से मारपीट

Kota news