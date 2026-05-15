/घूसखोर अधिकारी पर गाज गिरते ही थानों में फेरबदल, जानें प्रतापगढ़ में किसे मिली नई कमान

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Pratapgarh News: प्रतापगढ़ SP बी. आदित्य ने धोलापानी और जलोदा जागीर थानों में बड़ा फेरबदल किया है. धोलापानी के पूर्व थानाधिकारी के रिश्वत मामले में डिटेन होने के बाद पुराराम मीणा को धोलापानी और रविंद्र पाटीदार को जलोदा जागीर की कमान सौंपी गई है. प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए यह फैसला लिया गया.
Pratapgarh News: प्रतापगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य ने पुलिस विभाग में प्रशासनिक फेरबदल करते हुए धोलापानी और जलोदा जागीर थानों के थानाधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं. जारी आदेशों के अनुसार पुराराम मीणा को जलोदा जागीर थानाधिकारी पद से स्थानांतरित कर धोलापानी थानाधिकारी नियुक्त किया गया है.
रिश्वत मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्रवाई के दौरान डिटेन
वहीं रविंद्र पाटीदार को धोलापानी से स्थानांतरित कर जलोदा जागीर थानाधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है.हाल ही में धोलापानी के तत्कालीन थानाधिकारी प्रवीण कुमार चारण रिश्वत मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्रवाई के दौरान डिटेन हुए थे, जिसके बाद पुलिस विभाग में यह बदलाव किया गया है.
पुलिस महकमे में हुए इस फेरबदल को प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत करने और थानों के संचालन को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. आदेश जारी होने के बाद संबंधित अधिकारियों को नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं.
हाल ही में हुए तबादले
बता दें कि इससे पहले जिले के धरियाबद, अरनोद और सुहागपुरा उपखण्डों में अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियों के आदेश जारी किए गए हैं. इस बदलाव के बाद सुहागपुरा को नया उपखण्ड अधिकारी मिला. जारी आदेश के अनुसार, उदयपुर विकास प्राधिकरण में उपायुक्त पद पर कार्यरत रहे जगदीश सिंह आशिया को अब प्रतापगढ़ जिले के सुहागपुरा उपखण्ड का नया उपखण्ड अधिकारी नियुक्त किया गया है. वहीं अब तक सुहागपुरा में एसडीएम के पद पर कार्यरत भागीरथ सिंह का तबादला कर उन्हें राजसमन्द जिले के नाथद्वारा उपखण्ड में लगाया गया.
योगेश सिंह देवल को कोटपूतली में उपखण्ड अधिकारी की जिम्मेदारी
इसी तरह प्रतापगढ़ जिले के धरियाबद उपखण्ड अधिकारी अरुण कुमार शर्मा का तबादला कर उन्हें जयपुर में उप निदेशक, नागरिक सुरक्षा विभाग के पद पर नियुक्त किया गया है. जबकि अरनोद उपखण्ड अधिकारी योगेश सिंह देवल को स्थानांतरित कर कोटपूतली में उपखण्ड अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है.
सरकार के इस प्रशासनिक फेरबदल को आगामी प्रशासनिक व्यवस्थाओं और कार्यप्रणाली को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. हालांकि धरियाबद और अरनोद में नए उपखण्ड अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर फिलहाल इस सूची में किसी नाम की घोषणा नहीं की गई है. जिले में हुए इस बदलाव के बाद प्रशासनिक हलकों में चर्चाओं का दौर भी तेज हो गया है.
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