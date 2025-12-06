Zee Rajasthan
प्रतापगढ़ के किसानों के लिए बड़ा मौका! आधुनिक खेती करने वालों को मिलेगा सम्मान, जानें कैसे करें आवेदन

Pratapgarh News: राजस्थान में प्रतापगढ़ कृषि विभाग ने आत्मा योजना के तहत इस वर्ष भी ऐसे किसानों को सम्मानित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की है, जो पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर नवीन तकनीक, उन्नत पद्धतियों और विविध कृषि गतिविधियों के माध्यम से बेहतर परिणाम दे रहे हैं. पंचायत समिति स्तर पर प्रत्येक ब्लॉक से पांच-पांच किसानों का चयन किया जाएगा, जिनमें से दस किसानों को जिला स्तर पर सम्मान के लिए चुना जाएगा.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Hitesh upadhyay
Published: Dec 06, 2025, 12:21 PM IST | Updated: Dec 06, 2025, 12:21 PM IST

Pratapgarh News: आधुनिक तकनीक और नवाचारी तरीकों से खेती कर अतिरिक्त आय अर्जित करने वाले किसानों को पहचान दिलाने तथा अन्य किसानों को प्रेरित करने के उद्देश्य से कृषि विभाग ने आत्मा योजना के तहत इस वर्ष भी उत्कृष्ट किसानों के चयन और सम्मान की प्रक्रिया शुरू कर दी है. यह पहल जिले में उन्नत कृषि और आर्थिक सशक्तिकरण को नई गति दे रही है.

किसान 20 दिसंबर तक कृषि पर्यवेक्षक के माध्यम से आवेदन जमा करा सकते हैं. उप निदेशक कृषि विभाग के गोपालनाथ योगी ने बताया कि विभाग के अनुसार जिले के कई किसान ड्रिप सिंचाई, जैविक खेती, मल्टी क्रॉपिंग, उन्नत बीज, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन जैसी आधुनिक पद्धतियों को अपनाकर अतिरिक्त आय अर्जित कर रहे हैं. ऐसे किसानों के खेती मॉडल को गांव-गांव तक पहुंचाकर अन्य किसानों को भी नवीन तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा.

योजना के अंतर्गत कृषि, उद्यानिकी, जैविक खेती, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, कृषि प्रसंस्करण तथा मूल्य संवर्धन जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित किया जाएगा. कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 से 2025 तक कुल 134 किसानों को ब्लॉक स्तर पर तथा 50 किसानों को जिला स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है. वर्ष 2021, 2022, 2023, 2024 और 2025 में हर वर्ष 30 किसानों को ब्लॉक स्तर पर तथा 10 किसानों को जिला स्तर पर चयनित किया गया. कृषि विभाग का कहना है कि नवाचार ही खेती का भविष्य है. इस पहल से किसानों को नई तकनीक सीखने का अवसर मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि के नए मार्ग खुलेंगे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Pratapgarh Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

