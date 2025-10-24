प्रतापगढ़ ACB की जयपुर में बड़ी कार्रवाई, अधिकारी के लॉकर से मिले सोने के बिस्किट और सिक्के

Pratapgarh News: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रतापगढ़ की टीम ने उद्योग एवं वाणिज्य विभाग में महाप्रबंधक एवं संयुक्त आयुक्त पद पर तैनात राजीव गर्ग के जयपुर स्थित बजाज नगर शाखा, इंडियन बैंक के लॉकर से 555.35 ग्राम सोने के बिस्किट और सिक्के बरामद किए.

एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि बरामद किए गए सोने का बाजार मूल्य 72 लाख 33 हजार 240 रुपये आंका गया है. यह बरामदगी एक ऐसे आरोपी से हुई है, जो पहले ही 3 लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा जा चुका है.

एसीबी की अब तक की जांच में और भी चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं. आरोपी राजीव गर्ग के विभिन्न बैंक खातों में 1 करोड़ रुपये से अधिक की राशि पाई गई है, जबकि अलग-अलग फिक्स्ड डिपॉजिट में करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए से ज्यादा की रकम का भी खुलासा हुआ है. जांच अधिकारियों के मुताबिक, यह सब आय से अधिक संपत्ति के दायरे में आता है. एसीबी टीम अब उसके अन्य ठिकानों एवं संपत्तियों की भी परतें खोल रही है.

गुरुवार को एसीबी के अधिकारियों ने कार्रवाई कर लॉकर को खुलवाया, जिसके बाद सोना और संबंधित महत्त्वपूर्ण दस्तावेज मिले. लॉकर से प्राप्त दस्तावेजों में बजाज नगर स्थित कोठी से जुड़े कागजात भी शामिल हैं. अधिकारियों का मानना है कि इन दस्तावेजों से संपत्ति के और भी नए खुलासे हो सकते हैं.

4 अगस्त 2024 को एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की प्रतापगढ़ टीम ने जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक राजीव गर्ग को रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया था. यह पूरी कार्रवाई भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रतापगढ़ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह परमार के नेतृत्व में की गई.

परमार के नेतृत्व में टीम ने तकनीकी, वित्तीय और फील्ड जांच का प्रभावी संयोजन कर यह सफलता हासिल की. एसीबी की इस कार्रवाई से सरकारी दफ्तरों में हड़कंप मच गया है और यह मामला विभागों में चर्चा का विषय बना हुआ है.



