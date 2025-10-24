Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

प्रतापगढ़ ACB की जयपुर में बड़ी कार्रवाई, अधिकारी के लॉकर से मिले सोने के बिस्किट और सिक्के

Pratapgarh News: प्रतापगढ़  भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग में महाप्रबंधक एवं संयुक्त आयुक्त पद पर तैनात अधिकारी के बैंक लॉकर से सोने के बिस्किट और सिक्के पकड़े. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Hitesh upadhyay
Published: Oct 24, 2025, 07:07 PM IST | Updated: Oct 24, 2025, 07:07 PM IST

Trending Photos

Banswara News: चलती रोडवेज में हुई महिला की डिलीवरी, बेटे को दिया जन्म
6 Photos
banswara news

Banswara News: चलती रोडवेज में हुई महिला की डिलीवरी, बेटे को दिया जन्म

राजस्थान जा रहे हैं? तो ये आकर्षक चीजें खरीदना न भूलें, नहीं तो अधूरी रह जाएगी आपकी यात्रा!
7 Photos
Rajasthan trending

राजस्थान जा रहे हैं? तो ये आकर्षक चीजें खरीदना न भूलें, नहीं तो अधूरी रह जाएगी आपकी यात्रा!

अगर श्याम जी की बर्थडे पर जा रहे हैं खाटू, तो जरूर ध्यान रखें ये बातें
6 Photos
Khatu Shyam ji

अगर श्याम जी की बर्थडे पर जा रहे हैं खाटू, तो जरूर ध्यान रखें ये बातें

राजस्थान में भयंकर बारिश का अलर्ट, अगले 4 दिन बेहद भारी, IMD ने जारी की ताबड़तोड़ बौछारों की वार्निंग
9 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में भयंकर बारिश का अलर्ट, अगले 4 दिन बेहद भारी, IMD ने जारी की ताबड़तोड़ बौछारों की वार्निंग

प्रतापगढ़ ACB की जयपुर में बड़ी कार्रवाई, अधिकारी के लॉकर से मिले सोने के बिस्किट और सिक्के

Pratapgarh News: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रतापगढ़ की टीम ने उद्योग एवं वाणिज्य विभाग में महाप्रबंधक एवं संयुक्त आयुक्त पद पर तैनात राजीव गर्ग के जयपुर स्थित बजाज नगर शाखा, इंडियन बैंक के लॉकर से 555.35 ग्राम सोने के बिस्किट और सिक्के बरामद किए.

एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि बरामद किए गए सोने का बाजार मूल्य 72 लाख 33 हजार 240 रुपये आंका गया है. यह बरामदगी एक ऐसे आरोपी से हुई है, जो पहले ही 3 लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा जा चुका है.

एसीबी की अब तक की जांच में और भी चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं. आरोपी राजीव गर्ग के विभिन्न बैंक खातों में 1 करोड़ रुपये से अधिक की राशि पाई गई है, जबकि अलग-अलग फिक्स्ड डिपॉजिट में करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए से ज्यादा की रकम का भी खुलासा हुआ है. जांच अधिकारियों के मुताबिक, यह सब आय से अधिक संपत्ति के दायरे में आता है. एसीबी टीम अब उसके अन्य ठिकानों एवं संपत्तियों की भी परतें खोल रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

गुरुवार को एसीबी के अधिकारियों ने कार्रवाई कर लॉकर को खुलवाया, जिसके बाद सोना और संबंधित महत्त्वपूर्ण दस्तावेज मिले. लॉकर से प्राप्त दस्तावेजों में बजाज नगर स्थित कोठी से जुड़े कागजात भी शामिल हैं. अधिकारियों का मानना है कि इन दस्तावेजों से संपत्ति के और भी नए खुलासे हो सकते हैं.

4 अगस्त 2024 को एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की प्रतापगढ़ टीम ने जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक राजीव गर्ग को रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया था. यह पूरी कार्रवाई भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रतापगढ़ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह परमार के नेतृत्व में की गई.

परमार के नेतृत्व में टीम ने तकनीकी, वित्तीय और फील्ड जांच का प्रभावी संयोजन कर यह सफलता हासिल की. एसीबी की इस कार्रवाई से सरकारी दफ्तरों में हड़कंप मच गया है और यह मामला विभागों में चर्चा का विषय बना हुआ है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Pratapgarh News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news