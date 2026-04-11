Pratapgarh News: नेशनल हाईवे पर दो ट्रेलरों में भिड़ंत, एक ट्रेलर का केबिन हुआ चकनाचूर

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ जिले के छोटीसादड़ी के रामदेवजी बरकटी मार्ग के समीप नेशनल हाईवे पर दो ट्रेलरों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि एक ट्रेलर का केबिन पूरी तरह चकनाचूर हो गया. गनीमत रही कि दोनों चालक सुरक्षित बच गए और इस बड़े हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई.

प्रतापगढ़ की ओर जा रहे ट्रेलर चालक उगराराम जाट निवासी हशोर, तहसील डेगाना ने बताया कि वह रामदेवजी मंदिर के पास ब्रेकर पार कर रहा था तभी सामने से तेज रफ्तार में आ रहे ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मार दी. हादसे के बाद दूसरा चालक ट्रेलर मौके पर छोड़कर फरार हो गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक ट्रेलर को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

रास्ता संकरा और खतरनाक

इस मार्ग पर बढ़ते हादसों के पीछे अवैध अतिक्रमण बड़ी वजह बनकर सामने आ रहा है. रामदेवजी मंदिर से पेट्रोल पंप तक सड़क के दोनों ओर किए गए अतिक्रमण के कारण रास्ता संकरा और खतरनाक हो गया है.

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पहले हुई थी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने की घटना

घनी आबादी वाले इस क्षेत्र में प्रशासन की अनदेखी से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं. स्थानीय निवासी कुशल चंद्र सुथार के अनुसार, सड़क और किनारों के बीच गहराई अधिक होने से वाहन चालकों को संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो जाता है.

इसके चलते दोपहिया वाहन चालक गिर रहे हैं. वहीं, ट्रैक्टर-ट्रॉली जैसे भारी वाहन भी पलटने की घटनाएं सामने आ रही हैं. हाल ही में इसी मार्ग पर गेहूं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने की घटना हुई थी, जबकि पूर्व में एक भीषण हादसे में 11 लोगों की जान जा चुकी है. इसके बावजूद अब तक न तो अतिक्रमण हटाया गया है और न ही सड़क सुरक्षा को लेकर कोई ठोस कदम उठाए गए हैं.

स्थानीय लोगों की मांग है कि सड़क किनारे से अवैध अतिक्रमण तत्काल हटाया जाए, सड़क के दोनों ओर समतलीकरण कर सुरक्षित बनाया जाए और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी सुरक्षा उपाय लागू किए जाएं. लगातार हो रहे हादसों के बावजूद जिम्मेदार विभागों की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है. यदि जल्द सुधारात्मक कदम नहीं उठाए गए, तो यह मार्ग किसी बड़े और जानलेवा हादसे का कारण बन सकता है.

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