27 अप्रैल से शुरू होगा गौतमेश्वर महादेव मेला, सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर अधिकारियों की अहम बैठक

Pratapgarh News : प्रतापगढ़ जिले के प्रसिद्ध गौतमेश्वर महादेव तीर्थ पर 27 अप्रैल से 4 मई तक आयोजित होने वाले भव्य मेले को लेकर प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है. इसी कड़ी में आज उपखण्ड कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस विभाग एवं विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लेकर मेले की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की.

बैठक में हर वर्ष वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित होने वाले इस मेले में उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा, पेयजल, बिजली, साफ-सफाई, यातायात और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर गहन चर्चा की गई. अधिकारियों ने सभी संबंधित विभागों को समय रहते व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए, ताकि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े.

इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने, पार्किंग व्यवस्था को सुचारु रखने और आपातकालीन सेवाओं को और अधिक मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया. प्रशासन ने स्पष्ट किया कि मेले को सफल, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करेंगे. उपखंड स्तर पर आयोजित इस बैठक में पूर्व में मेले के सफल आयोजन में सहयोग देने वाले विभागों से फीडबैक भी लिया गया. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि हर वर्ष सामने आने वाली कमियों को दूर करते हुए इस बार मेले को और बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा. बैठक में इस बार कुछ नवीन प्रस्ताव भी सामने आए हैं.

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इनमें ड्रोन के माध्यम से निगरानी, सीसीटीवी कैमरों की इस प्रकार स्थापना कि कोई ब्लाइंड स्पॉट न रहे, यातायात व्यवस्था को और अधिक व्यवस्थित करना तथा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए छोटी-मोटी समस्याओं के त्वरित समाधान जैसे महत्वपूर्ण सुझाव शामिल हैं. प्रशासन द्वारा कल मेला स्थल और आसपास के क्षेत्र का मौके पर निरीक्षण भी किया जाएगा.

साथ ही ग्रामीणों और आमजन से भी सुझाव लेकर उन्हें अंतिम योजना में शामिल करने की बात कही गई है. अधिकारियों ने आमजन से अपील की है कि यदि उनके पास कोई उपयोगी सुझाव हो तो वे किसी भी माध्यम से प्रशासन को अवगत कराएं, ताकि इस वर्ष गौतमेश्वर महादेव का मेला और भी भव्य और सुव्यवस्थित रूप में आयोजित किया जा सके.

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