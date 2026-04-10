LPG Gas: घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी पर प्रशासन की सख्ती, 9 घरेलू LPG सिलेंडर किए गए जब्त

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध और व्यावसायिक उपयोग पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. जिला रसद अधिकारी के निर्देश पर प्रवर्तन टीम ने सुहागपुरा तहसील क्षेत्र में छापेमारी कर 9 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए हैं.



सुहागपुरा बस स्टैंड के आसपास स्थित पांच व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर अचानक छापा मारा गया. जांच में पाया गया कि इन दुकानों पर घरेलू LPG सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था. टीम ने मौके पर ही 9 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त कर लिए. सभी जब्त सिलेंडरों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए प्रतापगढ़ गैस एजेंसी को सुपुर्द कर दिया गया है.



जिला प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गैस आपूर्ति में संभावित व्यवधान और कालाबाजारी की आशंका को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. जिला रसद अधिकारी ने कहा कि ऐसी छापेमारियां भविष्य में भी लगातार जारी रहेंगी. उन्होंने चेतावनी दी कि जो भी व्यक्ति या प्रतिष्ठान घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे घरेलू गैस सिलेंडरों का दुरुपयोग न करें. घरेलू सिलेंडर केवल घरेलू उपयोग के लिए ही होते हैं. इनका व्यावसायिक उपयोग न सिर्फ अवैध है, बल्कि अत्यंत खतरनाक भी है. गैस लीकेज की स्थिति में बड़ा हादसा हो सकता है. प्रशासन ने लोगों से आग्रह किया है कि यदि किसी को घरेलू सिलेंडरों के अवैध भंडारण या दुरुपयोग की जानकारी हो तो वह तुरंत जिला रसद विभाग या संबंधित थाने को सूचित करें.



वर्तमान में देश में घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति पर दबाव है. कुछ असामाजिक तत्व घरेलू सिलेंडरों को सस्ते दाम पर खरीदकर होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट और छोटे उद्योगों में महंगे दाम पर बेच रहे हैं. इससे आम उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर मिलने में दिक्कत हो रही है. प्रशासन का मानना है कि समय रहते सख्ती नहीं बरती गई तो कालाबाजारी बढ़ सकती है.जिला रसद विभाग ने सभी गैस एजेंसियों को भी निर्देश दिए हैं कि वे घरेलू सिलेंडरों की डिलीवरी पर विशेष नजर रखें और संदिग्ध मामलों की तुरंत रिपोर्ट करें.

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