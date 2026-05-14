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Pratapgarh में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, सुहागपुरा को मिला नया SDM, कई अधिकारियों के तबादले

Pratapgarh News: राजस्थान सरकार ने प्रतापगढ़ जिले में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है. सुहागपुरा को नया एसडीएम मिला है, जबकि धरियाबद और अरनोद के अधिकारियों का भी तबादला किया गया.
 

Edited bySandhya YadavReported byHitesh upadhyay
Published: May 14, 2026, 10:37 AM|Updated: May 14, 2026, 10:37 AM
Pratapgarh में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, सुहागपुरा को मिला नया SDM, कई अधिकारियों के तबादले
Image Credit: Pratapgarh News

Pratapgarh News: राजस्थान सरकार की नई तबादला सूची में प्रतापगढ़ जिले में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है. सुहागपुरा को नया एसडीएम मिल गया है, जबकि धरियाबद और अरनोद के अधिकारियों का भी तबादला कर नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.

राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा जारी राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की नई तबादला सूची में प्रतापगढ़ जिले में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है. जिले के धरियाबद, अरनोद और सुहागपुरा उपखण्डों में अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियों के आदेश जारी होने के बाद प्रशासनिक हलकों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है. इस बदलाव के तहत सुहागपुरा उपखण्ड को नया उपखण्ड अधिकारी (एसडीएम) मिल गया है.

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किसको मिली क्या जिम्मेदारी

जारी आदेशों के अनुसार, उदयपुर विकास प्राधिकरण में उपायुक्त पद पर कार्यरत रहे जगदीश सिंह आशिया को अब प्रतापगढ़ जिले के सुहागपुरा उपखण्ड का नया उपखण्ड अधिकारी नियुक्त किया गया है.

प्रशासनिक अनुभव रखने वाले अधिकारी जगदीश सिंह आशिया के पास अब सुहागपुरा क्षेत्र की प्रशासनिक जिम्मेदारी होगी. माना जा रहा है कि उनके कार्यभार संभालने के बाद क्षेत्र में प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी.

वहीं अब तक सुहागपुरा में एसडीएम के पद पर कार्यरत भागीरथ सिंह का तबादला कर उन्हें राजसमंद जिले के नाथद्वारा उपखण्ड में नियुक्त किया गया है. उनके स्थानांतरण के साथ ही सुहागपुरा में नई प्रशासनिक व्यवस्था लागू हो गई है.

इन्हें यहां सौपी गई नई जिम्मेदारी

इसी क्रम में प्रतापगढ़ जिले के धरियाबद उपखण्ड अधिकारी अरुण कुमार शर्मा का भी तबादला किया गया है. उन्हें अब जयपुर में नागरिक सुरक्षा विभाग में उप निदेशक पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है. वहीं अरनोद उपखण्ड अधिकारी योगेश सिंह देवल को स्थानांतरित कर कोटपूतली में उपखण्ड अधिकारी नियुक्त किया गया है.

राज्य सरकार के इस प्रशासनिक फेरबदल को आगामी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने और कार्यप्रणाली में सुधार की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है. प्रशासनिक स्तर पर किए गए इन बदलावों का असर स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों, राजस्व मामलों और आमजन से जुड़े प्रशासनिक कार्यों पर भी देखने को मिल सकता है.

हालांकि जारी सूची में धरियाबद और अरनोद उपखण्डों के लिए नए एसडीएम के नामों की घोषणा फिलहाल नहीं की गई है. ऐसे में इन दोनों उपखण्डों में नए अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर लोगों और प्रशासनिक हलकों की नजरें सरकार के अगले आदेश पर टिकी हुई हैं. प्रतापगढ़ जिले में हुए इस बड़े प्रशासनिक बदलाव के बाद कर्मचारियों और आमजन के बीच भी चर्चाएं तेज हो गई हैं.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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