/प्रतापगढ़ कृषि मंडी में सोयाबीन-मक्का की बंपर आवक, सड़क पर 1 KM तक लगी वाहनों की कतारें

दीपावली से पहले अपनी उपज बेचने के लिए किसान बड़ी संख्या में प्रतापगढ़ कृषि उपज मंडी पहुंच रहे हैं. लगातार चार दिन के अवकाश के बाद मंडी खुलने पर बुधवार और गुरुवार को जिंसों की बंपर आवक हुई. गुरुवार सुबह से ही मंडी के बाहर वाहनों की कतार लगनी शुरू हो गई, जो दोपहर बाद तक जारी रही.

मंडी खुलते ही सड़क पर लगी वाहनों की लंबी कतारें

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मंडी गेट के बाहर दोनों ओर सड़क पर करीब एक किलोमीटर लंबी वाहनों की कतारें लगी रहीं. मंडी खुलते ही सोयाबीन, मक्का, मेथी, अलसी, लहसुन, प्याज सहित अन्य जिंसों की बंपर आवक हुई, जिनमें सोयाबीन और मक्का की आवक सबसे ज्यादा रही. बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज लेकर मंडी पहुंचे, जिससे मंडी प्रशासन को व्यवस्था बनाने में खासी मशक्कत करनी पड़ी.

दीपावली का पर्व नजदीक होने से किसान त्योहार से पहले अपनी फसल बेचने की जल्दी में नजर आए. मंडी में पिछले चार दिनों से लगातार अवकाश था. अवकाश के बाद कल और आज मंडी खुली, तो किसानों की उपज एक साथ पहुंच गई, जिससे मंडी परिसर और उसके बाहर भारी भीड़ दिखाई दी. मंडी सचिव संतोष मोदी ने बताया कि आज भी जिंसों की बंपर आवक रही.

नीलामी के बाद व्यापारियों को तुरंत माल उठाने के निर्देश

आवक को देखते हुए व्यापारियों को नीलामी के बाद तुरंत माल उठाने के निर्देश दिए गए, ताकि मंडी में भीड़ और अव्यवस्था की स्थिति न बने. उन्होंने किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो इसका विशेष ध्यान रखने के निर्देश भी दिए. ट्रैफिक प्रबंधन को भी चुस्त-दुरुस्त किया गया. मंडी प्रशासन का कहना है कि अभी आगे भी बड़ी मात्रा में जिंसों की आवक बनी रहेगी. इसलिए व्यवस्थाओं को मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं. किसानों से अपील की गई है कि वे अपनी उपज को व्यवस्थित ढंग से लाएं, ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.