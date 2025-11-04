Zee Rajasthan
प्रतापगढ़ कृषि उपज मंडी में जिंसों की बंपर आवक, किसान कर रहे करोड़ों की कमाई!

Pratapgarh News: राजस्थान की प्रतापगढ़ कृषि उपज मंडी में गेहूं, चना, सोयाबीन, मेथी, अलसी, लहसुन, प्याज सहित अन्य जिंसों की बंपर आवक रही. मंडी खुलते किसान अपनी उपज लेकर पहुंचे.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Hitesh upadhyay
Published: Nov 04, 2025, 07:55 PM IST | Updated: Nov 04, 2025, 07:55 PM IST

Pratapgarh News: राजस्थान की प्रतापगढ़ कृषि उपज मंडी में आज भी जिंसों की बंपर आवक रही. सुबह से ही मंडी के बाहर वाहनों की कतार लगना शुरू हो गई, जो दोपहर बाद तक भी जारी रही. इस दौरान मंडी गेट के बाहर दोनों और सड़क पर 500 किलोमीटर लंबी वाहनों की करें लगी रही.

मंडी खुलते ही गेहूं, चना, सोयाबीन, मेथी, अलसी, लहसुन, प्याज सहित अन्य जिंसों की बंपर आवक हुई. इसमें सोयाबीन और मक्का की बंपर आवक रही. बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज लेकर मंडी पहुंचे, जिससे मंडी प्रशासन को व्यवस्था बनाने में खासी मशक्कत करनी पड़ी.

मंडी सचिव संतोष मोदी ने बताया कि मंडी में कल गुरु नानक जयंती का अवकाश होने के कारण आज भी जिंसों की बंपर आवक रही. बंपर रावत को देखते हुए व्यापारियों को निर्देश दिए कि नीलामी के बाद तुरंत माल उठाया जाए, ताकि मंडी में भीड़ और अव्यवस्था की स्थिति न बने.

उन्होंने किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसका भी विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए. इसके साथ ही बारिश के मौसम को देखते हुए खुले में जींसों को खाली नहीं करवाने के लिए भी निर्देशित किया गया. उन्होंने बताया कि इस बार पिछले वर्ष के मुकाबले मक्का के भाव में ₹200 की कमी दर्ज की गई है.

वहीं, सोयाबीन के भाव स्थिर बने हुए हैं. मंडी प्रशासन ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की और ट्रैफिक प्रबंधन को भी चुस्त-दुरुस्त किया. मंडी प्रशासन का कहना है कि आने वाले दिनों में भी बड़ी मात्रा में जिंसों की आवक बनी रहेगी, इसलिए उन्होंने व्यवस्थाएं मजबूत करने के निर्देश दिए हैं. किसानों से अपील की गई है कि वे अपनी उपज को व्यवस्थित ढंग से लाएं, ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Pratapgarh News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

