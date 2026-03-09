होली अवकाश के बाद खुली प्रतापगढ़ कृषि उपज मंडी, जिंसों की बंपर आवक से लगी वाहनों की लंबी कतार

Pratapgarh News: होली के अवकाश के बाद सोमवार को प्रतापगढ़ कृषि उपज मंडी खुलते ही जिंसों की बंपर आवक देखने को मिली. कई दिनों के अवकाश के चलते बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज लेकर मंडी पहुंचे, जिसके कारण सुबह से ही मंडी के बाहर ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और माल से भरे वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. मंडी गेट के बाहर दोनों ओर सड़क पर वाहनों की लाइन लगने से कुछ समय के लिए यातायात व्यवस्था भी प्रभावित रही.

मंडी खुलते ही गेहूं, चना, सरसों, सोयाबीन, मेथी, अलसी, लहसुन और प्याज सहित विभिन्न जिंसों की भारी मात्रा में आवक हुई. इनमें सोयाबीन और मक्का की सबसे अधिक आवक दर्ज की गई. बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज बेचने के लिए मंडी पहुंचे, जिससे मंडी परिसर में काफी चहल-पहल और गतिविधि देखने को मिली.

मंडी सचिव संतोष मोदी ने बताया कि होली के अवकाश के बाद मंडी खुलने के कारण आज जिंसों की बंपर आवक हुई है. किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मंडी प्रशासन द्वारा विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं. व्यापारियों को निर्देश दिए गए हैं कि नीलामी के बाद तुरंत माल का उठाव करें, ताकि मंडी परिसर में भीड़ और अव्यवस्था की स्थिति न बने और किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.

मंडी प्रशासन की ओर से व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की गई है और ट्रैफिक व्यवस्था को भी सुचारू रखने के प्रयास किए गए हैं. अधिकारियों का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक मंडी में जिंसों की अच्छी आवक बनी रहने की संभावना है.

वहीं मंडी प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे अपनी उपज को व्यवस्थित तरीके से मंडी में लाएं, ताकि नीलामी प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हो सके और सभी किसानों को समय पर अपनी उपज बेचने का अवसर मिल सके.