प्रतापगढ़ की आबोहवा पर प्रदूषण का कहर, AQI पहुंचा 200 के पार, सांस लेना हुआ मुश्किल

 Rajasthan Air Pollution Update:  प्रतापगढ़ में आज AQI 200 के पार पहुंचने से हड़कंप मच गया. सीतामाता अभयारण्य जैसे वन क्षेत्र के बावजूद हवा खराब श्रेणी में दर्ज की गई है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन की समस्या हो रही है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Hitesh upadhyay
Published: Jan 12, 2026, 01:01 PM IST | Updated: Jan 12, 2026, 01:01 PM IST

Pratapgarh AQI Today: राजस्थान का प्रतापगढ़ जिला, जो अपनी घने जंगलों, हरियाली और स्वच्छ हवा के लिए विख्यात है, आज सुबह प्रदूषण की चपेट में नजर आया. सीतामाता अभयारण्य जैसे समृद्ध वन क्षेत्र की मौजूदगी के बावजूद यहां की वायु गुणवत्ता का गिरना पर्यावरणविदों और आम जनता के लिए चिंता का विषय बन गया है.

AQI के आंकड़े
राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल (RSPCB) के ताजा आंकड़ों ने आज सुबह जिलेवासियों को चौंका दिया.सोमवार सुबह जिले का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 200 के पार दर्ज किया गया. सुबह 9:30 बजे तक यह आंकड़ा 178 पर रहा, जो सीधे खराब श्रेणी में आता है. कम शहरीकरण और भारी उद्योगों के अभाव के बावजूद हवा का इस स्तर तक बिगड़ना एक गंभीर पर्यावरणीय संकेत है.

जनजीवन पर असर
प्रदूषण के इस बढ़े हुए स्तर का असर अब धरातल पर दिखने लगा है. स्थानीय नागरिकों और मॉर्निंग वॉक पर निकलने वाले लोगों ने कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की शिकायत की है. लोगों को सुबह के समय आंखों में जलन, गले में खराश और सांस लेने में भारीपन महसूस हो रहा है. बुजुर्गों और बच्चों के लिए यह स्थिति विशेष रूप से हानिकारक है. डॉक्टरों ने अस्थमा और सांस के रोगियों को सुबह के समय घर के भीतर ही रहने की सलाह दी है.

पर्यावरण भी पड़ा कमजोर?
प्रतापगढ़ की पहचान यहां का विशाल वन क्षेत्र और जैव विविधता है. पर्यावरणीय संतुलन का प्रतीक माना जाने वाला सीतामाता अभयारण्य भी इस 'ज़हरीले कोहरे' (स्मॉग) को रोकने में बेअसर साबित हो रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि सर्दी के मौसम में हवा की गति कम होने और तापमान गिरने के कारण प्रदूषित कण जमीन के पास ही जमा हो गए हैं, जिससे स्मॉग जैसी स्थिति बन गई है.

