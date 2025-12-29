अरावली-मनरेगा पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, अरनोद में सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता

Congress Aravali Bachao-Manrega Bachao Protest: प्रतापगढ़ के अरनोद में कांग्रेस के 141वें स्थापना दिवस पर मनरेगा और अरावली बचाने हेतु पैदल मार्च निकाला गया. ब्लॉक अध्यक्ष कैलाश भाटी ने कहा कि सरकार की नीतियां ग्रामीण रोजगार और पर्यावरण के लिए घातक हैं, जिसके खिलाफ कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा.

अरनोद की सड़कों पर गूंजे विरोध के स्वर

यह पैदल मार्च अरनोद बस स्टैंड से गाजे-बाजे और झंडों के साथ शुरू हुआ. कांग्रेस कार्यकर्ता और ग्रामीण हाथों में तख्तियां लिए केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शहर के मुख्य मार्गों से गुजरे. रैली का समापन उपखंड कार्यालय पर हुआ, जहां कार्यकर्ताओं ने धरना देकर सरकार को चेतावनी दी.

मनरेगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़

धरना प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने मनरेगा योजना के गिरते बजट और इसमें किए जा रहे बदलावों पर गहरी चिंता व्यक्त की. ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कैलाश भाटी ने कहा कि मनरेगा केवल एक योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब और मजदूर वर्ग की आजीविका का सबसे मजबूत आधार है. सरकार द्वारा इसे कमजोर करने के प्रयास सीधे तौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाना है. कांग्रेस ने मांग की कि मनरेगा के तहत मिलने वाले रोजगार के दिनों और बजट में कटौती न की जाए, ताकि ग्रामीण परिवारों का पलायन रुक सके.

पर्यावरण और जल संरक्षण

अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर भी कांग्रेस ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया. वक्ताओं ने कहा कि अरावली राजस्थान का सुरक्षा कवच है, जो मरुस्थल को बढ़ने से रोकता है और जल स्तर को बनाए रखता है. खनन के नाम पर अरावली से छेड़छाड़ प्रदेश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है.

संघर्ष जारी रखने का संकल्प

अरनोद ब्लॉक कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी इन दोनों जनहितकारी मुद्दों को लेकर चुप नहीं बैठेगी. जब तक सरकार अपनी 'जनविरोधी' नीतियां वापस नहीं लेती, तब तक यह आंदोलन गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा. प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों की संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि वे पर्यावरण और रोजगार के हक की लड़ाई लगातार लड़ते रहेंगे.

