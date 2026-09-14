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Pratapgarh Election Result: अरनोद में BJP की बड़ी जीत, धरियावद में अटका पेंच!

प्रतापगढ़ की अरनोद नगरपालिका में BJP ने 20 में से 14 वार्ड जीतकर बढ़त बनाई, जबकि कांग्रेस को 4 और निर्दलीयों को 2 सीटें मिलीं. वहीं धरियावद नगरपालिका में BJP-कांग्रेस के बीच मुकाबला 10-10 सीटों पर बराबर रहा. अरनोद में भाजपा बोर्ड बनने की स्थिति मजबूत है, जबकि धरियावद में अध्यक्ष पद को लेकर राजनीतिक समीकरण दिलचस्प होंगे. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Hitesh upadhyay
Published:Sep 14, 2026, 02:42 PM IST | Updated:Sep 14, 2026, 02:42 PM IST
Pratapgarh Election Result: अरनोद में BJP की बड़ी जीत, धरियावद में अटका पेंच!
Image Credit: प्रतापगढ़ नगरपालिका चुनाव परिणाम

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ जिले की अरनोद नगरपालिका के चुनाव परिणामों में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 20 में से 14 वार्डों में जीत दर्ज की है. कांग्रेस को महज 4 वार्डों में जीत मिली, जबकि 2 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने बाजी मारी. परिणामों के बाद अरनोद नगरपालिका में भाजपा का बोर्ड बनने की तस्वीर मजबूत नजर आ रही है. हालांकि निर्दलीय पार्षद भी आगे के राजनीतिक समीकरणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.

बड़े चेहरों को लगा झटका, कैलाश भाटी हारे
चुनाव परिणामों में कई बड़े और चर्चित चेहरों को भी हार का सामना करना पड़ा. वार्ड 7 में भाजपा के ईश्वर चौधरी ने कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष एवं निवर्तमान उपप्रधान कैलाश भाटी को 93 वोट से शिकस्त दी. कैलाश भाटी चार बार वार्ड पंच रह चुके हैं. उनकी हार को कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. वार्ड 2 में मुकाबला बेहद करीबी रहा. निर्दलीय सतीश खराड़ी ने कांग्रेस के नारायण लाल को महज 3 वोट से हराकर जीत दर्ज की. इस वार्ड में भाजपा के बालू कटारा तीसरे स्थान पर रहे. बालू कटारा को नगरपालिका अध्यक्ष पद के दावेदारों में माना जा रहा था.

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BJP समर्थित नेताओं को भी हार, निर्दलीय भरत राणा नहीं बचा पाए सीट
भाजपा से जुड़े कई चर्चित चेहरों को भी चुनाव में झटका लगा. वार्ड 1 में भाजपा समर्थित पूर्व सरपंच शांति बाई तीसरे स्थान पर रहीं. उनके पति बालू मीणा को भी हार का सामना करना पड़ा, जिन्हें अध्यक्ष पद के दावेदारों में माना जा रहा था. वहीं, वार्ड 8 में भाजपा से अलग होकर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे निवर्तमान सरपंच पति भरत राणा को भाजपा के राहुल मीणा ने 89 वोट से हरा दिया.

अरनोद के वार्डवार नतीजे, BJP ने मारी बाजी
वार्डवार परिणामों में वार्ड 1 से कांग्रेस की पिंकी मीणा ने जीत दर्ज की. वार्ड 2 में निर्दलीय सतीश खराड़ी विजयी रहे। वार्ड 3 में भाजपा की सपना जैन, वार्ड 4 में निधि चौधरी और वार्ड 5 में कांग्रेस के भेरूलाल मीणा ने जीत हासिल की. वार्ड 6 में भाजपा के अमित जैन, वार्ड 7 में ईश्वर चौधरी और वार्ड 8 में राहुल मीणा विजयी रहे.

वार्ड 9 से 20 तक BJP का दबदबा कायम
वार्ड 9 में भाजपा की प्रतिभा जैन, वार्ड 10 में बाबूलाल तेली, वार्ड 11 में मंजु तेली और वार्ड 12 में दीपक प्रजापति ने जीत दर्ज की. वार्ड 13 में कांग्रेस की नानी बाई विजयी रहीं. वार्ड 14 में भाजपा के आयुष सोनी ने जीत हासिल की. वार्ड 15 में निर्दलीय देवु बाई ने कांग्रेस की कविता मेघवाल को हराकर जीत दर्ज की. वार्ड 16 में भाजपा के शांतिलाल रैदास, वार्ड 17 में आशुतोष कुमावत, वार्ड 18 में राधा कुंवर और वार्ड 19 में तूफान सिंह विजयी रहे. वार्ड 20 में कांग्रेस के दोलतराम गाड़ी लोहार ने जीत दर्ज की.

110 वोट की जीत से लेकर 3 वोट के अंतर तक
जीत के अंतर की बात करें तो वार्ड 18 में भाजपा की राधा कुंवर ने कांग्रेस की नमिता व्यास को 110 वोट से हराया, जो दिए गए प्रमुख मुकाबलों में सबसे बड़ा अंतर रहा. वार्ड 4 में भाजपा की निधि चौधरी ने 109 वोट से जीत दर्ज की. वहीं, वार्ड 7 में ईश्वर चौधरी की 93 वोट की जीत भी प्रमुख रही. सबसे करीबी मुकाबला वार्ड 2 में रहा, जहां निर्दलीय सतीश खराड़ी ने सिर्फ 3 वोट से जीत हासिल की.

अरनोद में BJP बोर्ड की राह आसान
अरनोद नगरपालिका के परिणामों ने अध्यक्ष पद की तस्वीर भी काफी हद तक साफ कर दी है. भाजपा के 14 पार्षद निर्वाचित होने से पार्टी बहुमत के आंकड़े से आगे है. कांग्रेस के 4 और निर्दलीय के 2 पार्षद हैं. ऐसे में अध्यक्ष पद की दौड़ में भाजपा का पलड़ा स्पष्ट रूप से भारी नजर आ रहा है. हालांकि निर्दलीय पार्षदों की भूमिका आगामी राजनीतिक गतिविधियों में चर्चा का विषय बनी रहेगी.

धरियावद में BJP-कांग्रेस बराबर, 10-10 वार्ड जीते
धरियावद नगरपालिका के 20 वार्डों के चुनाव परिणाम सामने आ गए हैं. यहां भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा और कड़ा मुकाबला देखने को मिला. परिणामों में दोनों प्रमुख दलों ने 10-10 वार्डों पर जीत दर्ज कर बराबरी हासिल की है. वहीं भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी), बहुजन समाज पार्टी (बसपा) और निर्दलीय उम्मीदवारों का खाता नहीं खुल सका.

धरियावद के वार्ड 1 से 7 तक के नतीजे
धरियावद के वार्डवार नतीजों पर नजर डालें तो वार्ड 1 में कांग्रेस की सविता चौधरी ने 220 मत हासिल कर जीत दर्ज की. वार्ड 2 में कांग्रेस के अनिल कुमार वक्तावत 278 मतों के साथ विजयी रहे. वार्ड 3 में भाजपा के अनवर हुसैन को 185 मत मिले और उन्होंने जीत हासिल की. वार्ड 4 में कांग्रेस के हरिराम चौधरी 226 मत लेकर विजयी रहे. वार्ड 5 में कांग्रेस की बसन्ती देवी ने 171 मत हासिल किए, जबकि वार्ड 6 में सोनल जैन ने 138 मतों के साथ जीत दर्ज की. वार्ड 7 में कांग्रेस के प्रकाश चन्द्र 193 मत लेकर विजयी रहे.

वार्ड 8 से 13 तक BJP का पलड़ा भारी
वार्ड 8 में भाजपा के जयप्रकाश ने 133 मतों से जीत दर्ज की. वार्ड 9 में भाजपा के रजत को 163 मत मिले और वे विजयी रहे. वार्ड 10 में भाजपा की हेमलता ने 184 मत हासिल कर जीत दर्ज की. वार्ड 11 में भाजपा की रेखा 147 मतों के साथ विजयी रहीं. वार्ड 12 में भाजपा के भुवन प्रताप सिंह ने 192 मत हासिल किए. वार्ड 13 में कांग्रेस के दिलीप कुमार पटवा 132 मत लेकर विजयी रहे.

वार्ड 14 से 20 तक भी कांटे का मुकाबला
वार्ड 14 में भाजपा के बाबू लाल विजयवर्गीय ने 252 मत हासिल कर जीत दर्ज की. वार्ड 15 में भाजपा की हिना मेघवाल 259 मतों के साथ विजयी रहीं. वार्ड 16 में भाजपा के मौलिक शाह ने 266 मत हासिल किए. वार्ड 17 में कांग्रेस के भूपेन्द्र 263 मतों के साथ विजयी रहे. वार्ड 18 में भाजपा के अमित दोषी ने पूरे चुनाव में सर्वाधिक 378 मत हासिल कर जीत दर्ज की. वार्ड 19 में कांग्रेस के पुष्कर डामोर 208 मतों के साथ विजयी रहे, जबकि वार्ड 20 में कांग्रेस की मंजू कुंवर ने 83 मत लेकर जीत हासिल की.

धरियावद में बराबरी, अध्यक्ष पद पर बढ़ी सियासी हलचल
धरियावद के चुनाव परिणामों में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीटों का अंतर शून्य रहा. भाजपा को 10 वार्ड और कांग्रेस को भी 10 वार्ड मिले. दूसरी ओर बीएपी, बसपा और निर्दलीय प्रत्याशी किसी भी वार्ड में जीत दर्ज नहीं कर सके. मतों के लिहाज से वार्ड 18 के भाजपा प्रत्याशी अमित दोषी 378 मतों के साथ सबसे आगे रहे. वहीं, वार्ड 9 से निर्दलीय उम्मीदवार संजय को केवल 1 मत मिला, जो सभी प्रत्याशियों में सबसे कम रहा. वार्ड 19 से निर्दलीय जगदीश कुमार मीणा को 2 मत मिले. इस तरह धरियावद नगरपालिका में मतदाताओं ने भाजपा और कांग्रेस को बराबर सीटें देकर मुकाबले को पूरी तरह संतुलित कर दिया है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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