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प्रतापगढ़ में 16 करोड़ की सौगात, शिलान्यास के बाद कांग्रेस पर जमकर बरसे हेमंत मीणा

प्रतापगढ़ के अरनोद नगर पालिका इलाके में करीब 16 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का शिलान्यास कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा की मौजूदगी में हुआ.  कार्यक्रम के बाद सभा में मंत्री ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार और विकास को लेकर निशाना साधा. उन्होंने अरनोद में पानी के टैंकरों को लेकर भी कांग्रेस पर सवाल उठाए. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Hitesh upadhyay
Published:Aug 18, 2026, 07:22 PM IST | Updated:Aug 18, 2026, 07:22 PM IST
प्रतापगढ़ में 16 करोड़ की सौगात, शिलान्यास के बाद कांग्रेस पर जमकर बरसे हेमंत मीणा
Image Credit: Pratapgarh News

Pratapgarh News: राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के अरनोद नगर पालिका क्षेत्र में करीब 16 करोड़ रुपये की लागत से होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का मंगलवार को राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा की मौजूदगी में शिलान्यास किया गया. कार्यक्रम में भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे.

विकास कार्यों के शिलान्यास के बाद आयोजित सभा में मंत्री हेमंत मीणा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए भ्रष्टाचार और विकास को लेकर सवाल खड़े किए. मंत्री हेमंत मीणा ने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा. उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय सरपंचों की आईडी तक बंद किए जाने जैसी स्थितियां सामने आती थीं.

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पानी के टैंकरों के मुद्दों को लेकर कांग्रेस को घेरा

अरनोद में पानी के टैंकरों के मुद्दे को लेकर भी उन्होंने कांग्रेस को घेरा. मंत्री ने कहा कि नगर पालिका बनने के बाद कांग्रेस नेताओं की ओर से बड़ी संख्या में पानी के टैंकर चलाए गए थे. अगर ये टैंकर वास्तव में आमजन की जरूरत को देखते हुए संचालित किए जा रहे थे तो चुनाव के बाद भी इन्हें जारी रखा जाना चाहिए था, ताकि लोगों को लगातार पानी की सुविधा मिलती रहे.

मंत्री ने कांग्रेस पर विकास के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग केवल झूठ बोलने का काम करते हैं और विकास की बात नहीं करते. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का उद्देश्य क्षेत्र में लगातार विकास कार्य करवाकर आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है. अरनोद में स्वीकृत करीब 16 करोड़ रुपये के विकास कार्य इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं.

नगर पालिका चुनाव को लेकर बोले मंत्री
नगर पालिका चुनाव को लेकर हेमंत मीणा ने कहा कि भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता योग्य है. पार्टी सामूहिक निर्णय के आधार पर योग्य और ईमानदार कार्यकर्ता को चुनावी मैदान में उतारेगी. उन्होंने कहा कि भाजपा भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव लड़ेगी और किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

कार्यक्रम में भाजपा नेताओं ने नगर पालिका क्षेत्र में स्वीकृत विकास कार्यों को अरनोद के लिए बड़ी सौगात बताया. नेताओं ने कहा कि इन कार्यों से कस्बे के विकास को नई गति मिलेगी और सड़क, पानी, सफाई सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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