प्रतापगढ़ में बजरंग दल का प्रदर्शन, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ पुतला दहन

Rajasthan news: बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में बजरंग दल ने आज प्रतापगढ़ के गांधी चौराहे पर प्रदर्शन का आह्वान किया है. शाम 4 बजे मोहम्मद यूनुस का पुतला दहन किया जाएगा. संगठन ने व्यापारियों से प्रतिष्ठान बंद रख एकजुटता दिखाने की अपील की है.

Published: Dec 23, 2025, 03:13 PM IST | Updated: Dec 23, 2025, 03:13 PM IST

Bajrang Dal Protest Pratapgarh: बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के विरुद्ध हो रही कथित हिंसक घटनाओं और उत्पीड़न के विरोध में राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में हिंदू संगठनों का भारी आक्रोश फूट पड़ा है. बजरंग दल ने इस मुद्दे पर हुंकार भरते हुए आज शहर में बड़े प्रदर्शन का आह्वान किया है, जिसका मुख्य नारा है-'आज नहीं तो कभी नहीं'.

गांधी चौराहे पर विरोध प्रदर्शन
बजरंग दल के जिला संयोजक महेश प्रताप बरोलिया के अनुसार, बांग्लादेश की वर्तमान परिस्थितियों और वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ किए जा रहे बर्ताव के विरोध में आज शाम 4 बजे प्रतापगढ़ के ऐतिहासिक गांधी चौराहे पर एक विशाल विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा.

बजरंग दल के कार्यकर्ता बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के प्रतीकात्मक पुतले की शव यात्रा निकालेंगे. इसके बाद गांधी चौराहे पर पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किया जाएगा.हिंदू समाज की एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए संगठन ने सभी व्यापारियों से अपील की है कि वे शाम 4 बजे अपने-अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान स्वेच्छा से बंद रखकर इस प्रदर्शन का हिस्सा बनें.

'भारत में भी पैदा हो सकते हैं ऐसे हालात'
जिला संयोजक बरोलिया ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो घटनाएं हो रही हैं, वे अत्यंत मर्माहत करने वाली और मानवता को शर्मसार करने वाली हैं. उन्होंने समाज को जागरूक करते हुए कहा कि यदि आज हिंदू समाज एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद नहीं करेगा, तो भविष्य में इसी तरह की असुरक्षा और भयावह हालात भारत में भी देखने को मिल सकते हैं.

सुरक्षा और व्यवस्था
विरोध प्रदर्शन को देखते हुए संगठन ने कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की है, ताकि लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया जा सके. शहर के मुख्य गांधी चौराहे पर दोपहर से ही पुतला स्थापित कर दिया गया है, जो शाम तक प्रदर्शन का केंद्र रहेगा. व्यापारिक संगठनों और स्थानीय नागरिकों के बीच इस आयोजन को लेकर व्यापक चर्चा है और बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना जताई जा रही है. प्रशासन भी कानून-व्यवस्था को लेकर सतर्क है और संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है.

