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प्रतापगढ़ के सीतामाता अभयारण्य क्षेत्र में सनसनीखेज वारदात, मां के सामने बच्ची की बेरहमी से हत्या

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ के भोपा खेड़ा गांव में देर रात अज्ञात हमलावर ने घर में घुसकर मां-बेटी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. घटना में एक मासूम बच्ची की मौत हो गई, जबकि मां गंभीर घायल है. पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है.
 

Edited bySandhya YadavReported byHitesh upadhyay
Published: May 29, 2026, 12:35 PM|Updated: May 29, 2026, 12:35 PM
प्रतापगढ़ के सीतामाता अभयारण्य क्षेत्र में सनसनीखेज वारदात, मां के सामने बच्ची की बेरहमी से हत्या
Image Credit: Pratapgarh News

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ जिले के सीतामाता अभयारण्य क्षेत्र से देर रात एक बेहद दर्दनाक और सनसनीखेज घटना सामने आई है. ग्राम पंचायत पाल के अंतर्गत भोपा खेड़ा पाल गांव में अज्ञात बदमाश ने एक घर में घुसकर धारदार हथियार से हमला कर दिया. इस हमले में एक मासूम बच्ची की मौत हो गई, जबकि उसकी मां गंभीर रूप से घायल हो गई. घटना के बाद पूरे गांव में भय और दहशत का माहौल है.

घर में घुसकर किया हमला
मिली जानकारी के अनुसार घटना के समय घर में मानकी और उसकी दो बेटियां मौजूद थीं. बताया जा रहा है कि परिवार की बड़ी बेटी पास ही स्थित दूसरे मकान में सो रही थी. इसी दौरान देर रात अज्ञात हमलावर घर में घुस आया और धारदार हथियार से हमला कर दिया. अचानक हुए इस हमले से परिवार को संभलने का मौका तक नहीं मिला.

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हमले में एक छोटी बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी मां मानकी गंभीर रूप से घायल हो गई. घटना के बाद आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई और ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे.

घायल महिला का अस्पताल में इलाज जारी
घटना की सूचना मिलते ही परिजनों और ग्रामीणों ने घायल मानकी को तत्काल जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है. डॉक्टरों की निगरानी में उसका उपचार किया जा रहा है. वहीं मृत बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. इस हृदयविदारक घटना के बाद परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. गांव के लोग भी घटना से स्तब्ध हैं और क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंता जताई जा रही है.

पुलिस ने शुरू की जांच
सूचना मिलने के तुरंत बाद देवगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं और मामले की जांच शुरू कर दी है. हमलावर की तलाश के लिए पुलिस आसपास के क्षेत्रों में भी जांच कर रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया जाएगा.

परिवार के सदस्य थे बाहर
पूर्व सरपंच पति मिट्ठू लाल मीणा के अनुसार परिवार में कुल पांच सदस्य रहते हैं. परिवार के मुखिया केशुराम और बड़ा बेटा रमेश 2 तारीख से काम के सिलसिले में राजसमंद गए हुए थे. घटना के समय घर पर केवल मानकी और उसकी दो बेटियां ही मौजूद थीं. ग्रामीणों का कहना है कि इस शांत क्षेत्र में इस तरह की बड़ी वारदात पहली बार सामने आई है. घटना के बाद पूरे इलाके में डर का माहौल बना हुआ है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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